Zapatero, el pasaporte dorado y los dos millones que incomodan a Sánchez

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero, conocido por su carácter afable y su papel como mediador internacional, ha sufrido un duro golpe. Su imputación judicial como presunto líder de una red criminal vinculada a Venezuela se produce justo cuando se hace público que La Moncloa le ha sostenido económicamente, incluyendo la financiación de su oficina, y le ha renovado un pasaporte diplomático, lo que supone un verdadero quebradero de cabeza para Pedro Sánchez.

Este asunto no solo tiene implicaciones penales. También plantea preguntas sobre la política, las instituciones y hasta las generaciones dentro del PSOE. Un expresidente acusado, financiado con fondos públicos y con acceso diplomático mientras, según el auto judicial, establecía una red de intereses con Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro y el chavismo es una mezcla difícil de aceptar incluso para los militantes más fieles del partido.

Dos millones, una oficina y un “lobista” muy bien tratado

De acuerdo con diversos medios, Sánchez ha respaldado al Zapatero lobista con al menos dos millones de euros en diferentes partidas públicas. Además, le proporcionó una oficina para sus actividades “como expresidente”, mientras este actuaba prácticamente como embajador oficioso del Gobierno en Venezuela y consultor para negocios, disfrutando de un acceso privilegiado al régimen de Maduro. Este relato desmantela la imagen tradicional del expresidente retirado centrado en sus memorias y conferencias: aquí hay estructura, agenda internacional e influencia política claramente alineada con el Palacio de La Moncloa.

Estos apoyos ahora chocan con el contenido del auto judicial que lo señala como presunto cabecilla de una trama criminal transnacional. La pregunta crucial ya no es solo qué hizo Zapatero, sino qué sabía el Gobierno mientras le mantenía en su puesto con financiación y respaldo institucional. La renovación de su pasaporte diplomático en junio, recientemente revelada, resulta especialmente delicada dado que ocurrió cuando ya eran conocidas sus gestiones en Caracas y su papel como mediador con el chavismo, cuyas implicaciones empresariales están ahora bajo escrutinio.

En este escenario, no sorprende que la oposición exija explicaciones claras sobre la cadena de decisiones en Moncloa: quién propuso cada medida, quién dio su visto bueno y qué informes de riesgos sustentaron la concesión de fondos, oficina y pasaporte a un actor político que operaba cada vez más como un lobista internacional que como un exjefe del Ejecutivo retirado.

El pasaporte diplomático convertido en pieza de la causa

La condición de expresidente otorga a Zapatero un pasaporte diplomático vitalicio, lo cual facilita sus desplazamientos e inaugura puertas institucionales a las que cualquier ciudadano normal ni siquiera podría asomarse. Lo que antes se consideraba un privilegio protocolario ha pasado a ser una posible vía para el riesgo de fuga o destrucción de pruebas.

Por esta razón, tanto Vox como otras acusaciones populares han solicitado al juez diversas medidas cautelares: la retirada del pasaporte diplomático y cualquier documento relacionado con viajes, así como una prohibición para salir del país y comparecencias periódicas ante el juzgado. El argumento principal es que Zapatero posee:

Relaciones internacionales al más alto nivel

Capacidad logística en terceros países

Recursos económicos suficientes para establecerse fuera de España sin complicaciones

La combinación de estos factores transforma al pasaporte en algo más que un simple símbolo diplomático: se convierte en un elemento clave para evaluar el riesgo de que el expresidente intente “internacionalizar” su defensa desde algún lugar seguro rodeado de amigos influyentes.

Sánchez, atrapado entre la lealtad y el coste político

El panorama para Pedro Sánchez es complicado. Por un lado, romper lazos con Zapatero significaría dinamitar una conexión simbólica con el último presidente socialista que obtuvo mayoría absoluta; figura respetada en ciertos sectores del partido y especialmente valorada entre los miembros más ideológicos. Por otro lado, mantener esa cercanía mientras avanza la instrucción puede arrastrar al Gobierno durante meses.

La situación se torna aún más compleja porque Zapatero no era un jubilado discreto; actuaba prácticamente como:

Un embajador oficioso del Gobierno en Caracas

del Gobierno en Caracas Un interlocutor privilegiado con Maduro y el PSUV

Un referente público para defender al chavismo en España

Todo ello respaldado por recursos públicos y bajo la tolerancia explícita desde Moncloa. Si el juez establece la existencia de una red criminal alimentada gracias a esos contactos, se difumina peligrosamente la línea entre acción personal y responsabilidad política del Gobierno.

El silencio calculado que quema al PSOE

En medio del torbellino mediático, la estrategia adoptada por Zapatero ha sido simple pero arriesgada: optar por el silencio absoluto. Ni rueda de prensa ni comparecencia; únicamente ha prometido dar explicaciones cuando declare ante el juez. En términos comunicativos, es todo un desafío.

Este mutismo prolonga lo que desde Ferraz describen ya como “diez días de tortura”: filtraciones constantes, tertulias interminables y titulares encadenados que escapan a su control. Cada jornada sin contar su propia versión alimenta la sensación de que el partido va siempre a remolque, sin capacidad defensiva más allá de los mantras sobre respeto a la justicia y confianza en su compañero.

Mientras tanto, los socios de coalición observan desde una posición incómoda y la oposición exprime esta situación hasta sus últimas consecuencias. Ya surgen preguntas sobre si Sánchez estaría dispuesto a apoyar una eventual retirada del pasaporte o a reconsiderar los privilegios otorgados a expresidentes imputados; temas que hace pocas semanas habrían parecido pura ciencia ficción.

Lo que se comenta en los pasillos

En los corredores del Congreso y en los mentideros madrileños circula información sobre cómo:

Zapatero mantiene contacto directo con Caracas pese al escándalo

Algunos barones socialistas ven esta crisis como una oportunidad para exigir mayor control sobre los recursos destinados a exdirigentes

La reciente renovación del pasaporte diplomático durante sus viajes frecuentes a Venezuela se ha convertido en uno de los temas preferidos para discutir entre políticos

Queda por ver si este antiguo presidente conocido por promover “alianzas entre civilizaciones” será recordado localmente como aquel hombre cuyo pasaporte diplomático simbolizó perfectamente una era caracterizada por una confianza política mal calibrada.

Fuentes: análisis basado en informaciones publicadas sobre cómo Zapatero lideraba la presunta red criminal mientras Sánchez le financiaba oficina y le renovaba el pasaporte diplomático.