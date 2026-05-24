Zapatero, los cuatro millones familiares y la sombra alargada de la ‘trama de Julito’

Una cifra que podría resumirse en una línea, pero que tiene el potencial de convertirse en una saga: 4.079.799 euros en un periodo de cinco años. Esta es la cantidad que, de acuerdo con un informe elaborado por la UDEF, habrían acumulado José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura, entre 2020 y 2025. Los fondos provienen de tres vías principales: la conocida como “trama de Julito” o Grupo Zapatero, labores de consultoría y conferencias con empresas tanto nacionales como extranjeras, así como las facturas de la agencia familiar de comunicación, Whathefav.

El asunto ya era complicado debido al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros en dinero público. Ahora, con el ex presidente imputado por blanqueo, tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental, tal como señala el auto del juez José Luis Calama, la situación política y judicial se intensifica. Esto también pone sobre la mesa el debate acerca de la moralidad del “poscargo” presidencial en nuestro país.

El mapa del dinero: el “Grupo Zapatero” y las consultoras

El informe policial al que han accedido diversos medios describe un esquema que parece sencillo a primera vista:

2.510.297 euros transferidos por el llamado Grupo Zapatero a cuentas pertenecientes a Zapatero y sus hijas.

transferidos por el llamado a cuentas pertenecientes a Zapatero y sus hijas. 1.569.502 euros adicionales percibidos por el ex presidente como consultor y conferenciante para distintas empresas españolas, chinas, venezolanas y procedentes de Hong Kong.

La UDEF ha identificado dentro del mencionado Grupo Zapatero un conjunto de sociedades:

Análisis Relevante , propiedad de Julio Martínez Martínez , conocido como “Julito” , quien es considerado presunto testaferro.

, propiedad de , conocido como , quien es considerado presunto testaferro. Inteligencia Prospectiva , asociada a empresarios venezolanos como Amaro Chacón .

, asociada a empresarios venezolanos como . Gate Center , un lobby relacionado con intereses chinos.

, un lobby relacionado con intereses chinos. Las entidades denominadas Thinking Heads Group y Thinking Heads Americas, vinculadas al empresario Daniel Romero‑Abreu.

La Policía ha ilustrado los flujos en un gráfico:

Los cobros de Zapatero se distribuyen así: 490.780 € provenientes de Análisis Relevante . 352.980 € procedentes de Gate Center . 649.552 € recibidos a través de Thinking Heads Group . 31.766 € asociados a Thinking Heads Americas .



Las hijas, mediante la agencia Whathefav, habrían recibido:

239.755 € mediante facturación a través de Análisis Relevante .

mediante facturación a través de . 561.440 € provenientes de la consultora relacionada con inteligencia prospectiva.

provenientes de la consultora relacionada con inteligencia prospectiva. 171.727 € correspondientes a servicios prestados para el lobby chino Gate Center.

correspondientes a servicios prestados para el lobby chino Gate Center. 12.297 € facturados a través de Thinking Heads Group.

La UDEF resume la situación indicando que parte del dinero proviene de empresas interesadas en Venezuela y del entorno cercano a un lobby chino; todas ellas buscan influir políticamente, acceder a contactos relevantes y mejorar su reputación internacional. Y qué mejor manera para lograrlo que contar con un ex presidente dotado de una agenda global.

Consultorías, conferencias y el debate sobre el “precio de mercado”

A estos ingresos suman otros 1,57 millones que Zapatero habría cobrado paralelamente por su labor como consultor o conferenciante:

De la empresa Kreab Iberia : aproximadamente 851.180 € .

: aproximadamente . De Mimo Advisors : cerca 104.410 € .

: cerca . De la firma peruana Focus Social Research SAC : 200.000 € repartidos en tres transferencias.

: repartidos en tres transferencias. De un fondo de inversión: 159.034 € distribuidos en 27 pagos.

Zapatero ha insistido en que todo lo recibido es simplemente “precio de mercado”, declarado y legalmente establecido. En su intervención sobre el caso Koldo, reconoció conocer que “Julito” Martínez trabajaba para Plus Ultra mientras él cobraba por asesoría a través de Análisis Relevante; sin embargo, defendió que no intervenía en el rescate y aceptó dicho encargo para que sus hijas gestionaran el marketing.

El dilema para la Fiscalía y la UDEF no radica tanto en las tarifas cobradas sino en el contexto:

Un ex presidente muy activo en Venezuela y cercano al chavismo.

y cercano al chavismo. Una aerolínea venezolana llamada Plus Ultra rescatada con fondos públicos.

rescatada con fondos públicos. Una consultora dirigida por un amigo que recibe pagos por parte de Plus Ultra… mientras remunera al ex presidente y a la empresa familiar.

Y según apunta el juez Calama, se habría constituido una sociedad en Dubái para canalizar el 1% del rescate (alrededor de 530.000 euros), algo típico del blanqueo.

El debate político trasciende a Zapatero e introduce cuestiones incómodas: ¿qué puede hacer un ex presidente con su capital político? ¿Y cuáles son los límites?

Oficina, pasaporte diplomático y la responsabilidad del Gobierno

El escándalo trae consigo otra arista: la actuación del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. Mientras desde la UDEF se sostiene que Zapatero lideraba una red criminal, desde el Ejecutivo:

Se costeó durante años una oficina del ex presidente en Madrid con fondos públicos; según diversas fuentes esta suma podría alcanzar los dos millones de euros entre alquileres, personal y gastos operativos.

en Madrid con fondos públicos; según diversas fuentes esta suma podría alcanzar los entre alquileres, personal y gastos operativos. Se mantuvo activo su pasaporte diplomático, documento clave para facilitar desplazamientos hacia América Latina, China y otros lugares donde operaban las empresas contratantes.

Desde las filas opositoras surge una pregunta directa: si un ex presidente está bajo investigación por tráfico de influencias y blanqueo, ¿es razonable que el Estado financie su estructura? La respuesta no será jurídica sino política; sin duda tendrá consecuencias en plena precampaña europea mientras sigue salpicando al sanchismo este escándalo vinculado a Plus Ultra.

Propiedades, empresa familiar y polémica sobre los “pelotazos”

Paralelamente al rastro financiero han emergido las compras inmobiliarias realizadas por la familia Zapatero. Según las últimas informaciones judiciales:

El ex presidente junto a sus hijas habrían adquirido dos chalés y dos pisos ubicados en zonas privilegiadas de Madrid durante los años investigados relacionados con los pagos ligados a Plus Ultra.

y ubicados en zonas privilegiadas de Madrid durante los años investigados relacionados con los pagos ligados a Plus Ultra. El volumen total atribuido al juez Calama por comisiones presuntamente ilícitas alcanzaría casi los dos millones de euros, cifra similar al monto invertido en propiedades inmobiliarias que ahora será objeto de una posible investigación patrimonial.

En cuanto a las hijas, han pasado rápidamente del anonimato adolescente a protagonizar reportajes sobre su “éxito empresarial” junto a viviendas valoradas cerca de 300.000 euros ubicadas en barrios como Dehesa de la Villa o Valdezarza; ambos muy cercanos al chalet familiar situado en Puerta de Hierro.

En este contexto aparece Whathefav, agencia fundada en 2019 que factura anualmente cerca del medio millón e integra a media docena trabajadores; aunque su actividad es real con clientes activos, surge una controversia:

¿Cómo justificar que empresas vinculadas a Venezuela o lobbies chinos desembolsen cientos de miles euros por servicios prestados por una agencia emergente?

por servicios prestados por una agencia emergente? ¿Los trabajos realizados justifican esos importes o estamos ante posibles “pelotazos” encubiertos destinados a retribuir la influencia paterna?

La UDEF sospecha que varios contratos podrían estar sobredimensionados o ser directamente instrumentales; razón por la cual se ha endurecido el auto judicial centrando su atención sobre correos electrónicos e mensajes intervenidos donde se menciona repetidamente “factura falsa tras factura falsa” hasta sumar esos 2,5 millones canalizados por el Grupo Zapatero.

Lo que viene: juzgados, gráficos y algo más

En lo inmediato se prevé:

La declaración como imputado ante la Audiencia Nacional.

ante la Audiencia Nacional. La ampliación sobre una posible investigación patrimonial relacionada con chalés, pisos, sociedades y cuentas bancarias.

relacionada con chalés, pisos, sociedades y cuentas bancarias. Una larga batalla legal sobre documentos probatorios: correos electrónicos, contratos firmados e informes relacionados con consultorías; sin olvidar ese célebre gráfico elaborado por la UDEF que resume los flujos financieros alcanzando esos 4,07 millones.

Ahora queda ver si logra demostrar ante las autoridades competentes que todo fue simplemente “precio real”, o si este caso Plus Ultra se convierte en un ejemplo claro sobre cómo un rescate público puede acabar años después llevando ante los tribunales a quien ya parecía retirado dando conferencias sobre ética pública. En nuestra política española actual, estos gráficos financieros comienzan a tener casi tanta relevancia como los mítines electorales mismos.