Diez tropiezos de Zapatero en el Senado que hoy persiguen al PSOE

La escena parecía estar bajo control: José Luis Rodríguez Zapatero se presentó en el Senado en marzo con la intención de calmar la controversia sobre el rescate de Plus Ultra a través de un discurso político, no judicial. Sin embargo, aquel guion ha derivado en una serie de tropiezos que marcan, punto por punto, el camino del juez y han generado una grieta incómoda en el PSOE, justo cuando menos le convenía una nueva tormenta.

El auto judicial que pone bajo la lupa la operación de rescate ha revitalizado esa comparecencia. Lo que entonces sonó a evasivas o simple ambigüedad ahora se interpreta como incoherencia. Y esos matices técnicos han pasado a ser contradicciones que, juntas, forman un patrón claro. La estrategia de Zapatero para protegerse políticamente ha resultado ser un efecto boomerang.

Un testimonio lleno de “no recuerdo”

Según han reportado varios medios en los últimos días, aquella mañana de marzo Zapatero cometió, al menos, diez “pasos en falso” en su relato sobre Plus Ultra. Desde cómo surgieron sus contactos con la aerolínea hasta su influencia en los engranajes del Gobierno. Durante su comparecencia repitió fórmulas como “no tengo el dato”, “no lo recuerdo con precisión” o “no fue exactamente así”, dejando un testimonio lleno de zonas grises.

Entre las principales ambigüedades que hoy examina el juez sobresalen:

Fechas de reuniones con representantes de Plus Ultra y miembros del Ejecutivo.

Alcance real de su comunicación con SEPI y los ministerios implicados.

y los ministerios implicados. Naturaleza de sus relaciones con los socios venezolanos de la compañía.

Grado de recomendación o sugerencia que ejerció sobre la operación.

Lo crucial no es solo lo que dijo, sino también cómo lo expresó: un ex presidente que se jacta de tener control y memoria política no puede apoyarse constantemente en el “no recuerdo” sin levantar sospechas. El auto judicial, según recogen medios especializados, utiliza precisamente esas lagunas para “unir la línea de puntos” entre los diferentes actores del rescate.

En un análisis reciente se destaca que los diez errores cometidos por Zapatero durante su declaración parlamentaria —gestos, titubeos y correcciones en tiempo real— han dejado huella en la investigación y han sido sistematizados por la acusación como si fueran parte del guion para un futuro interrogatorio. La prensa conservadora ha llevado a cabo un extenso repaso sobre los diez pasos en falso que dio Zapatero en el Senado en marzo, poniendo énfasis en cómo cada matiz dudoso ha encontrado eco en el auto judicial.

De la promesa ante los medios al silencio estratégico

Aún más delicada que lo expuesto en el Senado es la gestión posterior de las comunicaciones. En aquel momento, Zapatero aseguró que atendería a los medios antes de comparecer ante el juez. Un mensaje que pretendía transmitir transparencia y controlar la narrativa política. Sin embargo, con el auto sobre la mesa, la estrategia ha dado un giro radical: ahora su entorno deja claro que hablará solo ante el magistrado.

Este cambio no es trivial. Implica pasar de una defensa política abierta a una retirada clásica desde el manual jurídico: “todo se explicará ante el juez”. El problema radica en que la hemeroteca no perdona. La contradicción entre su promesa pública y su actual silencio alimenta las sospechas de que aquella comparecencia parlamentaria fue más un intento por ganar tiempo que un verdadero ejercicio de rendición cuentas.

Esta maniobra comunicativa conecta con lo que varios dirigentes del PSOE describen off the record como la “marrullera táctica” del ex presidente: prolongar plazos, minimizar explicaciones y esperar a que la presión mediática se disperse entre varios frentes abiertos del Gobierno. Sin embargo, este cálculo deja diez largos días expuestos a titulares nada agradables.

Diez días de tortura política para el PSOE

La decisión de Zapatero de no hablar hasta hacerlo ante el juez tiene una consecuencia inmediata: condena al PSOE a convivir con el caso Plus Ultra en primera línea informativa durante al menos diez días. No es una eternidad, pero en política actual basta para desgastar imagen, complicar agenda y agotar portavoces.

Durante este tiempo, los socialistas deben enfrentarse a varias preguntas incómodas:

¿Hasta qué punto actuó Zapatero como mero “ciudadano preocupado” o como intermediario con influencia real? ¿Existió una puerta giratoria informal entre Zapatero y los intereses venezolanos? ¿Por qué la línea argumental del partido se basa aún en su comparecencia cuando el propio juez está desmantelando sus afirmaciones?

Mientras tanto, la oposición ha encontrado oro puro en ese silencio. La imagen del ex jefe del Gobierno refugiándose tras una estrategia judicial contrasta marcadamente con el discurso tradicional del PSOE sobre transparencia institucional. El Partido Popular, Vox y gran parte de la prensa crítica han convertido esos “no recuerdo” e inconcreciones en eslóganes fáciles para captar la atención pública.

Simultáneamente, dentro del PSOE se libra otra batalla: proteger la figura de Zapatero para evitar conflictos internos mayores sin asumir completamente las consecuencias políticas derivadas de su gestión respecto al caso. Este equilibrio es precario; cualquier filtración desde el ámbito judicial apuntando a contradicciones serias entre sus declaraciones ante el Senado y lo manifestado ante el juez podría transformar esta incomodidad en una crisis auténtica.

Lo que apuntan los detalles y lo que teme Ferraz

La situación se complica por razones generacionales y simbólicas. Zapatero no es un ex ministro cualquiera; representa un referente para parte de la militancia y actúa como escudo emocional del sanchismo frente a críticos más veteranos. Si finalmente el caso Plus Ultra termina por afectar su autoridad moral, las repercusiones internas podrían ir más allá del escándalo económico o administrativo.

Algunos detalles están siendo analizados exhaustivamente:

El tono desafiante mostrado por Zapatero durante su defensa en el Senado contrasta con la sobriedad esperada ante un juzgado.

La diferencia entre su papel internacional —especialmente relacionado con Venezuela — y cómo se perciben sus gestiones con Plus Ultra.

— y cómo se perciben sus gestiones con Plus Ultra. La coincidencia temporal entre sus decisiones clave y las acciones tomadas por organismos públicos implicados.

Los próximos días serán un verdadero ejercicio de resistencia para Ferraz: soportar las embestidas mediáticas, evitar nuevas contradicciones y esperar que los tiempos judiciales no coincidan con otros momentos delicados. Por ahora, España observa expectante ese silencio calculado y recuerda aquella mañana de marzo cuando Zapatero pensó estar jugando en terreno parlamentario… pero terminó suministrando munición al juez.

Fuentes: análisis publicados sobre los diez pasos en falso de Zapatero en el Senado que señalan el camino al juez permiten seguir con precisión tanto las repercusiones políticas como judiciales derivadas de su comparecencia.