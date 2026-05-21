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Gabriel Rufián se ofrece a ser cabeza de una lista electoral de izquierdas

El portavoz de ERC en el Congreso cuestiona el rumbo de Podemos y Sumar, plantea alianzas “provincia a provincia” y fija líneas rojas al PSOE en plena crisis política

Gabriel Rufián se ofrece a ser cabeza de una lista electoral de izquierdas
Gabriel Rufián PD.
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Gabriel Rufián, ha dejado en el aire su continuidad como candidato en unas futuras elecciones generales. Durante un acto celebrado en el Club Siglo XXI, el dirigente republicano advirtió de que no repetirá en las listas si no se dan determinadas condiciones internas que, según explicó, prefiere no detallar por motivos éticos. Sus palabras apuntan a tensiones dentro de su formación ya un debate estratégico aún abierto.

En paralelo, Rufián se mostró dispuesto a encabezar una hipotética candidatura amplia de la izquierda, siempre que sirva para mejorar los resultados electorales. El diputado planteó la posibilidad de articular una confluencia entre fuerzas soberanistas y partidos estatales, insistiendo en que su papel solo tendría sentido si contribuye a reforzar ese espacio político.

Su diagnóstico sobre la situación actual fue crítico especialmente con las formaciones de ámbito estatal. A su juicio, la fragmentación y la pérdida de conexión con el electorado explican parte del desgaste de la izquierda. En este contexto, reivindicó el papel de proyectos con mayor implantación territorial y defendió fórmulas flexibles de alianza, adaptadas a cada provincia, frente a estructuras uniformes que, en su opinión, dividen el voto progresista.

Rufián también evitó respaldar de forma clara iniciativas concretas de unidad impulsadas por otros actores, como la propuesta de Podemos, y apostó por una reorganización más pragmática del espacio político. “No tiene sentido competir entre múltiples candidaturas de izquierdas mientras la derecha se concentra”, vino a señalar.

En relación con el Gobierno, reconoció la complejidad de la convivencia con el PSOE y criticó la estrategia de Pedro Sánchez de ocupar todo el espectro progresista. Aun así, defendió la continuidad del Ejecutivo, aunque bajo una mayor influencia de las fuerzas soberanistas.

En el plano judicial, el portavoz de ERC rectificó su reacción inicial ante la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Admitió que se precipitó al atribuir el caso a una persecución política y subrayó la necesidad de prudencia, pese a su cercanía personal con el exmandatario.

Finalmente, Rufián descartó apoyar una moción de censura impulsada por la derecha y reiteró que su única línea roja sería un caso probado de financiación ilegal en el PSOE. De darse esta situación, ERC exigiría elecciones anticipadas, aunque considera que una alternativa de PP y Vox sería mucho más perjudicial.

El dirigente cerró su intervención alertando del avance de la ultraderecha en el debate público y se comprometió a impedir que alcance el poder, incluso en un escenario político marcado por la inestabilidad y los errores del propio bloque progresista.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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