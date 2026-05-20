Zapatero, la imputación que convierte a Sánchez en un presidente en liquidación

La imagen es casi una ironía del destino: el hombre que resucitó políticamente a Pedro Sánchez, lo respaldó en Ferraz ante los barones y le otorgó su aura de “resistencia”, se ha convertido ahora en su mayor desafío. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por tres presuntos delitos en la trama del rescate de Plus Ultra no solo representa un seísmo judicial; es, sobre todo, un torpedo político contra la estabilidad del actual presidente.

Un análisis reciente en El Debate ya habla del “último clavo en el ataúd político de Sánchez”. La causa trasciende la mera cuestión de una aerolínea poco conocida y un rescate controvertido. Aquí lo que se cuestiona es un sistema de poder, una red de influencias y una manera de entender la política como una prolongación —muy lucrativa— de los negocios.

Un lobista en la Moncloa paralela

El juez ha situado a Zapatero como pieza clave de una red de intermediación que habría obtenido beneficios económicos mediante:

El rescate millonario de Plus Ultra con dinero público

con dinero público Operaciones relacionadas con oro y petróleo en naciones como Venezuela, Guinea, China o Marruecos

en naciones como El uso de sus conexiones con el Gobierno español para abrir puertas y agilizar decisiones administrativas

La investigación ha revelado que la misma entidad que intermedió en el rescate de Plus Ultra —sin empleados, sin trayectoria previa, sin músculo empresarial— habría transferido a Zapatero y sus hijas cerca de la mitad de la comisión recibida. Aunque jurídicamente queda mucho por demostrar, el panorama político es desolador: un expresidente convertido en lobista de lujo, conectando gobiernos aliados, contratos clave y decisiones geopolíticas.

En círculos diplomáticos circula desde hace tiempo una frase tan incómoda como reveladora: según “la antena” de la CIA en Madrid, Zapatero sería “el verdadero presidente en la sombra”. Lo que hasta ahora parecía una exageración ha cobrado un matiz diferente al ver cómo el sumario judicial retrata a este personaje como un nodo central dentro de una red internacional con intereses diversos.

La advertencia de la UDEF… y la política de pasillo

En este contexto, un dato que ha salido a la luz sobre los días previos a la imputación parece sacado de un guion televisivo: tres días antes del movimiento del juez, Zapatero se habría reunido con un emisario del PSOE que le transmitió un mensaje claro: “te cae encima la UDEF”. El partido ya sabía que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal estaba investigando y el aviso suena más a intento desesperado por controlar daños que a cortesía.

Este detalle refuerza una percepción muy extendida tanto en la derecha como cada vez más aceptada en la izquierda: la Moncloa estaba al tanto del desarrollo judicial del caso, y aun así, mantuvo relaciones políticas y personales con Zapatero. No estamos hablando solo de un viejo amigo incómodo, sino de alguien que aparece frecuentemente defendiendo al Gobierno en medios y participando activamente en las estrategias del PSOE.

Así las cosas, cuando se sostiene que la imputación de Zapatero es el último clavo en el ataúd político para Sánchez —como señala El Debate, haciendo hincapié en su enriquecimiento mediando con la Administración junto a la complicidad de Moncloa— no es simplemente una metáfora: si avanza el relato judicial, el sanchismo podría quedar atrapado en su propio reflejo.

El partido de Zapatero dentro del partido de Sánchez

La otra dimensión del escándalo es interna. En los pasillos de Ferraz se repite que “en el banquillo del PSOE hay más gente vinculada a ZP que al propio Sánchez”. No es solo una frase ingeniosa; el aparato orgánico se ha ido llenando silenciosamente con nombres cercanos al expresidente.

Entre estos destacan:

Antonio Hernando , actual secretario de Estado para Comunicaciones e Infraestructuras Digitales

, actual secretario de Estado para Comunicaciones e Infraestructuras Digitales Su esposa, Anabel Mateos , recientemente nombrada secretaria adjunta para Organización y Coordinación Territorial tras el escándalo relacionado con Santos Cerdán

, recientemente nombrada secretaria adjunta para Organización y Coordinación Territorial tras el escándalo relacionado con Dirigentes vinculados a Acento, consultora-lobby asociada a Zapatero y al exministro Pepiño Blanco

Este trasvase desde el mundo del lobby hacia las altas esferas del partido no es casualidad. En medio del desgaste del liderazgo de Sánchez, el ex presidente leonés parece estar colocando piezas estratégicas para asegurarse control sobre lo que vendrá. Zapatero teme que su travesía post-sanchista termine siendo tan desastrosa como el hundimiento del Titanic para otros partidos socialdemócratas europeos. Su plan consiste en dirigir el salvavidas, no compartir cubierta con quien considera ya obsoleto.

La ironía no pasa desapercibida: quien se presenta como “expresidente dialogante y pacificador” aparece ahora retratado tanto en autos judiciales como en crónicas políticas como estratega detrás de un relevo interno y cerebro detrás de una red internacional poco transparente.