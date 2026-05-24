Zapatero, la oficina dorada y el pasaporte diplomático que incomoda a Sánchez

La imagen es contundente: un expresidente socialista imputado por una supuesta red criminal y blanqueo de capitales, trabajando en una oficina costeada por el contribuyente y con un pasaporte diplomático renovado por su sucesor ideológico, Pedro Sánchez. Mientras tanto, actúa como embajador encubierto en Venezuela y como intermediario de operaciones con China. No es precisamente la instantánea que un Gobierno desea en un año tan convulso.

Las indagaciones de la Audiencia Nacional y los informes de la UDEF, que han salido a la luz en días recientes, revelan que José Luis Rodríguez Zapatero ha pasado de ser un “expresidente respetado” a convertirse en el eje de una supuesta trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate de Plus Ultra, sus gestiones con el chavismo y operaciones petroleras con empresas vinculadas al Partido Comunista chino. Todo esto mientras Moncloa aseguraba su estatus institucional.

Dos millones para la “oficina del presidente Zapatero”

Los datos que emergen crean un panorama incómodo para Sánchez. El Debate ha puesto de manifiesto cómo Zapatero lideraba la presunta red criminal mientras Sánchez destinó dos millones a financiar su oficina y le renovó un pasaporte diplomático. El exjefe del Ejecutivo ha disfrutado durante años de:

Una oficina propia en Madrid , financiada por los presupuestos de Presidencia.

, financiada por los presupuestos de Presidencia. Personal de apoyo y una estructura estable.

Un pasaporte diplomático renovado, a pesar de no ocupar ya ningún cargo público.

El problema no radica únicamente en la factura, que supera los dos millones de euros en esta legislatura, sino también en el uso político y económico que se hace de esa plataforma. Según el auto del juez José Luis Calama, esta infraestructura habría operado como centro neurálgico para ejercer influencias, facilitar negocios y gestionar cobros de comisiones mediante sociedades interpuestas.

A su vez, la figura del “expresidente institucional” se difumina, convirtiéndose en algo más parecido a un consultor privilegiado con carta blanca desde Moncloa. Un perfil ideal para moverse entre gobiernos afines, compañías petroleras y empresas estatales extranjeras sin pasar por el control parlamentario habitual.

Embajador oficioso en Caracas y hombre para encargos difíciles

En este proceso de transformación, Venezuela juega un papel crucial. Zapatero se ha establecido como el interlocutor preferente del chavismo en España y Europa, realizando frecuentes viajes a Caracas, manteniendo reuniones con Nicolás Maduro y conectando con su círculo más cercano. Desde el Gobierno se defendió durante años esta actividad como mediación política y “diálogo”.

Sin embargo, la investigación judicial ofrece ahora una perspectiva más dura:

La red que se le atribuye habría utilizado esos contactos para canalizar negocios y comisiones .

. El rescate de Plus Ultra , una aerolínea con fuerte componente venezolano y vínculos con el chavismo, se sitúa en el centro del asunto.

, una aerolínea con fuerte componente venezolano y vínculos con el chavismo, se sitúa en el centro del asunto. Varios informes policiales describen un entramado empresarial tanto en España como en Venezuela que habría movido fondos paralelamente a operaciones políticas y comerciales.

Todo esto mientras Zapatero mantenía una posición como enviado oficioso del Gobierno en Caracas. Sánchez le otorgó recursos, legitimidad política y espacio para llevar a cabo ese rol. El resultado es que ahora Moncloa debe justificar por qué financió y respaldó a quien la Audiencia Nacional señala como líder de una presunta organización criminal.

China, petróleo venezolano y una carta dirigida a Ferraz

El caso adquiere dimensión internacional con la aparición de China en el panorama. Los informes de la UDEF sugieren que Zapatero intermedió en negociaciones “de alto nivel” entre China y Venezuela, operaciones relacionadas con la compra de petróleo que distan mucho de ser consideradas «actividades mercantiles normales».

Hay varios elementos clave:

Una empresa asociada al Partido Comunista chino envió una carta de intenciones a Zapatero ofreciendo contratos para adquirir crudo venezolano durante períodos que oscilarían entre 5 y 20 años.

envió una carta de intenciones a Zapatero ofreciendo contratos para adquirir crudo venezolano durante períodos que oscilarían entre 5 y 20 años. Esa misiva no fue dirigida a ninguna consultora privada ni despacho profesional; llegó directamente a la sede del PSOE en Ferraz .

. Los investigadores posicionan a Zapatero como el “intermediario esencial” para estas operaciones, es decir, una pieza clave para avanzar en los negocios.

El hecho de que dicho correo aterrizara en Ferraz resulta políticamente devastador: evidencia cómo se desdibujan las líneas entre partido, Gobierno y las transacciones internacionales llevadas a cabo por un expresidente. No era una ONG ni una fundación cultural lo que estaba detrás; eran propuestas concretas sobre cómo manejar flujos preferenciales de petróleo venezolano hacia una potencia extranjera.

Sánchez, el PSOE y el coste por sostener a Zapatero

La defensa férrea e incondicional hacia Zapatero por parte de Sánchez tiene ahora sus repercusiones económicas. El presidente ha:

Protegido tanto la oficina como el presupuesto del expresidente.

Mantenido activo su pasaporte diplomático.

Utilizado frecuentemente la figura de Zapatero como un activo electoral contra la derecha.

Con la reciente imputación formal por organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo, ese activo se transforma ahora en un verdadero pasivo tóxico. La oposición ya ha comenzado a tejer un relato encadenado:

Sánchez financia con dinero público la estructura creada para Zapatero. Dicha estructura funciona, según el juez, como centro operativo para esa trama. La red realiza negocios con Venezuela y China mientras se determinan rescates y políticas públicas desde el Consejo de Ministros.

Para un PSOE debilitado, se proyecta una imagen inquietante: un partido donde se entrelazan viejos líderes, tratos turbios e intereses estatales. Y es que en política las tramas no solo se miden por documentos judiciales sino también por percepciones públicas.

Detalles que explican por qué este caso no es uno más

Algunos datos resultan esclarecedores para comprender la magnitud del escándalo:

Es la primera vez en democracia que un expresidente del Gobierno enfrenta cargos por corrupción y blanqueo.

en democracia que un expresidente del Gobierno enfrenta cargos por corrupción y blanqueo. La oficina de Zapatero está ubicada en un edificio propiedad del PSOE, lo cual refuerza esa sensación inquietante de “continuidad orgánica” entre partido e investigación.

está ubicada en un edificio propiedad del PSOE, lo cual refuerza esa sensación inquietante de “continuidad orgánica” entre partido e investigación. La carta proveniente de esa empresa china ligada al PCCh enviada a Ferraz , coloca al PSOE dentro del entramado relacionado con las negociaciones sobre petróleo venezolano.

, coloca al PSOE dentro del entramado relacionado con las negociaciones sobre petróleo venezolano. El pasaporte diplomático renovado permitió a Zapatero actuar casi como un representante oficial ante escenarios internacionales donde confluyen intereses estatales junto a los empresariales.

En un país acostumbrado a los escándalos políticos, no es común encontrar entrelazados aspectos tan diversos como Plus Ultra, petróleo venezolano, el Partido Comunista chino o Ferraz junto con un pasaporte diplomático activo. Por ahora, este guion supera muchas narrativas ficticias; aunque aquí lo preocupante es que todo esto se paga con dinero real y tiene repercusiones muy concretas sobre la credibilidad institucional española.