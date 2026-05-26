El contrato de Huawei con las hijas de Zapatero intensifica la presión judicial

La figura de José Luis Rodríguez Zapatero como ex presidente empeñado en una diplomacia sutil se ve ahora confrontada con una realidad más cruda: contratos, offshores, banqueros chavistas y cajas fuertes repletas de joyas.

En medio de este torbellino, surge un documento clave: un contrato entre Huawei y la firma Whathefav SL, propiedad de sus hijas. Este fue intervenido por la Policía en el marco del caso Plus Ultra, precisamente cuando el ex mandatario intensificaba sus gestiones con China.

El contrato con Huawei en manos de la UDEF

De acuerdo con el acta policial, los agentes de la UDEF encontraron durante los registros un «contrato entre las mercantiles Huawei Technologies España SL y Whathefav SL», datado el 20 de octubre de 2020. Este no es un simple papel: se incautó dentro de una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionado con el rescate de Plus Ultra y el entramado económico que rodea a Zapatero.

La empresa que gestionan sus hijas ya había sido mencionada por recibir cientos de miles de euros de firmas vinculadas a la trama Plus Ultra, en operaciones que los investigadores consideran distantes de lo que sería la actividad habitual y de la calidad de una agencia de marketing que recibe esos contratos.

Mientras tanto, tanto el juez como la Policía están examinando si esta empresa funcionaba como un vehículo instrumental para emitir facturas ad hoc y redistribuir fondos, según se detalla en resoluciones judiciales citadas durante la investigación. En este sentido, contar con un contrato firmado por un gigante tecnológico chino se convierte en una pieza clave del rompecabezas.

La llegada de Huawei a este relato no es casual: el Gobierno de Pedro Sánchez duplicó en 2021 los certificados de seguridad otorgados a la compañía china respecto a años anteriores, coincidiendo temporalmente con las actividades publicitarias que Whathefav llevaba a cabo para Huawei. Aunque no constituye prueba concluyente, alimenta las sospechas sobre posibles complicidades políticas y empresariales.

Joyas, discos duros y lo encontrado en la caja fuerte

Los registros recientes no solo abarcaron oficinas. La UDEF también intervino una caja fuerte en el despacho de Zapatero, donde hallaron una veintena de productos lujosos —relojes, pulseras, pendientes y anillos— junto a documentos y soportes informáticos relacionados con la trama. Para los investigadores, estos elementos podrían ser cruciales para reconstruir flujos monetarios y titularidades reales.

Además:

Se han confiscado discos duros y documentación perteneciente a sociedades conectadas al caso Plus Ultra y al entorno del expresidente.

y documentación perteneciente a sociedades conectadas al caso Plus Ultra y al entorno del expresidente. La empresa que gestionan sus hijas habría recibido más de 745.000 euros provenientes de entidades inmersas en el entramado societario bajo sospecha.

provenientes de entidades inmersas en el entramado societario bajo sospecha. Anticorrupción ha incluido mensajes internos enviados por empresarios venezolanos donde afirman explícitamente que «Zapatero aquí manda», lo cual refuerza la idea sobre su influencia real en operaciones llevadas a cabo en Venezuela.

Venezuela, Panamá y la sombra del ‘offshore’

La investigación no se limita a territorio español. El epicentro radica en Venezuela, país del que provienen muchos empresarios que controlaban Plus Ultra y que presuntamente habrían financiado actividades vinculadas al círculo cercano a Zapatero.

Las indagaciones han revelado:

Una red de sociedades panameñas bajo control venezolano que pagaron a las hijas del ex presidente mediante la firma Inteligencia Prospectiva .

bajo control venezolano que pagaron a las hijas del ex presidente mediante la firma . Un pago superior a 560.000 euros a Whathefav junto a otros abonos destinados al entorno del expresidente utilizando estructuras establecidas en Panamá.

a Whathefav junto a otros abonos destinados al entorno del expresidente utilizando estructuras establecidas en Panamá. Una ‘offshore’ creada en Panamá como parte del entramado, cuyos movimientos financieros están siendo rastreados específicamente por la Policía Nacional.

Simultáneamente, ha salido a luz que Zapatero mantuvo un encuentro en Caracas con un banquero chavista, quien supuestamente financiaba a uno de sus testaferros. A este último lo presentó como autoridad en un foro internacional. Estos contactos sumados a los mensajes sobre su influencia refuerzan la idea acerca de una red que conecta poder político y financiero desde Caracas hasta Madrid pasando por Panamá.

Un tablero internacional lleno de piezas desordenadas

El resultado es un escenario incómodo: un expresidente bajo investigación por blanqueo, una empresa gestionada por sus hijas firmando contratos con Huawei en medio de negociaciones opacas, una red venezolana realizando pagos desde Panamá y una Policía buscando joyas, correos electrónicos y discos duros.

La investigación judicial continúa abierta y deberá determinar si todo este entramado obedece solo a malas compañías o si hay algo más organizado detrás; mientras tanto, el contrato con Huawei se convierte en otra pieza delicada dentro de un caso donde cada documento encontrado tiene un peso considerable… y no solo el peso del dinero venezolano.