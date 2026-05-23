Más de 100.000 personas reclaman la dimisión de Sánchez y la convocatoria de elecciones generales

Miles de ciudadanos tomaron este sábado el centro de Madrid en una movilización que volvió a poner el foco en el desgaste político del Gobierno. Bajo el lema de exigir la dimisión de Pedro Sánchez, la denominada Marcha por la Dignidad recorrió la capital desde la Plaza de Colón hasta las inmediaciones de Moncloa, en una jornada marcada por el calor, la indignación y un ambiente cada vez más crispado.

La asistencia volvió a generar controversia: mientras la Delegación del Gobierno cifró la participación en torno a 40.000 personas, los organizadores elevaron la cifra muy por encima, llegando incluso a hablar de más de 100.000 asistentes. En cualquier caso, la imagen de una marea de banderas y pancartas dejó claro el poder de convocatoria de la protesta.

El recorrido avanzó sin incidentes graves, aunque bajo un amplio despliegue policial que blindó los accesos al Palacio de la Moncloa. Los agentes cerraron calles y frenaron a los grupos que intentaron aproximarse más allá de lo permitido. Algunos manifestantes lograron acercarse ligeramente, pero siempre bajo control de seguridad.

El tono de la protesta fue subiendo de intensidad a lo largo de la mañana. Entre cánticos, silbidos y consignas dirigidas contra el presidente del Gobierno, también hubo referencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya situación judicial estuvo muy presente en las críticas. La tensión también se trasladó hacia los medios de comunicación, que fueron objeto de abucheos en varios momentos.

En el plano político, Vox participó activamente en la marcha con Santiago Abascal al frente, quien endureció su discurso contra el Ejecutivo y vinculó al presidente con los casos de corrupción que afectan al entorno socialista. Desde el Partido Popular, en cambio, se optó por una presencia más discreta, encabezada por su portavoz en el Senado, Alicia García, quien calificó el momento político de “insostenible” y dejó en el aire la responsabilidad de los socios del Gobierno.

A pie de calle, el ambiente reflejaba una mezcla de hartazgo y reivindicación patriótica. Entre los asistentes se repetían mensajes de unidad nacional y críticas directas al Ejecutivo, en una protesta donde incluso familias y jóvenes se sumaron a las consignas. Desde balcones y aceras, muchos ciudadanos siguieron la marcha mientras grababan con sus móviles el avance de la multitud.

La movilización se enmarca en una serie de protestas impulsadas por plataformas civiles que buscan aumentar la presión sobre el Gobierno en un contexto político especialmente delicado, marcado por investigaciones judiciales y un clima de creciente polarización.