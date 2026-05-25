El socialista Page, al borde del abismo: la ascensión de Vox tambalea su bastión en Castilla-La Mancha

La figura de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha ha navegado entre dos aguas: un barón crítico con Pedro Sánchez en Madrid y un gestor moderado y eficiente en Toledo. Sin embargo, ese relato comienza a desmoronarse. Las últimas encuestas indican que el presidente castellano-manchego podría perder su cómoda mayoría absoluta, afectado por un fenómeno que ya ha cambiado el panorama nacional: la subida de VOX en la región.

El desafío para el PSOE no se limita a las cifras. Es un asunto político y casi personal.

El Page que se presenta como baluarte ante los excesos del sanchismo se enfrenta a una imagen alternativa: la de un líder aferrado al poder, con escaso control parlamentario real y señalado por la oposición como “un tramposo permanente que nunca remata”.

El aviso de las encuestas: Vox empuja al PSOE hacia el precipicio

De acuerdo con el sondeo de Sigma Dos para El Mundo realizado en febrero, la tendencia nacional es evidente:

PP alrededor del 32 % de los votos

alrededor del 32 % de los votos PSOE descendiendo hacia el 26 %

descendiendo hacia el 26 % Vox consolidándose por encima del 17 %

Este viento que sopla a favor de Vox también se siente en Castilla-La Mancha. Un reciente análisis de Libertad Digital sobre Page “en el alambre” advierte que los socialistas corren el riesgo real de perder su mayoría absoluta en las Cortes autonómicas, ya que Vox empieza a captar parte del voto descontento tanto del PP como del propio PSOE.

En la región, tanto dentro como fuera del Partido Popular, se especula sobre un escenario donde:

El PSOE de Page retrocede lo suficiente como para depender de un socio a su izquierda, actualmente debilitado. El PP de Paco Núñez podría gobernar si logra articular una mayoría alternativa con Vox.

Núñez ha descrito la situación con claridad en entrevistas recientes: hundimiento del PSOE, leve ascenso del PP y subida significativa de Vox. La combinación perfecta para que el bastión de Page deje de ser inexpugnable.

De barón rebelde a presidente blindado

Mientras promueve desde Madrid el discurso sobre la regeneración interna del PSOE, Page enfrenta en su tierra un diagnóstico mucho menos halagüeño. Un informe publicado y comentado en medios nacionales retrata a García-Page como “el presidente autonómico más opaco de España”, subrayando que:

Evita sesiones de control específicas y periódicas en las Cortes regionales.

en las Cortes regionales. Rehuye debates cara a cara directos y regulares con la oposición.

La fiscalización se realiza indirectamente a través del Consejo de Gobierno, lo que disminuye la visibilidad del presidente.

El resultado es un modelo de “democracia de baja intensidad parlamentaria”. Existen elecciones, plenos y comparecencias puntuales, sí; pero el presidente mantiene un nivel de exposición institucional mucho más bajo que el resto de sus homólogos autonómicos. La incomodidad democrática parece haber sido reducida al mínimo en Castilla-La Mancha.

Este contraste alimenta las críticas del PP y Vox: mientras Page exige transparencia al sanchismo desde Ferraz, él mismo blindaría su poder en Toledo. Un equilibrio que puede funcionar con mayoría absoluta… pero que podría convertirse en su talón de Aquiles cuando esa mayoría empieza a resquebrajarse.

Vox, de actor secundario a pieza clave

La posible pérdida de la mayoría absoluta no es el único desafío al que se enfrenta Page. Vox ha encontrado en Castilla-La Mancha un terreno propicio para posicionarse como el único antídoto contra el bipartidismo acomodado. Su estrategia se articula alrededor de tres ejes:

Presión institucional directa Se atribuye haber frenado la reforma del Estatuto de Autonomía que aumentaba el número de diputados, acordada entre PSOE y PP. Ante las presiones políticas derivadas del pacto, el PP registró una enmienda en el Congreso para mantener la actual horquilla de escaños y desactivar así el aumento previsto.

Batalla simbólica sobre los mandatos Vox ha centrado sus esfuerzos en recuperar el límite de mandatos del presidente autonómico, eliminado en 2019 gracias a un acuerdo entre socialistas y populares. La eliminación permitió a Page acumular legislaturas consecutivas, consolidando así un modelo de poder duradero que sus detractores critican como “régimen de confort”.

Narrativa sobre renovación frente al “tramposo permanente” El discurso insiste en que Page manipula para perpetuarse; asegura no estar nunca alineado con Sánchez pero termina votando junto a él mientras mantiene una opacidad institucional.



Si las encuestas confirman esta tendencia, ese Vox que actualmente habla desde la oposición podría convertirse en una pieza clave indispensable tanto para formar un gobierno del PP como para bloquear reformas institucionales que fortalezcan al actual presidente.

El tablero interno del PSOE: viejas heridas y nuevas grietas

Entender la figura de Page implica reconocer su historial repleto de conflictos con el sanchismo. Su descripción sobre las primarias socialistas de 2016 como un “pucherazo cutre” aún resuena; lo presentó como un intento por “hurtar la democracia” a los militantes. Aquella jornada en Ferraz fue vista por García-Page como paradigma absoluto sobre lo que no debe ser un partido democrático.

La paradoja es clara: aquel barón que denuncia el “pucherazo cutre” en Madrid es también quien gobierna en Toledo bajo un reglamento que minimiza las sesiones directas de control; cuenta con un Estatuto sin límite mandatos y disfruta de una mayoría diseñada para estabilizar aún más su poder.

En este escenario, una caída significativa de la mayoría absoluta tendría diversas repercusiones:

Debilitaría a Page como referente “crítico pero ganador” dentro del PSOE.

Reforzaría la narrativa interna sobre cómo el sanchismo no solo desgasta desde Madrid sino también afecta sus feudos tradicionales.

Abriría camino hacia una lucha más intensa por liderar el futuro socialista si Sánchez entra en una fase terminal.

Lo que se comenta en los pasillos

En los corrillos políticos toledanos ya no se pregunta si Page es crítico con Sánchez; ahora se cuestiona cuánto tiempo más podrá sostener esa postura sin arriesgar su propio puesto.

Se dice que:

En los plenos, cada ausencia del presidente es analizada por la oposición como si fuera señal inequívoca del fin del ciclo.

Dentro del PSOE regional, algunos comienzan a observar las encuestas con más inquietud que respeto hacia “el barón”.

En Vox, cada punto adicional obtenido en los sondeos se interpreta como un avance más hacia derribar al “presidente más opaco” del país.

Curiosidades propias del momento: Castilla-La Mancha cuenta con el Parlamento más pequeño respecto a su población, tiene al presidente con una exposición parlamentaria muy baja, y si se cumplen las proyecciones actuales podría convertirse pronto en uno más donde Vox decida quién cae al abismo y quién continúa equilibrándose sobre la cuerda floja.