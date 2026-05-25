El cerco a Zapatero se aprieta: la ‘offshore’ de Panamá y la sombra de Plus Ultra

La trama ya no se limita a un rescate cuestionable para una aerolínea en plena pandemia. Ahora, el interés se ha desplazado hacia una red de sociedades offshore, una ‘tapadera’ ubicada en Panamá, y el papel directo de José Luis Rodríguez Zapatero en la obtención de los 53 millones de euros destinados a Plus Ultra a través de la SEPI y el Consejo de Ministros.

La clave radica en una estructura que, según la UDEF, podría haber sido diseñada por el propio expresidente. Se trata de una red consolidada de tráfico de influencias, que amalgama consultoras, empresas pantalla, banca internacional y conexiones con Caracas. Todo ello con un único objetivo: facilitar el flujo de dinero hacia su círculo personal y familiar.

La investigación policial ha revelado que la red relacionada con Zapatero se sustentó en una sociedad registrada en Panamá, creada para actuar como vehículo para el cobro y redistribución de fondos. Esta estructura, que es detallada por Alejandro Entrambasaguas en El Debate, forma parte de un entramado más amplio de sociedades opacas conectadas a Plus Ultra y a empresarios cercanos al chavismo.

Los investigadores están indagando varios aspectos:

La creación de una ‘offshore’ en Panamá vinculada al círculo íntimo de Zapatero.

Cuentas bancarias asociadas en jurisdicciones con un alto secreto bancario.

Transferencias cruzadas entre esta estructura panameña y empresas relacionadas con el expresidente y sus allegados.

Uso de contratos de consultoría y servicios como justificación formal para pagos provenientes del sector público o para-público.

Las autoridades sospechan que parte del dinero relacionado con el rescate a Plus Ultra salió del país, fue reciclado en el extranjero y luego regresó, ya sea directa o indirectamente, al entorno personal del exjefe del Ejecutivo.

El papel de la SEPI y el puente con Moncloa

El rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra no fue simplemente una decisión aislada. La UDEF argumenta que la red encabezada por Zapatero se infiltró en la SEPI, organismo público encargado de gestionar ayudas estratégicas durante la pandemia, bajo el control político del Gobierno de Pedro Sánchez desde Moncloa.

Los informes incluidos en el sumario indican que:

La aerolínea venezolana buscó apoyo por dos vías diferentes: A través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos .

. A través del mismo Zapatero, quien ya contaba con años de diálogo con el chavismo. La vía relacionada con Zapatero habría resultado ser “predominante”: Contactos con directivos de Plus Ultra.

Acceso anticipado a información sobre los plazos y criterios para acceder a las ayudas.

Capacidad para influir en los tiempos y contenido de la propuesta presentada ante la SEPI. Finalmente, la SEPI aprobó la operación y el Consejo de Ministros dio luz verde al rescate por 53 millones, considerado hoy por la Policía como el eje económico central del caso.

El informe elaborado por la UDEF aclara que la intervención del expresidente no se limitó a sugerencias informales; más bien formó parte de una estrategia planificada destinada a captar ayudas públicas y canalizar parte de esos fondos hacia su red empresarial.

Encuentro en Caracas: banqueros chavistas y financiación al testaferro

La dimensión internacional del caso se ve reforzada por otro elemento delicado: un encuentro en Caracas entre Zapatero y un banquero chavista, quien según las investigaciones, financiaba a su presunto testaferro. No se trata solo de imágenes o agendas diplomáticas; son operaciones financieras que vinculan Venezuela, Panamá y España.

Los investigadores han descrito:

Reuniones en Caracas con figuras bancarias alineadas con el chavismo.

Estructuras financieras utilizadas para mover capitales desde Venezuela hacia sociedades controladas por personas cercanas al expresidente.

Conexiones con empresas que ya han sido mencionadas en otros casos relacionados con negocios vinculados al régimen de Nicolás Maduro.

Este banquero habría proporcionado liquidez y canales bancarios a la red liderada por Julio Martínez Martínez, amigo personal de Zapatero señalado por la Policía como ejecutor de sus órdenes y administrador de varias sociedades implicadas.

Perfil y círculo cercano a Zapatero

Más allá de diez años después su salida del Palacio de La Moncloa, el perfil público de José Luis Rodríguez Zapatero ha oscilado entre mediaciones internacionales y consultorías políticas. Su conexión con Venezuela, marcada por su defensa del régimen madurista en foros internacionales, se ha convertido ahora tanto en un activo valioso como en un potencial problema judicial.

Su círculo más íntimo está conformado según los informes policiales por:

Julio Martínez Martínez Empresario y amigo cercano. Administrador de consultoras como Análisis Relevante. Identificado por la UDEF como “receptor y ejecutor” directo del expresidente.

Empresas familiares Negocios gestionados por sus hijas. Compañías que recibieron pagos provenientes desde consultoras asociadas a Plus Ultra así como empresarios venezolanos.



Este entramado refleja características típicas propias de redes influyentes: uso frecuente de sociedades españolas, apoyo logístico desde offshores panameñas y otras jurisdicciones fiscales privilegiadas, además una mezcla entre intereses políticos y negocios privados.

El aviso de Entrambasaguas: posible imputación para Sonsoles Espinosa

En este marco, lo expuesto por Alejandro Entrambasaguas introduce un elemento aún más explosivo: «La esposa de Zapatero podría ser imputada por haber disfrutado 1,5 millones que él percibió gracias a esta trama».

De acuerdo con esta teoría, Sonsoles Espinosa habría tenido acceso a un nivel elevado tanto gasto como patrimonio que los investigadores asocian con ingresos presumiblemente originados desde esta red opaca e influyente. No solo se cuestiona el origen del dinero; también se plantea si su núcleo familiar se benefició realmente esas cantidades.

Los puntos clave considerados por los investigadores incluyen:

Un consumo familiar difícilmente justificable únicamente mediante ingresos oficiales conocidos.

Pagos canalizados a través consultoras o think tanks vinculados a esta red.

Posible imputación contra la esposa del expresidente si se demuestra que estaba al tanto o no podía ignorar la procedencia real los fondos.

Si la Audiencia Nacional avanza sobre esta línea investigativa, podríamos estar ante un cambio significativo: pasaría así no solo implicar al expresidente por tráfico influencias o blanqueo sino también llevar ante los tribunales a su entorno familiar más cercano.

Una exclusiva que marca el ritmo judicial y político

El trabajo realizado por Entrambasaguas, junto a las filtraciones controladas desde el sumario han puesto sobre la mesa algo impensable hasta ahora: ver al expresidente español envuelto dentro una red donde confluyen offshores panameñas, banqueros chavistas, Plus Ultra junto a SEPI.

El próximo capítulo está destinado a escribirse dentro las salas judiciales; sin embargo, ya hay una narrativa pública alterada: ahora medimos la figura zapaterista también mediante trazabilidad bancaria e implicaciones penales.

Y lo cierto es que los caminos seguidos por ese dinero son mucho más claros (y fríos) que cualquier discurso ideológico.