Ayuso acaricia una mayoría aún más holgada en Madrid en 2027

Ya sabemos que las encuestas no son infalibles.

Pero reflejan tendencias.

Y, de acuerdo a las diversos barómetros, Isabel Díaz Ayuso no solo mantendría el control de la Comunidad de Madrid en 2027, sino que lo haría con una mayoría absoluta incluso más amplia: dos escaños más que los actuales, según la última encuesta de Sigma Dos publicada por El Debate.

Este sondeo pinta un panorama de continuidad reforzada para el Partido Popular, mientras la izquierda parece atrapada en un atasco estratégico. Ni el PSOE ni Más Madrid logran, por ahora, articular una alternativa que rompa con la inercia de un ciclo político claramente favorable a la presidenta.

Qué dice realmente la encuesta

Según el análisis de El Debate sobre las elecciones madrileñas del próximo año, Ayuso revalidaría la mayoría absoluta con 72 escaños, dos más que los 70 obtenidos en 2023, en una Asamblea ya ampliada por el crecimiento demográfico. El umbral para alcanzar la mayoría se mantiene en 68 diputados, por lo que el PP seguiría gobernando en solitario y con margen suficiente.

El reparto aproximado de fuerzas quedaría así:

PP : 72 escaños (mayoría absoluta sobrada)

: 72 escaños (mayoría absoluta sobrada) PSOE : ligera mejora en votos y escaños, pero sin acercarse al PP

: ligera mejora en votos y escaños, pero sin acercarse al PP Más Madrid : estancamiento o leve retroceso, perdiendo terreno simbólico dentro de la izquierda

: estancamiento o leve retroceso, perdiendo terreno simbólico dentro de la izquierda Vox: avance moderado, consolidando su espacio a la derecha del PP

La encuesta realizada por Sigma Dos confirma lo que muchos observadores en la Puerta del Sol ya anticipaban: Ayuso no solo resiste el desgaste propio del gobierno, sino que convierte esa situación en un relato de estabilidad y confrontación útil frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este enfoque se desarrolla con detalle en el reportaje de El Debate sobre cómo Ayuso revalidaría su mayoría absoluta con dos escaños más en las elecciones madrileñas del próximo año, fortaleciendo su posición tanto interna como externa dentro del PP.

Algunos detalles que no conviene perder de vista

La ampliación del número de escaños no altera el equilibrio entre bloques: la derecha seguiría claramente adelante .

. Ayuso mantiene una marca personal muy consolidada , especialmente entre los votantes del cinturón urbano y aquellos con ingresos medios.

, especialmente entre los votantes del cinturón urbano y aquellos con ingresos medios. El voto joven en Madrid no es tan homogéneamente progresista como se podría pensar; factores como empleo, ocio y fiscalidad ligera pesan más que muchos discursos morales.

La izquierda, atrapada en su propio laberinto

En contraste, la oposición presenta una realidad muy distinta. El PSOE madrileño muestra una ligera mejora, pero sin lograr romper el techo que arrastra desde 2021. Más Madrid ha dejado de ser vista como la gran esperanza progresista y se convierte ahora en una fuerza que lucha por mantener su espacio. La eterna discusión sobre liderazgo, listas y siglas —PSOE, Más Madrid y sus derivadas— vuelve a penalizar al bloque.

En este contexto se repiten tres problemas fundamentales para la izquierda:

Fragmentación: varios partidos compitiendo por el mismo electorado urbano y joven. Falta de un relato potente sobre modelo económico y servicios públicos capaz de contrarrestar el discurso de “libertad” y bajos impuestos del PP. Dependencia de la política nacional: los debates regionales suelen centrarse más en Sánchez y Feijóo que en cuestiones locales como Sanidad, vivienda o transporte.

Mientras tanto, Vox avanza con discreción pero firmeza, suficiente para incrementar la presión ideológica sobre el PP sin llegar a ser imprescindible para su gobernabilidad. Esta combinación permite a Ayuso jugar a dos bandas: absorber voto útil desde la derecha mientras mantiene un perfil propio frente a Moncloa.

Lo que se juega en 2027 más allá de Madrid

La encuesta ofrece una lectura inquietante para Ferraz e interesante para Génova.

Para el PP nacional, contar con una Ayuso fortalecida en 2027 sería un activo electoral y un factor clave de poder interno y externo. Sus buenos resultados además de reequilibrar el peso territorial frente a otros líderes y consolidan a Madrid como escaparate opositor a Sánchez, permitiría fortalecer a los populares de cara a la percepción del partido de cara a las generales.

Para La Moncloa, Madrid sigue siendo un recordatorio incómodo de su debilidad ante las grandes autonomías urbanas. Una victoria ampliada de Ayuso complicaría cualquier intento futuro de reconstruir un relato de “ciclo progresista” o de «mayoría social».