El juez Peinado estrecha el cerco sobre Begoña Gómez con una audiencia previa el 9 de junio

La situación que rodea a Begoña Gómez entra en una etapa más delicada y complicada para La Moncloa. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez para el 9 de junio, donde se llevará a cabo una audiencia previa para decidir si el caso avanza hacia un juicio por un jurado popular. Además, ha señalado que, en caso de no comparecer, podría ser conducida “por la fuerza”.

Este aviso no es simplemente un trámite. La citación también afecta a los otros dos investigados y busca notificarles personalmente este paso procesal que podría llevar el asunto a juicio. Traducido al lenguaje judicial, eso significa que el caso ha pasado de una fase inicial a una de mayor celeridad. Y en el ámbito político, esos acelerones rara vez llegan solos.

Un movimiento con consecuencias inmediatas

La decisión de Peinado ofrece varias perspectivas. En primer lugar, desde un punto de vista procesal: el magistrado busca garantizar la presencia de los investigados en una vista que es clave, después de que se produjeran episodios de inasistencia en anteriores citaciones, donde la defensa de Gómez optó por enviar a su abogado en lugar de presentarse ella misma. En segundo término, desde una óptica política: ver a la esposa del presidente ante un tribunal en un momento en que la presión sobre el Gobierno continúa activa reabre un debate que parecía haber encontrado cierta estabilidad, pero que nunca se cerró del todo.

La advertencia sobre la posibilidad de ser “conducida por la fuerza” añade un matiz poco habitual en una causa con tanto peso institucional. No es un detalle insignificante: el juez deja claro por escrito que su comparecencia no será opcional si se ignora la citación. Esta fórmula, tan directa como efectiva, genera titulares y revuelo político al mismo tiempo.

Qué cambia a partir del 9 de junio

Si finalmente se lleva a cabo la vista con normalidad, el juez decidirá si abre juicio oral ante jurado, algo que varios medios ya consideran como el escenario principal del caso. Esto colocaría a Begoña Gómez en una posición procesal mucho más comprometida y al Gobierno bajo una mayor exposición pública, aunque jurídicamente la investigación continúe su propio curso.

En términos políticos, las repercusiones son dobles. Por un lado, la oposición encontrará motivos para insistir en desgastar al entorno de Pedro Sánchez. Por otro lado, el Ejecutivo seguirá intentando desvincular el caso judicial de su labor gubernamental, algo que en España suele ser más fácil decir que hacer. La política nacional tiene esa peculiaridad de convertir cualquier decisión judicial en argumento para el debate parlamentario.

La citación está programada para el 9 de junio , a las 11.00 horas .

, a las . La vista será una audiencia preliminar antes del posible juicio oral.

antes del posible juicio oral. El juez advierte que, si no se presenta, podrá ordenar su conducción por la fuerza .

. Esta decisión podría abrir las puertas a un juicio con jurado popular.

La causa sigue avanzando en un terreno donde cada movimiento judicial resuena políticamente. Y esta vez, además, con un detalle poco afortunado: el reloj ya cuenta hacia el 9 de junio y en Madrid, nadie parece estar dispuesto a dejar pasar esta cita desapercibida.