El refugio secreto frente al mar donde Mª Jesús Montero desconecta del ruido político

Enclavado en uno de los paisajes más intactos del litoral andaluz, el Hotel Las Salinas, según información de Libertad Digital se ha convertido en un rincón privilegiado para quienes huyen del bullicio y buscan calma frente al Mediterráneo. Situado en la Almadraba de Monteleva, dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, este alojamiento combina discreción, belleza natural y una ubicación difícil de igualar.

A escasos metros de la extensa Playa de las Salinas, el entorno ofrece un escenario casi intacto: largas franjas de arena, aguas serenas y una atmósfera que invita a la desconexión total. Desde este punto estratégico, el visitante puede adentrarse en algunos de los enclaves más icónicos del parque, como las calas escondidas, las playas volcánicas o rutas de senderismo que atraviesan paisajes únicos.

Lejos de los grandes complejos turísticos, el hotel apuesta por un modelo íntimo y acogedor. Con apenas una veintena de habitaciones —muchas de ellas con terrazas privadas y vistas abiertas al mar—, el espacio está pensado para una experiencia relajada, ya sea en pareja, en familia o en solitario.

Quienes se alojan allí destacan la limpieza, el trato cercano y una relación calidad-precio que sorprende en un enclave de estas características. Pero, sobre todo, subrayan una sensación difícil de encontrar: el silencio roto únicamente por el sonido de las olas.

Este pequeño refugio frente al mar resume la esencia del Cabo de Gata: naturaleza en estado puro, autenticidad y una paz que, para muchos, se ha vuelto un lujo.