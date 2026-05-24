El PNV marca el final de Sánchez y le insta a convocar elecciones generales

El Partido Nacionalista Vasco endurece su discurso y deja en el aire la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Su presidente, Aitor Esteban, considera que el contexto actual hace prácticamente inviable que el jefe del Ejecutivo complete la legislatura y lanza un aviso claro: prolongar la situación más allá de 2026 sería, a su juicio, una irresponsabilidad.

Desde Durango, en un acto político de la formación jeltzale, Esteban dibujó un escenario marcado por la inestabilidad, la ausencia de presupuestos y una mayoría parlamentaria frágil. A ello sumó una creciente presión judicial que, según denunció, está deteriorando tanto la imagen de la política como el funcionamiento del Gobierno.

El dirigente vasco puso el foco en los distintos procedimientos abiertos que afectan al entorno socialista, subrayando especialmente la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Aunque reconoció que la investigación se encuentra en una fase inicial, alertó de la gravedad de los indicios conocidos y reclamó explicaciones contundentes, rechazando que todo se reduzca a denuncias de “lawfare”.

Este giro en el tono del PNV se produce tras la aparición de nuevos informes policiales y añade incertidumbre a la estabilidad parlamentaria del Ejecutivo. Hasta ahora, los nacionalistas habían evitado respaldar escenarios como una moción de censura, pero sus últimas declaraciones abren interrogantes sobre su futura posición.

Esteban también criticó el clima político general, que describió como dominado por discursos vacíos y estrategias ideológicas sin base sólida. En ese contexto, defendió el papel del PNV como una fuerza “fiable” y centrada en ofrecer soluciones concretas en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la gestión migratoria.

En clave vasca, el líder jeltzale cargó contra EH Bildu por su gestión en políticas de vivienda y cuestionó al PSE por lo que considera una falta de proyecto propio, pese a ser su socio institucional. Tampoco ahorró reproches al PP, al que acusó de importar una política de confrontación que, a su juicio, no encaja con la realidad de Euskadi.

Por su parte, el lehendakari Imanol Pradales apeló a no perder el foco ante el “ruido” de la política estatal y reivindicó una acción basada en la transparencia y la responsabilidad. Insistió en que Euskadi debe seguir avanzando en cuestiones clave como el acceso a la vivienda, el fortalecimiento del euskera o la gestión de la migración, sin renunciar al desarrollo íntegro del Estatuto de Gernika.

El mensaje conjunto del PNV deja una advertencia nítida: la legislatura entra en una fase crítica y el apoyo de sus socios ya no puede darse por garantizado.