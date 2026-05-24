Las hijas de Zapatero, del mito gótico al escaparate judicial de la trama Plus Ultra

La imagen de Laura y Alba Zapatero paseando por los jardines de la Casa Blanca, vestidas de negro, quedó grabada en la memoria colectiva. Eran las hijas “enigmáticas” del entonces presidente. Hoy, sin embargo, regresan al primer plano mediático por un motivo muy diferente: la investigación judicial sobre la trama Plus Ultra y los pagos a la empresa que ambas administran.

En medio del bullicio político y mediático, su historia se entrelaza con privilegios, rebeldía juvenil, emprendimiento digital y ahora un exhaustivo escrutinio judicial que también salpica a José Luis Rodríguez Zapatero y a Sonsoles Espinosa. No se trata únicamente de juzgar a un expresidente; se está revisando el entramado económico de toda una familia.

De la adolescencia rebelde al negocio familiar

La mayor, Alba Rodríguez Espinosa, se convirtió durante años en el símbolo de la etapa más combativa de los Zapatero. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerla en ese entonces recuerdan:

Su estética alternativa y su actitud desafiante.

Su cercanía a movimientos juveniles y una marcada sensibilidad hacia la izquierda.

Su resistencia a ser el centro de atención, a pesar del entorno privilegiado.

Con el paso del tiempo, aquella adolescente rebelde redirigió su energía hacia el ámbito profesional. En 2019 fundó lo que más tarde se transformaría en Whathefav / WhattheFab, una pequeña agencia centrada en el marketing digital y la creación de contenido para redes sociales. La iniciativa llegaba en un momento propicio:

El auge de influencers y microinfluencers.

Las marcas buscaban agencias flexibles y económicas.

Un sector donde el apellido puede abrir muchas puertas, pero también suscitar recelos.

Cuatro años más tarde, en 2023, su hermana menor, Laura, se unió a una pyme que ya llevaba tres años colaborando con empresas que ahora figuran en el auto del juez Manuel García Castellón (y bajo la mirada atenta de la Audiencia Nacional) como parte de una trama presuntamente corrupta asociada a Plus Ultra y al entorno bolivariano. Según el auto del juez Calama sobre esta red financiera, esas sociedades habrían sido utilizadas para mover fondos con origen poco claro.

Un extenso perfil publicado por El Español sobre Laura y Alba Zapatero bajo la lupa judicial detalla cómo su empresa se inserta en esa constelación de pagos y contratos cruzados, mientras repasa su evolución personal desde los años vividos en Moncloa hasta su actual faceta como empresarias.

La empresa en el punto de mira

La compañía gestionada por las hermanas, constituida como pyme dedicada a comunicación y marketing digital, opera bajo un modelo típico del sector:

Gestión de redes sociales.

Estrategia de contenidos.

Campañas con influencers y creadores.

Servicios específicos de branding y posicionamiento.

No obstante, los investigadores no están interesados tanto en lo que hacen como en quiénes son y cómo lo llevan a cabo:

Clientes relacionados con el entorno de Plus Ultra y del chavismo.

y del chavismo. Pagos provenientes de sociedades mencionadas en el caso que forman parte de un circuito financiero bajo sospecha.

Beneficios crecientes en pocos años, coincidiendo con esos contratos.

Según fuentes financieras citadas por los medios, la agencia habría manejado cifras cercanas al medio millón de euros en facturación reciente, generando dividendos superiores a 70.000 euros para las hermanas en un solo ejercicio. En teoría, todo apunta a un éxito emprendedor. Sin embargo, en la práctica, la UDEF investiga si parte de ese negocio fue posible gracias a un entramado basado en favores alrededor de su padre.

Los empleados y la oficina fantasma

El foco no se centra únicamente en las cuentas; también se examina el día a día dentro de la empresa. Un reportaje reciente revela testimonios de trabajadores que llaman poderosamente la atención:

Varios empleados aseguran que las hermanas rara vez aparecían por la oficina .

. Relatan que las tareas cotidianas recaían sobre un pequeño grupo fijo y colaboradores externos.

Describen una presencia “muy esporádica” por parte de las propietarias en el espacio físico laboral.

La frase “no se pasaban por la oficina” captura un malestar interno que ahora cobra relevancia judicial. No porque trabajar desde casa sea ilegal; sino porque alimenta las dudas sobre si el valor real de la empresa radicaba más en las relaciones personales que en el trabajo diario. Para muchos ciudadanos, surge una pregunta evidente: ¿se trataba realmente de una agencia normal que prosperó gracias al talento digital o era simplemente una pieza decorativa dentro de un engranaje mucho mayor?

Las cuentas del matrimonio y la hipoteca en el centro

Mientras toda esta atención recae sobre Laura y Alba, el origen del caso sigue siendo su padre. Los informes elaborados por la UDEF, enviados al juez, trazan un panorama financiero mucho más amplio donde la empresa gestionada por las hijas es solo uno más entre muchos nodos. Los investigadores destacan:

Hasta cuatro cuentas bancarias asociadas al matrimonio Zapatero–Espinosa .

asociadas al matrimonio . Movimientos significativos entre esas cuentas y sociedades implicadas en este asunto.

Una hipoteca cercana a los 500.000 euros abonada desde una cuenta perteneciente a Sonsoles Espinosa, quien habría recibido ingresos provenientes del entramado investigado.

Los detalles pueden parecer técnicos, pero su impacto es contundente: se está analizando si existió algún tipo de enriquecimiento directo o indirecto del expresidente junto con su entorno familiar mediante fondos relacionados con Plus Ultra y las finanzas bolivarianas. Esta lupa ahora también alcanza a sus hijas; no solo como descendientes directas del exmandatario sino como beneficiarias directas e implicadas económicamente con quienes supuestamente apoyaban financieramente al padre.

De Moncloa al banquillo mediático

Las hermanas crecieron rodeadas por coches oficiales, protestas del 15-M ante Moncloa y una cobertura mediática cuya intensidad intentó ser controlada por su círculo cercano. El contraste con su situación actual es palpable:

Pasaron de ser adolescentes protegidas a adultas cuyos movimientos económicos son examinados minuciosamente.

De iconos involuntarios capturados por una foto institucional a empresarias obligadas a justificar sus facturas.

De buscar discreción a convertirse en protagonistas mediáticas cuyas vidas personales son desmenuzadas públicamente.

En esta nueva etapa, el relato sobre Laura y Alba Zapatero ya no gira alrededor de su estética ni su rebeldía; ahora se centra en su papel dentro de un entramado financiero donde convergen negocios, política internacional y esa eterna cuestión sobre los límites entre lo privado y lo público cuando uno nace inmerso en el corazón del poder. La justicia tendrá la última palabra; sin embargo, ya hay un juicio social abierto cuyo veredicto parece estar más claro que nunca: su apellido lleva consigo un peso considerable.

Fuentes