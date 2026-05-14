Atropello democrático en Sant Andreu: La izquierda y el separatismo se alían para amordazar a VOX

El plenario del distrito barcelonés se convierte en un escenario de hostilidad institucional. Entre amenazas de violencia física y vetos a la palabra, la presidenta de ERC permitió un linchamiento político contra los representantes de la tercera fuerza nacional.

​La degradación de las instituciones catalanas ha alcanzado un nuevo y preocupante hito. Lo que debía ser una sesión ordinaria del plenario de Sant Andreu se transformó ayer en un ejercicio de censura coordinada y matonismo político. El objetivo: impedir que la consellera de VOX, María del Mar Buscá, presentara una propuesta institucional en defensa de la Prioridad Nacional.

​Crónica de un sabotaje anunciado

​Desde antes de que comenzara el turno de palabra de Buscá, el ambiente ya estaba viciado. En un gesto que en cualquier democracia sana habría supuesto la expulsión inmediata, el conseller de Junts per Catalunya exhibió un cartel con un mensaje que apelaba directamente a la violencia: «Al fascismo se le debe combatir con golpes de puño».

​Lejos de llamar al orden o condenar la apología de la agresión, la presidencia del distrito, en manos de ERC, optó por la complicidad del silencio.

​El veto a la defensa democrática

​Ante la falta de respeto sistemática durante la intervención de la consellera Buscá, el portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Barcelona, Liberto Senderos, tomó la palabra para exigir

explicaciones y solicitar el amparo de la presidencia. Sin embargo, la regidora de Esquerra Republicana no solo se negó a garantizar el orden, sino que retiró la palabra al edil, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa ante los ataques personales y la intimidación.

​»No es solo un ataque a unas siglas; es un ataque directo a los miles de barceloneses que votaron por una alternativa que hoy se intenta silenciar mediante el rodillo institucional y la amenaza», señalan fuentes cercanas al grupo municipal.

​Insultos y abandono del pleno

​La sesión culminó en un espectáculo bochornoso. Mientras los representantes de VOX, incluidos Gonzalo de Oro, Liberto Senderos y el conseller Manuel Martínez junto a varias personas del equipo municipal, decidían abandonar la sala ante la imposibilidad de

debatir en condiciones de seguridad y respeto, el resto de los grupos municipales despidieron a la formación con una lluvia de calificativos despectivos.

LA POLÍTICA MAL HECHA

Lo vivido en Sant Andreu es el síntoma de una enfermedad profunda en la política local de Barcelona: el miedo al debate de ideas. Cuando el argumento falla, el separatismo y la izquierda radical recurren al puño y al veto. VOX ha dejado claro que no dará un paso atrás pese a las amenazas, pero la pregunta queda en el aire:

¿Hasta cuándo permitirá la alcaldía que los distritos de Barcelona funcionen como zonas de exclusión democrática?