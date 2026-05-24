La sombra de los correos de “presidente Zapatero” que inquieta al PSOE

La frase resuena en los informes policiales como un eco perturbador: “presidente Zapatero”. No se trata de un encabezamiento oficial, sino del nombre de una carpeta de correo que, según la UDEF, sirvió para mover facturas falsas, trabajos ficticios y asesorías inventadas vinculadas al rescate de Plus Ultra. A partir de este rastro digital, se ha generado la imputación más impactante de la reciente historia democrática: la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, acusado de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo.

El caso, que está siendo investigado en la Audiencia Nacional por el juez José Luis Calama, no solo abre un nuevo frente legal, sino que también sacude el equilibrio interno del PSOE y del propio sanchismo. La cuestión ya no es únicamente si el rescate de 53 millones fue legítimo, sino quién estuvo detrás de la red de pagos, consultorías y comunicaciones que rodearon esa decisión tanto política como económica.

La “bandeja” del presidente y una red de facturas sospechosas

De acuerdo con el auto judicial y los últimos informes emitidos por la UDEF, se sostiene que la presunta trama organizó parte de su operativa mediante correos, chats y documentos que informalmente estaban asociados al apodo “presidente Zapatero”. Esta etiqueta se utilizaba, según la investigación, como referencia interna para coordinar:

Emisión de facturas falseadas o infladas .

. Redacción de informes de consultoría cuyos contenidos resultan vagos o reciclados.

cuyos contenidos resultan vagos o reciclados. Acuerdos sobre asesorías ficticias con empresas conectadas al entorno del expresidente.

Los agentes han identificado tres patrones recurrentes:

Facturas emitidas por servicios sin rastro real o con una entrega documental escasa. Informes replicados entre diversos clientes, con cambios superficiales. Comunicación indirecta: casi nada se remite directamente desde el expresidente; se utiliza a terceros como intermediarios.

Todo ello se conecta con el flujo financiero entre la aerolínea Plus Ultra, la consultora Análisis Relevante —de Julio Martínez— y los servicios atribuidos a Zapatero y su entorno, incluyendo trabajos realizados por la empresa de comunicación de sus hijas.

Los trucos de la sombra: “Gertru” y “Julito”

El auto del juez Calama y las indagaciones policiales trazan una estrategia caracterizada por su baja exposición. El expresidente aparece como el “cerebro político” que rara vez firma o redacta directamente, pero que opera a través de un esquema muy definido:

“Gertru” (Gertrudis Alcázar) , su secretaria histórica, se encarga de gestionar la facturación .

, su secretaria histórica, se encarga de gestionar la . “Julito” (Julio Martínez), amigo y empresario cercano, actúa como testaferro telefónico y operativo.

Esto se traduce en:

Correos y mensajes que llegan a Martínez, quien los reenviaría a otros actores clave.

a otros actores clave. Conversaciones sensibles que no se llevan a cabo desde el móvil del expresidente, sino desde el teléfono de “Julito”.

Una limpieza posterior: los investigadores han señalado que el dispositivo de Martínez fue sistemáticamente “vaciado”.

Paralelamente, Gertrudis Alcázar emerge como una figura crucial en toda esta logística: habría coordinado pedidos de facturas, indicado conceptos a facturar y mantenido el vínculo entre la oficina en Ferraz y el entramado empresarial. La UDEF la describe como “pieza operativa esencial”, colocándola en el epicentro de esta posible organización criminal señalada por el juez.

Gertrudis Alcázar, la “socialista hasta la médula” en el epicentro

El perfil de Alcázar ayuda a entender por qué su nombre genera tanta inquietud dentro del PSOE. No es simplemente una secretaria administrativa más; es una figura con un notable peso político propio: durante años ha sido considerada más influyente que algunas figuras orgánicas del partido. En las primarias socialistas llegó a respaldar a Susana Díaz frente a Pedro Sánchez, además de haber apoyado otras candidaturas alternativas al actual líder.

En el sumario se indica que Alcázar protege “sin vacilaciones” al expresidente, quien en su círculo ha llegado a ser apodado “Zapatero de oro”. Sus redes sociales solían centrarse en debates internos del PSOE más que en temas como corrupción o feminismo. Ahora, las miradas están puestas en su papel específico:

¿Recibía instrucciones directas sobre facturación?

¿Contaba con autonomía para pactar importes y conceptos?

¿Tenía conocimiento sobre el destino del dinero proveniente del rescate a Plus Ultra?

Estas cuestiones definirán su relevancia procesal y afectarán las opciones defensivas del expresidente.

El núcleo duro de Sánchez, en modo resistencia

Mientras avanza la parte técnica del caso en los despachos judiciales y policiales, el impacto político es inminente. En las altas esferas del PSOE, circula una idea obsesiva: “Van a por Pedro”. Según diversas fuentes socialistas, el núcleo cercano al presidente ha decidido conjurarse para resistir ante cualquier intento judicial que pueda extenderse desde Zapatero hacia Sánchez.

En este contexto se maneja un diagnóstico contundente:

La imputación al expresidente representa uno de los golpes más severos al relato moral del PSOE desde los grandes escándalos corruptos del pasado.

Cualquier fallo en coordinar una respuesta pública podría convertir este caso en una crítica total al sanchismo.

Existe temor a que cada nuevo informe emitido por la UDEF abra paso a investigar otras decisiones económicas delicadas tomadas por el actual Gobierno.

La consigna pública es diáfana: defensa firme sobre la presunción de inocencia y denuncia ante lo que consideran una “ofensiva judicial y mediática”. Sin embargo, en privado aumentan las dudas sobre cómo podría afectar electoralmente que el «activo» Zapatero —que hasta hace poco hacía campaña junto a Sánchez— pase a convertirse en un símbolo asociado con presuntas tramas fraudulentas.

Un caso que mezcla economía, poder y lealtades

El caso Plus Ultra trasciende más allá de simples correos y facturas; es también un retrato sobre cómo confluyen —en lo alto de la política española— decisiones económicas millonarias con relaciones personales e intereses forjados durante décadas. El papel desempeñado por Zapatero, junto al rol operativo ejercido por Gertrudis Alcázar, así como el uso estratégico de Julio Martínez como intermediario telefónico junto al rastro dejado por trabajos simulados conforman una narrativa incómoda para un PSOE ya desgastado por otros frentes judiciales.

La instrucción seguirá siendo guiada por documentos, correos e interrogatorios; no obstante, mientras tanto, el daño político avanza más rápido que los plazos procesales establecidos. Y así continúa resonando en los servidores y móviles implicados aquel alias “presidente Zapatero”, convirtiéndose en algo mucho más significativo que un simple nombre asignado a una carpeta.

Fuentes: