Moreno deja que Montero se hunda sola a tres días de las elecciones andaluzas

A tan solo tres días del 17 de mayo, la contienda electoral en Andalucía se presenta como un enfrentamiento desigual. Juanma Moreno, el candidato del PP, ha optado por mantener un perfil bajo frente a Chiqui Montero, la candidata socialista que ha acumulado errores tras errores. En el seno del PSOE, el ambiente es sombrío: ya dan por perdida la batalla y observan cómo su líder se hunde sola.

Los populares han detectado un asombroso 90% de reacciones negativas hacia Montero en las redes sociales. Prefieren dejar que ella continúe hablando, seguros de que su campaña desastrosa hará el trabajo sucio. La reciente polémica de la Guardia Civil ha sido el colofón: Montero se atrevió a calificar como «accidente laboral» la muerte de dos agentes durante una persecución de una narcolancha. Un desliz que ha causado indignación tanto entre votantes como entre adversarios, hundiendo aún más su candidatura.

Últimas encuestas pintan un panorama claro

Las encuestas más recientes, como la realizada por Demócrata, indican que el PP está rozando la mayoría absoluta con entre 55 y 57 escaños y un apoyo del 42,8% del electorado. Por otro lado, el PSOE se desploma hasta los 27-29 escaños (22,9%) mientras que Vox se sitúa en torno a los 17-19 (15,6%). Otras mediciones, como las realizadas por Social Data para El Debate, anticipan que Vox podría superar al PSOE en hasta cuatro provincias: Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

Aquí una tabla con proyecciones clave:

Partido Escaños % Voto PP 55-57 42,8 PSOE 27-29 22,9 Vox 17-19 15,6 Por Andalucía 5-6 8,1 Adelante 2 5,7

Estos números son un claro reflejo de la crisis socialista. En Almería, por ejemplo, ya es evidente que Vox lidera con claridad y en la cercana región de Murcia, el sorpasso parece inminente según datos de SocioMétrica.

El PSOE andaluz baja los brazos

En Ferraz y Sevilla, el clima es desolador. Fuentes internas admiten que Montero está «sentenciada». El desastre de su campaña, marcado por la metedura de pata relacionada con la Guardia Civil, ha acelerado una sangría imparable. Han perdido terreno en feudos históricos como son Cádiz o Málaga, donde ahora mismo están sufriendo la presión de un posible sorpasso por parte de Vox.

Moreno actúa con astucia y no cae en provocaciones. Es consciente de que el abrumador porcentaje negativo en Twitter y X es suficiente para desgastar a su rival. «Que hable ella», repiten desde Génova. Esta estrategia recuerda a la utilizada en 2022, cuando el PP arrasó sin ensuciarse.

La incógnita de Vox y los 300.000 jóvenes debutantes

La gran pregunta ahora es: ¿qué efecto tendrá Vox entre los aproximadamente 300.000 jóvenes que votarán por primera vez? Con una capacidad para atraer a la generación Z, según datos del CIS, Santiago Abascal triplica al PP en intenciones entre los votantes más jóvenes (de 18 a 24 años). Encuestas como las realizadas por Hamalgama Métrica para Vozpópuli pronostican que Vox alcanzaría hasta los 54 escaños nacionales y cerca de casi cuatro millones de votos, mostrando una fidelidad del electorado del asombroso 90%.

En las zonas rurales de Andalucía ( Jaén , Córdoba , Almería ) Vox refuerza su campaña defendiendo lo primario.

, , ) Vox refuerza su campaña defendiendo lo primario. Podría arrebatar escaños al PP, lo que impediría que Moreno alcance la mayoría absoluta (necesita al menos 55).

El sorpasso al PSOE en provincias agrícolas se presenta como una posibilidad real, especialmente en lugares como Granada (Gesop).

Si Abascal logra movilizar a estos votantes novatos e inestables, el bloque conservador podría fragmentarse considerablemente. Mientras tanto, el PSOE enfrenta una abstención del sorprendente 47%, ni siquiera sueña con recuperar terreno.

En Aragón ya hemos visto cómo Vox duplicó sus resultados robando apoyos al PP y captando tanto al electorado rural como al joven. Curiosamente, en 2022 en localidades como Algeciras, Vox obtuvo un notable resultado con un 20,5% frente al 16% del PSOE; mientras que en El Ejido alcanzó un impresionante 27,7%. Datos similares están emergiendo ahora en Andalucía donde Vox parece reducir notablemente la brecha entre géneros entre las mujeres jóvenes. ¿Será esto suficiente para provocar un cambio histórico?

Con todo esto sobre la mesa, parece que Vox podría triplicar su impacto juvenil respecto a Feijóo, tal y como advierte el CIS. Así pues, Montero se despide entre pitos y flautas.