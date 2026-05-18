VOX sólo ha subido unas décimas pero la rentabilidad es enorme: recupera la llave en Andalucía

Nunca una subida tan pequeña fue tan rentable. VOX pasa de 14 a 15 diputados en el Parlamento andaluz.

Un escaño más. El 0,35% de diferencia en porcentaje. 79.000 votos adicionales respecto a las últimas elecciones.

Una ganancia modesta en términos absolutos que tiene, sin embargo, una consecuencia política de primer orden: Santiago Abascal recupera la condición de árbitro de la gobernabilidad en Andalucía.

Una y otra vez los electores dejan claro a PP y VOX que tienen que entenderse, que su base electoral les exige formar un frente común contra Sánchez y sus compañeros de viaje comunistas, separatistas, golpistas y proterroristas.

Los acuerdos en Extremadura y Aragón hacen pensar que por fin ambas formaciones lo han entendido y las intervenciones más conciliadoras que en otras ocasiones del candidato Manuel Gavira y de Abascal respectivamente, invitan al optimismo.

Cuatro años después de la mayoría absoluta que liberó a Juanma Moreno de necesitar a nadie, la aritmética vuelve a colocar a VOX en la posición del que decide si el PP gobierna cómodo o gobierna con la cuerda al cuello. Y Abascal, a tenor de sus declaraciones en la noche electoral, no parece tener intención de hacérselo fácil al presidente andaluz.

La primera exigencia ya está sobre la mesa antes de que empiece cualquier negociación formal: «Prioridad nacional». El sintagma que VOX ha convertido en su marca registrada en los pactos autonómicos, el que coló al PP en los acuerdos de Extremadura y Aragón y al que Moreno siempre se ha resistido con un discurso que va exactamente en la dirección contraria. El presidente andaluz ha defendido consistentemente la integración frente a las etiquetas y ha rebatido los postulados de VOX en materia de inmigración con una coherencia que ahora tiene un precio político concreto.

Ese precio lo fijará Abascal en los próximos días.

Andalucía ha hablado y el mensaje es tan claro como incómodo para La Moncloa: el PP de Juanma Moreno revalida la Junta pero se queda a dos escaños de la mayoría absoluta, VOX se convierte en árbitro imprescindible de la gobernabilidad y el PSOE de María Jesús Montero alcanza su peor resultado en la historia de la comunidad que gobernó durante casi cuatro décadas.

Los números del escrutinio final son contundentes:

PP: 53 escaños, alrededor del 41,5% de los votos, pierde cinco escaños respecto a 2022. VOX: 15 escaños, uno más que antes, rozando el 15%. PSOE: 28 escaños, cerca del 22%, mínimo histórico absoluto. Adelante Andalucía: 8 escaños, cuadruplica su representación. Por Andalucía: 5 escaños, retrocede en porcentaje pero resiste.

La victoria de Moreno y el relato que no pudo ser

El PP triunfa en las ocho provincias, reafirma su hegemonía y revalida la presidencia de la Junta. Pero el relato que el partido había preparado para convertir a Moreno en escaparate nacional de Feijóo se desinfla: la mayoría absoluta se escapa por dos escaños y el presidente andaluz vuelve a depender de Abascal. El aumento de la participación, la subida de la izquierda alternativa y la resistencia de VOX en provincias sensibles como Almería y Cádiz complicaron el reparto de los últimos diputados y frustraron el objetivo del rodillo azul que muchas encuestas daban por conseguido.

VOX suma solo un diputado más pero crece donde realmente importa: en capacidad de veto. Se posiciona como imprescindible para la gobernabilidad de la comunidad más poblada de España, neutraliza el efecto del voto útil al PP y consolida su discurso sobre seguridad, narcotráfico e inmigración en los territorios más sensibles a esas cuestiones.

El lema «prioridad nacional», repetido hasta la extenuación durante la campaña, movilizó al electorado más descontento con las políticas de Sánchez. No es una ola verde sino un bloque compacto y decisivo. Juntos, PP y VOX suman cerca del 57% de los votos emitidos, sellan la derechización del antiguo bastión socialista y consolidan una dinámica en que la izquierda pierde terreno e influencia institucional en Andalucía elección tras elección.

El hundimiento del PSOE y lo que significa para Sánchez

El resultado del PSOE es la cifra más elocuente de la noche. 28 escaños. Menos del 23% del voto. El partido que en 1982 alcanzó los 66 escaños en Andalucía y que gobernó la comunidad durante 37 años consecutivos marca su mínimo histórico en su cuarta derrota consecutiva.

Montero, designada directamente por Sánchez como candidata, no solo no reconstruyó el socialismo andaluz sino que lo dejó en la posición más débil de su historia. Se suma así a la lista de apuestas personales del presidente que terminan malparadas: Pilar Alegría en Aragón, los tropiezos en Extremadura y Castilla y León. El patrón es consistente.

Casi el 60% de los votantes andaluces ha optado por opciones de centro-derecha, confirmando la tendencia de las últimas convocatorias autonómicas: las elecciones regionales se han convertido en un plebiscito encadenado contra el sanchismo que La Moncloa interpreta como derrotas locales pero que el mapa político nacional acumula sin pausa.

La estrategia de Sánchez: blindaje y minimización

Frente al desastre andaluz, el círculo presidencial activa la respuesta previsible. Filtraciones y globos sonda para presentar la derrota como asunto estrictamente local. Refuerzo de los pactos con ERC y el resto de socios independentistas para asegurar la legislatura. Mayor protagonismo del PSC, que gana peso dentro del entramado socialista ante el desplome andaluz.

El resultado es un PSOE que queda crecientemente bajo la influencia del bloque catalán tanto en el Congreso como dentro del propio partido. Andalucía, que durante décadas fue el contrapeso interno que equilibraba el peso de Cataluña en el socialismo español, pierde esa función. Las consecuencias son directas: mayor dependencia de ERC y Junts para las leyes clave, mayor sensibilidad hacia la agenda territorial catalana y una ruptura cada vez más evidente con la base tradicional del sur que percibe un trato desigual respecto a otras comunidades.

Para una democracia madura, cuatro derrotas autonómicas de esta magnitud deberían abrir al menos un debate sobre si anticipar elecciones generales sería lo que un demócrata convencido haría. Sánchez tiene otras prioridades.

Cuando el 60% de Andalucía vota por opciones conservadoras, hablar de España como «un país de izquierdas» empieza a sonar más a nostalgia que a análisis.