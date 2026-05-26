El esperpento ‘Plus Ultra’ de Zapatero: los apodos con los que la trama llamaba al gurú de Pedro Sánchez

La política española ha presenciado muchas caídas, pero pocas tan estruendosas como la de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que comenzó como un episodio más del polémico rescate de Plus Ultra ha derivado en un sumario repleto de miles de folios, registros en despachos oficiales y conversaciones codificadas por los miembros.

Un aspecto llamativo es cómo los involucrados en los presuntos chanchullos se referían al gurú de Pedro Sánchez. Y la verdad es que no eran muy creativos, ya que usaban apodos como “Z” o “ZZZZ”. El más llamativo que usaban es “Zorro”. Más que nada porque genera la duda si hace referencia al sagaz animal o al antiguo héroe de ficción que luchaba contra la corrupción y la injusticia, lo cual ahondaría en el cinismo de la ‘Zeja’.

La Audiencia Nacional ha colocado al expresidente en el epicentro de una supuesta red de tráfico de influencias con conexiones en Venezuela y China, donde se entrelazan negocios relacionados con oro, petróleo, contratos tecnológicos y un rescate público de 53 millones de euros a una aerolínea poco conocida para el gran público.

Finalmente y tras lograr posponer su declaración ante el juez para el próximo 17 de junio, Zapatero deberá dar explicaciones como investigado ante el juez José Luis Calama.

Plus Ultra como puerta de entrada

El caso se gestó formalmente en torno al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 con 53 millones provenientes del fondo destinado a empresas estratégicas. Lo que inicialmente se presentó como una operación para salvar una aerolínea “clave” para la conectividad con Latinoamérica se ha convertido en el hilo conductor que la UDEF sigue para destapar un entramado mucho más complejo.

De acuerdo con el sumario, los investigadores sostienen que el rescate habría generado comisiones y pagos oscuros canalizados a través de sociedades ligadas al entorno de Zapatero, especialmente Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez, señalado como figura clave en la gestión de negocios con Venezuela.

En este contexto, la jueza instructora que abrió las diligencias ha identificado en un chat entre dos investigados menciones a un personaje conocido como “Zorro”, así como “Z” y “ZZZZ”, atribuyéndole al expresidente por el contexto de las conversaciones, donde se habla de reuniones, influencias y gestiones a alto nivel. Este es el primer paso para poner nombre a lo que hasta ahora parecía ser solo un caso aislado de rescate irregular.

Repsol, Venezuela y la sombra de la influencia

Uno de los capítulos más sensibles del sumario es la supuesta intermediación de Zapatero ante altos ejecutivos de Repsol para favorecer a un empresario venezolano vinculado a operaciones petroleras. La magistrada menciona la “influencia” del expresidente, mientras que la petrolera niega categóricamente cualquier trato preferencial o operación fuera del marco habitual.

Al mismo tiempo, las agendas intervenidas por la UDEF a Julio Martínez recogen reuniones, contactos y viajes relacionados con:

Operaciones vinculadas al petróleo venezolano

Proyectos relacionados con la compra de oro

Negociaciones e intereses en China, más allá del ámbito aéreo

El sumario describe un complejo entramado internacional, donde el rescate de Plus Ultra sería solo una pieza más: alrededor se dibujan negocios sobre materias primas, intermediarios financieros, presuntos testaferros y sociedades pantalla. Por ello, la propia instrucción habla ya de una investigación que podría extenderse durante años, con múltiples comisiones rogatorias pendientes y análisis sobre flujos transnacionales de capital.

La gran pregunta: el origen del dinero

En este marco, la imputación contra Zapatero gira en torno a una cuestión central: el origen del dinero que habría llegado a su entorno. La línea investigativa se centra en determinar si:

Los ingresos declarados por sus sociedades dedicadas a consultoría y conferencias corresponden efectivamente con servicios prestados.

Se produjeron pagos encubiertos vinculados a decisiones políticas o gestiones ante organismos públicos.

vinculados a decisiones políticas o gestiones ante organismos públicos. Los fondos asociados a negocios en Venezuela y China fueron disfrazados como asesorías legítimas o mediaciones.

El sumario señala que “la gran pregunta es sobre el origen del dinero”, abriendo así la posibilidad a delitos como el blanqueo de capitales, el cohecho o el tráfico de influencias, aunque la calificación final dependerá de lo que logren demostrar tanto la UDEF como la Fiscalía. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no hay “pruebas documentales concluyentes” y pide esperar hasta escuchar la declaración del expresidente.

El registro del despacho: agendas, discos duros y joyas

Un momento simbólicamente devastador para la figura del exlíder socialista fue el registro realizado en su despacho ubicado en la calle Ferraz, Madrid. Los agentes de la UDEF intervinieron:

Más de 20 agendas

Una extensa colección de carpetas con documentación

Varios discos duros y dispositivos electrónicos

y dispositivos electrónicos Una caja fuerte repleta de joyas y relojes valiosos

Según consta en el acta policial, dentro de esta caja fuerte se encontraron alrededor de 30 piezas entre collares, pulseras, pendientes, sortijas, cadenas doradas y relojes. Entre ellas destaca un collar grabado con “José Luis R.Z”. La secretaria del ex presidente aclaró que parte provenía como herencia de Sonsoles Espinosa y otros eran regalos recibidos durante viajes oficiales.

Además del despacho personal, también fueron registradas las empresas Softgestor y Whathefav, esta última propiedad de las hijas del expresidente. Esto busca seguirle el rastro a posibles fondos relacionados tanto con Plus Ultra como con Análisis Relevante. Las agendas incautadas a Julio Martínez refuerzan las sospechas planteadas por la UDEF acerca del manejo irregular en operaciones relacionadas con petróleo y oro venezolano conectadas a estos entornos empresariales.