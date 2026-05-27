Las alertas que nadie quería leer: cómo se gestionaron los rescates empresariales en la era Sánchez

La escena parece sacada de una película: una pequeña aerolínea con lazos al chavismo, al borde del colapso; un Gobierno lidiando con una crisis sanitaria; un rescate multimillonario; y, años después, un juez que menciona tráfico de influencias, blanqueo internacional y desvío de fondos públicos. En medio de todo esto, aparecen figuras de peso como José Luis Rodríguez Zapatero y el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Lo que comenzó como una controversia política por los 53 millones otorgados a Plus Ultra ha derivado en una investigación judicial que abarca España, Francia y Suiza, reavivando un debate crucial: cómo se gestionaron, comunicaron y “anticiparon” esos rescates a las empresas durante la pandemia.

Sabían que el rescate venía… y lo celebraban

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera especialmente preocupante que Plus Ultra celebrara con antelación la concesión de la ayuda pública, antes de que se formalizara su aprobación en el Consejo de Ministros. Para él, esto podría encajar en un posible tráfico de influencias.

Durante la pandemia, el diseño del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por SEPI, creó un circuito donde:

Las empresas mantenían un contacto constante con ministerios y con la propia SEPI .

. Los expedientes se negociaban durante meses, llenos de informes y idas y venidas.

Al llegar casi al cierre del proceso, muchas compañías recibían señales claras sobre el inminente desenlace, a pesar de no contar formalmente con el visto bueno del Consejo de Ministros.

Este “periodo gris” entre el visto bueno técnico y la aprobación oficial explica por qué varias empresas daban por hecho el rescate y lo reflejaban en su comunicación interna, en sus relaciones con acreedores o incluso en presentaciones a inversores. Saber antes que otros que el proceso está encaminado no es ilegal; lo alarmante es cómo se logra esa certeza y quién facilita esa información.

En el caso específico de Plus Ultra, el juez indica que lo relevante no es solo el momento festivo, sino todo el contexto: una aerolínea muy pequeña, con fuerte vinculación a Venezuela, que recibe 53 millones mientras otras compañías más grandes quedan fuera del apoyo, además de contar con un expresidente aparentemente influyendo en varios ministerios.

El desvío de los 16 millones: de Madrid a las “cuentas opacas”

La parte más explosiva del caso radica en el recorrido del dinero. En marzo de 2021, el Gobierno aprobó esos 53 millones para Plus Ultra, distribuidos en dos tramos: 19 millones como préstamo ordinario y 34 millones como préstamo participativo.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional:

El 18 de marzo de 2021, nada más recibir la primera inyección, salieron desde las cuentas de Plus Ultra 15.954.526,77 euros hacia sociedades instrumentales vinculadas a una organización dedicada al blanqueo.

hacia sociedades instrumentales vinculadas a una organización dedicada al blanqueo. De esa suma, al menos 2,5 millones acabaron en “cuentas opacas” ubicadas en Suiza, Montenegro, Gibraltar, Reino Unido y Mauricio .

acabaron en ubicadas en . Aproximadamente 6 millones fueron transferidos al extranjero entre marzo y agosto de 2021; el resto habría sido movido posteriormente, tras desbloquearse el segundo tramo del rescate.

El juez identifica sociedades como Allpa Wira Trading, Wailea Investment o Valerian Corporation como parte integral de esta estructura destinada al lavado también relacionado con el contrabando de oro venezolano. El esquema es claro: dinero público “limpio” que se integra en un circuito privado oscuro manejado por una red transnacional dedicada al blanqueo.

En la cúspide empresarial se sitúa al entonces accionista mayoritario de la aerolínea, Rodolfo Reyes, junto a otros directivos que habrían “ideado un plan para apropiarse” parte de las ayudas públicas mediante este entramado societario.

De una red de oro a un expresidente imputado

Esta historia no comienza en Madrid, sino en investigaciones económicas realizadas en Francia y Suiza. Las autoridades francesas y suizas seguían los pasos a una red dedicada al blanqueo vinculada a Venezuela y al tráfico ilegal de oro.

En 2024:

Francia y Suiza solicitan cooperación judicial a España.

Estas comisiones rogatorias ponen en marcha a la Fiscalía Anticorrupción, quien comienza a examinar los flujos financieros relacionados con Plus Ultra.

Todo esto culmina con la detención en diciembre de 2025 del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Solá, del CEO, Roberto Roselli, así como del empresario Julio Martínez Martínez, vinculado a la consultora Análisis Relevante.

Es aquí donde la investigación alcanza también a Zapatero:

El juez describe una “estructura estable y jerarquizada” relacionada con tráfico de influencias vinculada al ex presidente.

La consultora mencionada habría pagado cerca de 490.780 euros entre 2020 y 2025 al exdirigente socialista; mientras otra empresa vinculada a sus hijas habría recibido aproximadamente unos 239.755 euros .

al exdirigente socialista; mientras otra empresa vinculada a sus hijas habría recibido aproximadamente unos . Además, Zapatero sería quien dio instrucciones para crear una offshore en Dubái denominada Lanside Middle East FZCO, destinada a cobrar un comisión del 1% sobre el rescate concedido a Plus Ultra (alrededor de unos 530.000 euros).

De acuerdo al relato judicial, estos pagos formarían parte del uso sistemático de contactos con altos funcionarios del Gobierno actual y también con miembros del Ejecutivo venezolano, particularmente con Delcy Rodríguez, para facilitar negocios e intentar asegurar el rescate para Plus Ultra.

La presión política: un calendario que ahoga al Gobierno

La imputación contra Zapatero por delitos como tráfico de influencias, blanqueo o apropiación indebida llega justo cuando el PSOE atraviesa momentos difíciles debido a otros casos relacionados con corrupción.

El retraso en su declaración –su defensa ha solicitado aplazarla para estudiar un sumario extenso– ha abierto un frente incómodo para La Moncloa:

Cada día sin explicaciones públicas alimenta las sospechas sobre si el ex presidente tejió una red corrupta alrededor del caso Plus Ultra.

La oposición aprovecha cada nuevo informe para vincular este asunto con otros escándalos que afectan directamente al entorno cercano a Sánchez.

Mientras tanto, el Gobierno defiende que todo fue “impecable” e insiste en su “confianza plena” en la justicia; incluso está pleiteando ante el Tribunal Supremo para limitar la divulgación completa del expediente relacionado con este rescate.

El choque entre los tiempos judiciales y los políticos es palpable. Y más allá de nombres propios surge una pregunta inquietante: ¿cuántas empresas supieron anticipadamente que su salvavidas estaba asegurado? ¿Y quién fue su informante? La respuesta sigue estando bajo llave judicial.