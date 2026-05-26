El secreto ampliado sobre la financiación del PSOE desborda el caso Koldo

Las recientes decisiones de la Audiencia Nacional han situado la cuestión de la financiación del PSOE en el centro de la atención política y judicial. Lo que comenzó como una investigación secundaria del caso Koldo amenaza con trascender las fronteras de las mascarillas y adentrarse directamente en el núcleo financiero de la sede de Ferraz.

No se trata solo del objeto de la investigación, sino también del proceso: un secreto reforzado, nuevas evidencias y declaraciones han llevado al juez a proteger la causa frente a filtraciones, presiones y posibles repercusiones internas dentro del partido.

Un mes más de silencio judicial… y ruido político

El magistrado Ismael Moreno, al frente del Juzgado Central de Instrucción nº 2, ha decidido mantener bajo secreto durante un mes más la pieza separada que investiga los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024. Esta prórroga afecta a la documentación entregada por el partido en un pendrive, que incluye un listado de pagos en metálico a cargos, empleados, militantes y simpatizantes durante siete años.

En su resolución, Moreno enfatiza:

La “gravedad” de los hechos investigados y la “especial naturaleza” del posible delito.

investigados y la “especial naturaleza” del posible delito. La necesidad de prevenir “incidencias” que puedan interferir con el objetivo de la instrucción.

La implicación de numerosas personas relacionadas con el PSOE, lo que exige una mayor reserva.

La decisión se apoya en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite mantener el secreto en las actuaciones cuando es esencial para garantizar el resultado de la investigación. El juez recalca que no se está vulnerando el derecho a defensa ni la libertad informativa; más bien se protege una etapa aún “embrionaria” del caso y se asegura la posible persecución de delitos como blanqueo, desfalco y otras irregularidades.

Para Ferraz, este secreto actúa casi como un salvavidas: el propio partido solicitó que esa información permaneciera reservada, argumentando que la oposición “ignora” su obligación de mantener discreción sobre datos sensibles. No solo es un escudo legal; también funciona como una barrera política ante el desgaste mediático.

Pagos en metálico, caso Koldo y una trama que se expande

La investigación actual no surge sin más. El Tribunal Supremo, dentro del proceso especial del caso Koldo que involucra al exministro José Luis Ábalos, advirtió sobre posibles irregularidades en los pagos en efectivo del PSOE y remitió testimonio a la Audiencia Nacional. Así es como se origina esta pieza separada ahora bajo secreto.

Los investigadores están siguiendo varias líneas:

Pagos en metálico 2017–2024 : el juez solicitó al PSOE un listado detallado de los pagos en efectivo y toda documentación relacionada durante ese periodo.

: el juez solicitó al PSOE un listado detallado de los pagos en efectivo y toda documentación relacionada durante ese periodo. Posible uso indebido de fondos del partido para blanquear dinero obtenido mediante actividades ilegales vinculadas a contratos públicos, especialmente alrededor de Ábalos y su exasesor Koldo García .

para blanquear dinero obtenido mediante actividades ilegales vinculadas a contratos públicos, especialmente alrededor de Ábalos y su exasesor . Sospechas sobre cómo la falta de controles internos permitió devolver gastos “anticipados” irregularmente, con el partido actuando como vía para devolver esos fondos.

En este escenario, recientes informaciones sobre nuevas revelaciones que llevan al juez a ampliar el secreto sobre la financiación del PSOE han coincidido con este movimiento de Moreno. Esto refuerza la percepción de que esta derivada financiera del caso Koldo ya no es un asunto menor, sino un frente central para los líderes socialistas.

El peso de las confesiones de Aldama y Koldo García

Las confesiones de Víctor de Aldama y Koldo García han marcado un antes y un después. En distintas fases del proceso, Aldama ha reconocido datos cruciales sobre el negocio relacionado con las mascarillas y las comisiones. Ha admitido su participación en una trama empresarial beneficiada por contratos públicos durante la pandemia.

Estas declaraciones, junto con las aportadas por Koldo, se han incorporado al sumario como nuevas pruebas dentro de la investigación sobre el amaño de contratos y posible financiación del PSOE. Su valor no radica únicamente en incriminar a los principales acusados; también abre caminos para rastrear cómo fluye el dinero hacia estructuras asociadas al partido.

Según lo ya incluido en la causa:

Aldama habría descrito cómo operaban las comisiones y quiénes eran los intermediarios involucrados.

Las comunicaciones interceptadas a Koldo García sugieren su papel como intermediario entre los poderes políticos y los negocios. Esto coincide con otras resoluciones del Supremo donde se detalla su influencia sobre adjudicaciones en el Ministerio de Transportes.

sugieren su papel como intermediario entre los poderes políticos y los negocios. Esto coincide con otras resoluciones del Supremo donde se detalla su influencia sobre adjudicaciones en el Ministerio de Transportes. La aceptación de estas declaraciones como prueba refuerza la hipótesis sobre un posible amaño en obras públicas y un uso indebido de estructuras partidarias para manejar fondos.

No sorprende que tras este giro significativo, el juez Moreno haya convocado a declarar tanto a Aldama como a Koldo en otras piezas relacionadas. A su vez, ha blindado con secretismo toda documentación económica presentada por el PSOE. El panorama judicial comienza a asemejarse peligrosamente a un organigrama político-financiero.