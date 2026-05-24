El ‘Mr. Bean’ más influyente de España: Zapatero, Plus Ultra y el lado cómico de un escándalo muy serio

La política en España tiene un don especial para entrelazar tramas judiciales, maniobras financieras y situaciones que provocan risa, aunque sea involuntaria. El caso Plus Ultra ya se perfilaba como un auténtico cóctel explosivo, pero las recientes revelaciones añaden un matiz surrealista: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero era conocido como «Mr. Bean» por aquellos que supuestamente aprovechaban su influencia.

Las transcripciones policiales del sumario muestran que el presidente de la aerolínea y el supuesto contacto de Zapatero en Venezuela utilizaban esa referencia para hablar del exjefe del Gobierno mientras discutían sobre fondos públicos, conexiones en las altas esferas del Estado y cómo «lubricar» el sistema. Un apodo humorístico en medio de un asunto que podría llevar a la sala del tribunal.

De “Mr. Bean” a pieza clave de un lobby internacional

Según lo publicado por El Debate sobre las conversaciones intervenidas por la UDEF en la causa del rescate de Plus Ultra, este sobrenombre no era una broma casual, sino el modo habitual en que los allegados a la aerolínea mencionaban al expresidente mientras movía los hilos tanto en España como en Venezuela.

En estas charlas se identifican varios aspectos:

Un “lobby” bien estructurado que pretendía influir en: decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez organismos reguladores y financieros además de suavizar la respuesta judicial

que pretendía influir en: La creación de dos vías de presión: la llamada “vía Ábalos” , vinculada al exministro de Transportes y la “vía Zapatero” , que se convirtió en un canal para comunicarse con Caracas



La Audiencia Nacional y la UDEF describen una red jerárquica, con una clara distribución de funciones, donde el expresidente habría actuado como figura política y reputacional para un grupo que buscaba transformar un rescate controvertido en una oportunidad económica.

Que sus supuestos beneficiarios le llamaran «Mr. Bean» no disminuye la gravedad del asunto; más bien ilustra el ambiente de confianza casi impune en el que operaban.

Julio Martínez Sola y la “rapidez satisfactoria” del rescate

En esta trama destaca Julio Martínez Sola, director ejecutivo de Plus Ultra. Las diligencias policiales recogen su sorpresa ante la “rapidez” y lo “satisfactorio” que resultó ser el encaje del rescate tras activar la “vía Zapatero”.

Las conversaciones revelan varios puntos interesantes:

Martínez Sola menciona contactos encadenados que se concretan con una velocidad poco habitual tratándose de: un rescate por valor de 53 millones de euros provenientes del erario una aerolínea poco relevante dentro del mercado español

La UDEF relaciona esta rapidez: con Manuel Aarón Fajardo , presentado como el “hombre de Zapatero en Venezuela” y con intermediaciones que habrían establecido, según sus propias palabras, un “puente con ZP”



En una charla, el presidente de Plus Ultra llega a indicar que necesita cambiar su foto de perfil —en la que lucía “tirantes españoles”— ante la inminencia de una llamada directa del expresidente. Un detalle menor, pero significativo: el simbolismo patrio varía dependiendo quién esté al otro lado del teléfono.

Desde una perspectiva política, estas transcripciones refuerzan la idea de que el rescate no fue meramente un trámite económico, sino parte de una operación influyente con conexiones tanto en Caracas como dentro de un ecosistema empresarial relacionado.

“Meterle chola al Zapa”: el diccionario interno de la trama

Si lo de “Mr. Bean” puede parecer una licencia humorística, el lenguaje utilizado por los implicados avanza aún más. En las comunicaciones intervenidas aparece la expresión “meterle chola al Zapa”, utilizada para describir la necesidad de presionar o motivar a Zapatero a favor de la aerolínea.

En términos prácticos, esa jerga hace referencia a tres dinámicas:

Acelerar decisiones dentro del organismo encargado del rescate. Reforzar el papel de Zapatero como puente hacia despachos clave. Abrir nuevas oportunidades comerciales aprovechando las conexiones con Venezuela y otros países.

La UDEF interpreta estas frases como indicativo de una cultura donde se normaliza el tráfico de influencias. El exlíder socialista es presentado como alguien a quien se puede “activar” para resolver problemáticas administrativas o judiciales, tanto dentro como fuera del país.

Y todo ello mientras, en público, Zapatero niega haber realizado ninguna gestión para Plus Ultra, subrayando que su actuación ha sido siempre legal y transparente.

“La fiscal es amiga”: el intento por frenar a los jueces

El otro aspecto relevante gira en torno a cómo los allegados a Plus Ultra habrían buscado obstruir la investigación judicial cuando esta llegó a los juzgados madrileños.

Las conversaciones recopiladas por los informes policiales evidencian:

Referencias sobre la urgencia por “ cortar ” cuanto antes dicha investigación.

” cuanto antes dicha investigación. La idea explícita de crear un “Kitchen Gabinet” , haciendo eco a la operación parapolicial relacionada con el caso Bárcenas, pero esta vez orientada hacia favorecer a la aerolínea.

, haciendo eco a la operación parapolicial relacionada con el caso Bárcenas, pero esta vez orientada hacia favorecer a la aerolínea. Comentarios del abogado Miguel Palomero hacia un accionista mencionando que “la fiscal es amiga”, refiriéndose a aquella fiscal que eventualmente apoyaría el desbloqueo de los 34 millones destinados a ayuda.

Los agentes sostienen que estas comunicaciones:

Refuerzan la teoría sobre un entramado con suficiente poder para intentar influir no solo en el Gobierno sino también en la Fiscalía.

Se alinean con una imagen organizativa cómoda moviéndose entre lo legal y lo político.

Desde una perspectiva institucional, las consecuencias son evidentes: una aerolínea irrelevante desde el punto de vista conectivo se convierte en símbolo del uso patrimonial del poder, donde lo importante no es tanto la viabilidad empresarial sino las relaciones personales entre sus aliados.

Un ‘Mr. Bean’ muy poco cómico

El hecho de llamar «Mr. Bean» al expresidente puede provocar una leve sonrisa inicial; sin embargo, el expediente asociado al apodo habla claramente sobre:

riesgo potencial por tráfico de influencias

posible implicación en blanqueo de capitales y organización criminal

y una concepción profundamente distorsionada acerca del interés general

Es irónico pensar que quien aparecía en esas conversaciones como un personaje cómico termine siendo descrito por la UDEF como beneficiario final dentro de una red con ramificaciones hasta Venezuela, China o Emiratos. En este guion, las risas son más bien fruto de incredulidad: no por su apodo gracioso, sino por lo elevado del coste político detrás cada broma privada compartida entre los protagonistas.