Abascal exige cárcel para Zapatero y apunta a Sánchez en plena tormenta judicial

En medio de una protesta celebrada en el centro de Madrid contra los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, el líder de Vox, Santiago Abascal, elevó el tono político al pedir el ingreso en prisión provisional del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, recientemente imputado en la Audiencia Nacional.

Durante su intervención, Abascal no solo centró sus críticas en el exmandatario socialista, sino que también reclamó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros de su gabinete comparezcan como testigos ante el juez en el marco de la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

El dirigente de Vox calificó la situación como un “escándalo” que, a su juicio, compromete gravemente al entorno del Ejecutivo. En este sentido, enumeró distintos procedimientos judiciales que afectan a figuras vinculadas al PSOE, como el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García o el exdirigente Santos Cerdán, además de mencionar causas que afectan al círculo personal del presidente.

Abascal sostuvo que el actual contexto evidencia un deterioro institucional y defendió que la salida de Sánchez del poder debe convertirse en una prioridad política. Sin embargo, evitó reclamar de forma explícita una moción de censura inmediata, apostando en cambio por reforzar las movilizaciones ciudadanas como vía de presión.

Asimismo, acusó al jefe del Ejecutivo de intentar dilatar la convocatoria de elecciones generales y reiteró sus críticas al Gobierno, al que describió con términos muy duros. Pese a reconocer formalmente la presunción de inocencia de los implicados, insistió en que la acumulación de casos judiciales mina la credibilidad del actual Ejecutivo de coalición.

Por último, Abascal vinculó la situación judicial de Zapatero con su etapa al frente del Gobierno, recordando el contexto económico en el que dejó el poder en 2011 y sugiriendo que estos nuevos hechos agravan su legado político.