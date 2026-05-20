Escándalo en Sant Cugat: el Ayuntamiento financia con ayudas públicas a cuatro okupas ilegales

Nueva tormenta política en Sant cugat. El grupo municipal de VOX ha destapado un explosivo caso de okupación ilegal que salpica directamente al Ayuntamiento y que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del municipio en materia de vivienda y ayudas sociales.

Según la denuncia realizada por la formación, cuatro inmigrantes en situación ilegal habrían okupado una vivienda de la localidad y, lejos de actuar para desalojarlos, el consistorio estaría concediéndoles ayudas económicas públicas e incluso facilitando su empadronamiento.

Pero el caso va todavía más allá. La vivienda ocupada se encuentra actualmente en proceso de convertirse en propiedad municipal después de que la Junta de Gobierno Local aprobara el pasado noviembre un acuerdo definitivo para su adquisición. Es decir: mientras el Ayuntamiento negocia comprar el inmueble con dinero de los contribuyentes, estaría financiando al mismo tiempo a quienes lo ocupan ilegalmente.

“Un insulto a los vecinos que pagan impuestos”

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento, Marcos Rodríguez, ha estallado públicamente contra la gestión del equipo de gobierno y acusa al consistorio de “premiar la ilegalidad”.

“Es un insulto flagrante a los vecinos de Sant Cugat que cumplen la ley y pagan sus impuestos. El Ayuntamiento está dando ayudas a cuatro okupas ilegales, manteniendo con dinero público a quien ha usurpado una propiedad”, denunció.

La formación asegura además que dos de los okupas han sido empadronados en la propia vivienda ocupada, mientras que los otros dos figuran registrados en Casa Mónaco, sede de los servicios sociales municipales.

VOX considera que esta situación evidencia una “complicidad institucional intolerable” y exige la retirada inmediata de cualquier ayuda pública concedida a los ocupantes.

Exigen un “desalojo fulminante”

Rodríguez también ha reclamado acelerar todos los trámites administrativos para que la vivienda pase cuanto antes a manos municipales y así proceder al desalojo inmediato de los okupas.

“No podemos permitir que los recursos de los santcugatenses vayan a parar a manos de quienes entran ilegalmente en España y pegan la patada en la puerta”, afirmó el líder municipal de VOX.

La formación reclama además aplicar de forma estricta la llamada “prioridad nacional” en el acceso a las ayudas sociales y endurecer los requisitos de arraigo para acceder a prestaciones municipales.

VOX pide una auditoría de las ayudas sociales

El grupo municipal registrará una petición formal para conocer la cuantía exacta de las ayudas concedidas a los ocupantes ilegales y solicitará una fiscalización urgente de las partidas sociales del Ayuntamiento.

Desde VOX aseguran que no permitirán que “ni un solo euro de los contribuyentes siga financiando a usurpadores”.

El caso ha provocado ya una fuerte indignación entre numerosos vecinos y amenaza con abrir una crisis política de gran alcance en el municipio, donde el debate sobre okupación, inmigración ilegal y uso de recursos públicos vuelve a situarse en el centro de la polémica.