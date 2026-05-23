Brutal carga policial contra manifestantes que trataban de llegar a La Moncloa

El intento de varios grupos de manifestantes de acercar su protesta hasta el Palacio de La Moncloa acabó este sábado bloqueado por la Policía Nacional, que desplegó un amplio dispositivo para impedir que la movilización superara el itinerario permitido.

Tras concluir el recorrido oficial en el entorno del Arco de la Victoria, varias decenas de asistentes decidieron continuar la marcha con la intención de aproximarse a la sede de la Presidencia del Gobierno. La iniciativa chocó con el cordón policial, que les impidió avanzar hacia el complejo donde reside Pedro Sánchez.

Durante estos momentos de tensión, algunos participantes ocuparon tramos de la autovía A-6, provocando cortes puntuales de tráfico y obligando a reforzar la presencia policial para contener la situación y dispersar las concentraciones no autorizadas.

La protesta, marcada por consignas como “¡Sánchez, dimisión!”, reunió a miles de personas que exhibieron banderas nacionales y corearon críticas contra el Ejecutivo de coalición, así como contra figuras políticas y medios de comunicación presentes en la cobertura.

Convocada por la plataforma Sociedad Civil Española —que integra a más de 150 colectivos—, la movilización contó con el respaldo de PP y Vox y congregó a unas 40.000 personas, según cifras oficiales de la Delegación del Gobierno.

Entre los asistentes figuraban dirigentes políticos como Alicia García, portavoz del PP en el Senado, y Santiago Abascal, líder de Vox, junto a otras caras conocidas del ámbito político y empresarial, que se sumaron a las críticas al Gobierno y exigieron la salida del presidente.