La calle como barómetro político: la ‘Marcha por la Dignidad’ sitúa a Sánchez en el punto de mira

La imagen está cuidada al detalle: banderas, pancartas y ausencia de tribunas. Este sábado, una “Marcha por la Dignidad” recorrerá las calles de Madrid bajo el lema «¡Sánchez, dimisión ya!». Más de un centenar de asociaciones se han unido en la plataforma Sociedad Civil Española, con el objetivo de plasmar algo más que el descontento de la oposición. Se busca proyectar la idea de un “pueblo” que se organiza al margen de las formaciones políticas.

Este planteamiento no es baladí. La movilización se presenta como un acto cívico, sin discursos finales, para evitar la clásica imagen de líderes políticos acaparando la atención. Sin embargo, tanto PP como Vox han confirmado su presencia, con dirigentes nacionales en el acto. La línea entre protesta ciudadana y acto opositor vuelve a ser difusa, y esa ambigüedad añade un matiz fascinante a la situación política actual.

El recorrido: de Colón a Moncloa, sin altavoces

La marcha partirá desde la plaza de Colón a las 10.30 horas y recorrerá las calles de Génova, Sagasta, Carranza, Alberto Aguilera y Princesa, finalizando en los Arcos de la Victoria, en la zona de Moncloa, alrededor de las 12.30, según detalla El Debate en su crónica sobre la convocatoria impulsada por más de cien entidades cívicas para protestar contra el presidente del Gobierno.

El propio itinerario tiene un fuerte simbolismo:

Colón: emblemático para grandes movilizaciones de la derecha y del constitucionalismo.

Génova: sede histórica del Partido Popular , aunque existe un distanciamiento formal entre su dirección y el edificio.

, aunque existe un distanciamiento formal entre su dirección y el edificio. Moncloa: representación visual del poder ejecutivo.

A diferencia de otras concentraciones recientes, no habrá discursos ni cierre desde un escenario. La intención es que la presencia física —la imagen aérea, los vídeos del recorrido— sirva como mensaje. Esto reduce el riesgo de frases improvisadas que pudieran dividir opiniones, pero también limita la posibilidad de construir una narrativa política más compleja.

Sociedad Civil Española y su intento por canalizar el descontento

La plataforma Sociedad Civil Española reúne a más de 150 organizaciones diversas: asociaciones constitucionalistas, plataformas que defienden la unidad nacional, colectivos formados por jueces y fiscales jubilados, grupos docentes y foros conservadores. Su meta es articular una respuesta social ante lo que consideran una “deriva institucional” del Gobierno dirigido por Pedro Sánchez.

Entre sus críticas más recurrentes se encuentran:

La ley de amnistía y los acuerdos con partidos independentistas.

La supuesta colonización institucional del CIS , el TC o el CGPJ , según los convocantes.

, el o el , según los convocantes. La percepción generalizada sobre la degradación democrática y del control parlamentario.

El uso intensivo del decreto ley y una comunicación política basada en relatos más que en datos.

Por lo tanto, esta movilización busca lograr un doble efecto: presionar para conseguir un adelanto electoral y consolidar una red estable de entidades cívicas que actúe como “contrapoder social” frente al Gobierno. En esencia, se presenta como un catalizador dentro del espacio político y mediático opuesto al sanchismo.

Madrid y la “España municipal”: la protesta se descentraliza

La otra parte menos ostentosa pero igualmente significativa es que Sociedad Civil Española invita a quienes no puedan llegar a Madrid a congregarse a las 12:00 horas en sus respectivos ayuntamientos. La idea es convertir estos consistorios en puntos simbólicos de presión sobre el poder político, independientemente del signo político que lo gobierne.

Esta estrategia abre varias posibilidades:

Permite proyectar una movilización en toda España , aunque sea con concentraciones menores.

, aunque sea con concentraciones menores. Envía el mensaje claro de que el descontento no es exclusivo “de la capital”.

Obliga a alcaldes de diferentes partidos a manifestarse, al menos gestualmente, ante estas concentraciones.

Se trata así de un formato híbrido entre una gran marcha centralizada y protestas municipales descentralizadas, algo que ya ha sido visto en otras convocatorias recientes por parte de plataformas ciudadanas. El éxito se evaluará no solo en Colón sino también en cuán capaces son los organizadores para llenar plazas consistoriales en capitales provinciales y ciudades medianas.

Impacto político: oportunidad para la oposición, desafío para el Gobierno

Para PP y Vox, esta marcha representa una clara oportunidad:

Refuerza el relato popular sobre que “la calle está contra Sánchez” .

. Favorece la unión entre bases militantes y redes asociativas.

Proporciona imágenes valiosas para campañas políticas y redes sociales sin asumir directamente el coste organizativo.

No obstante, existe un riesgo doble. Si la asistencia resulta escasa, el Gobierno podría presentar esta protesta como un intento fallido y restarle importancia. Si se percibe como demasiado partidista, podría diluirse esa etiqueta “cívica” y reforzar el marco clásico “derecha contra izquierda”, algo que Sánchez maneja con habilidad.

Para La Moncloa, este escenario plantea otra ecuación. El Ejecutivo suele atenuar estas marchas acusando a la oposición de agitar las calles porque “pierde en el Parlamento”. Sin embargo, múltiples protestas consecutivas —que abarcan desde sectores judiciales hasta agrarios o universitarios— podrían erosionar su narrativa oficial sobre normalidad institucional.

Lo que puede venir después

Más allá del titular inmediato del día, será crucial observar si:

La Marcha por la Dignidad marca el inicio de un calendario estable de movilizaciones. Surgen nuevas alianzas entre asociaciones que hasta ahora habían operado separadamente. La protesta genera presión real sobre barones socialistas y socios parlamentarios.

Es interesante recordar cómo otras manifestaciones históricas —como las contra el Plan Ibarretxe o contra el “procés”— tardaron meses en traducirse políticamente; no obstante sí ayudaron a establecer marcos debatidos y condicionar agendas mediáticas.

Como curiosidad final, elegir Colón como kilómetro cero emocional refuerza esta plaza como casi oficial escenario para la política callejera en España; además, al no haber discursos programados convierte a los asistentes en oradores únicos por unas horas: su mensaje estará determinado no solo por lo que digan al micrófono sino por cuántos sean presentes.

Fuentes