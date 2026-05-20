VOX exige a Collboni un pacto antidelincuencia tras el último asesinato en Sants

La violencia y la criminalidad organizada continúan golpeando con dureza a una Barcelona sumida en una preocupante crisis de seguridad. El último y trágico asesinato a tiros acontecido este fin de semana en la calle de las Minerías, en el distrito de Sants-Montjuïc, ha colmado la paciencia de los vecinos y ha provocado una contundente reacción política por parte de VOX, que exige un giro radical en la gestión del orden público.

​El presidente del grupo municipal de la formación en el Ayuntamiento, Gonzalo de Oro, ha respaldado presencialmente las protestas de los residentes y ha exigido la implantación inmediata de un pacto antidelincuencia. De Oro ha censurado con firmeza que el alcalde socialista, Jaume Collboni, priorice agendas ideológicas como su «plan antirracista» en lugar de atajar la oleada de delincuencia que sufren las calles barcelonesas.

​«En vez de hacer planes antirracistas, lo que tiene que hacer el alcalde Collboni son planes antiasesinatos y planes antitiroteos», ha aseverado con dureza el líder municipal de VOX.

«Si lo que quiere es decir que Barcelona es una ciudad racista, se equivoca; Barcelona lo que está es cansada de la delincuencia y no puede más».

​Radiografía del declive: Los datos oficiales superan la gestión de Colau

​Frente al relato oficial de la alcaldía, que atribuye la alarma social a una mera cuestión de «percepciones», VOX ha recurrido a la estadística criminal para denunciar el deterioro de la seguridad ciudadana. El balance comparativo sitúa la gestión del PSC en un escenario cuantitativamente más grave que el de la anterior etapa de los comunes.

«Por muy duro que parezca lo que voy a decir, con números en la mano estamos peor que con Colau», ha manifestado el concejal, enumerando los recurrentes episodios de reyertas, apuñalamientos y tiroteos que comprometen la pacífica convivencia en la ciudad.

​El foco en el control migratorio y el respaldo policial

​Al abordar las soluciones estructurales que plantea su formación, Gonzalo de Oro ha señalado directamente al control migratorio como un pilar fundamental para revertir la situación, fundamentando su postura en los datos oficiales de la Guardia Urbana y del Ministerio del Interior, los cuales constatan que el 80% de los detenidos en Barcelona son de origen extranjero.

​A pesar de reconocer que el control de fronteras es una competencia de índole nacional, el representante de VOX ha instado al alcalde a abandonar la complacencia institucional y a coordinar medidas de firmeza. «Al alcalde Collboni lo primero que hay que pedirle es que no niegue el problema. Si tú niegas un problema, es imposible que seas capaz de arreglarlo. Hay que dar galones y medios a la policía y, sobre todo, no huir».

​Finalmente, la formación ha afeado la proyección internacional del primer edil, al que acusan de centrarse en agendas globales y en «distritos que no existen, como el distrito 11», mientras mantiene en el abandono los 10 distritos reales de la capital catalana. VOX ha concluido asegurando que ejercerá una oposición fiscalizadora y sin concesiones para evitar que se normalice un escenario de inseguridad que consideran «completamente intolerable».