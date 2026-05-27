Tres semanas de sufrimiento para Sánchez: un junio judicial que huele a final de ciclo

La política en España ha enfrentado crisis significativas, pero pocas como este junio “infernal” que se avecina para Pedro Sánchez y el PSOE. Tres frentes judiciales abiertos —su esposa, su hermano y su mentor político, José Luis Rodríguez Zapatero— concentran en tres semanas todo lo que un presidente querría evitar a un año de unas elecciones. En Génova 13 ya hablan sin tapujos de “fin de ciclo”; mientras que en Ferraz, se refieren a ello como una “tormenta perfecta”.

A pesar de que el Gobierno defiende la presunción de inocencia y sostiene que todo forma parte de una ofensiva política, la agenda cuenta otra historia: juicios programados, declaraciones aplazadas, sumarios que se levantan y un ambiente de desgaste que afecta no solo al PSOE, sino también al sistema en su conjunto.

Un calendario que ahoga a Moncloa

Entre finales de mayo y la segunda quincena de junio se concentran tres hitos que explican la inquietud en el entorno de Sánchez:

El juicio del hermano de Pedro Sánchez , David Sánchez , en la Audiencia Provincial de Badajoz.

, , en la Audiencia Provincial de Badajoz. La citación de Begoña Gómez , con la causa ya en su fase final de instrucción.

, con la causa ya en su fase final de instrucción. La declaración, ahora aplazada, del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

Incluso la prensa más cercana al Gobierno admite que el PSOE enfrenta “otro fin de curso marcado por los frentes judiciales”, con Ferraz “cruzando los dedos” ante lo que pueda descubrir el sumario dirigido por el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional sobre Zapatero.

Paralelamente, siguen activos otros casos que afectan al entorno socialista —como la trama relacionada con las mascarillas que mantiene tras las rejas a Ábalos y Koldo García— y que probablemente tendrán resolución en las próximas semanas. Se presenta así la imagen de un partido acorralado judicialmente mientras intenta aferrarse al control parlamentario con una mayoría precaria.

Zapatero y Plus Ultra: el sumario que nadie quiere leer en Ferraz

El verdadero cataclismo político surge con la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por presunta organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental vinculados al rescate de Plus Ultra. La UDEF y los investigadores le identifican, junto a sus hijas, como “principales beneficiarios” de una supuesta red criminal relacionada con ese préstamo millonario.

El juez José Luis Calama ha trazado un vínculo entre Plus Ultra y una presunta red de blanqueo asociada a capitales provenientes de Venezuela, Rusia e Irán, centrando su atención en un banco suizo y el entorno de Alex Saab, considerado testaferro del régimen venezolano. Lo más delicado para el Gobierno es el método: Calama ordenó a los agentes de la UDEF no informar a sus superiores sobre los avances del caso, imponiendo un régimen de “absoluta reserva”, al detectar indicios que podrían afectar a “personas con altas responsabilidades públicas” y conexiones con gobiernos extranjeros capaces de generar “interferencias externas”.

En términos prácticos, el magistrado asumía dos realidades muy políticas:

Que el caso tocaba niveles altos del poder.

Que existía un riesgo real de intentos por frenar o contaminar la investigación.

La primera declaración programada para Zapatero estaba prevista para el 2 de junio, pero ha sido pospuesta al 17 y 18 del mismo mes, permitiendo así que su defensa estudie todo el sumario. Este retraso tiene doble efecto: prolonga el vía crucis mediático del PSOE y mantiene al expresidente bajo los focos durante toda la segunda mitad del mes, justo cuando el Ejecutivo necesita algo más que aire fresco parlamentario.

En Génova han visto esto como una oportunidad. Según testimonios internos, allí se respira un ambiente de “euforia contenida” desde la imputación del expresidente. La frase pronunciada por Alberto Núñez Feijóo lo resume bien: “Esto no ha hecho más que comenzar”. Un dirigente popular habla abiertamente del “fin de ciclo”; mientras tanto, dentro del PSOE, un alto cargo madrileño reconoce que esa sensación se ha instaurado “de manera irremediable”.

Begoña Gómez: la causa que rodea directamente a Moncloa

El caso relacionado con Begoña Gómez es quizás el que impacta más directamente sobre la imagen pública de Pedro Sánchez. La investigación liderada por el juez Juan Carlos Peinado se centra en presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. La instrucción ya está llegando a su fase final: se espera un informe clave proveniente de la UCO, y será decisión del juez si archiva o abre juicio oral; esto último podría hacerse previsiblemente mediante un jurado popular, tal como ya ha informado a las partes implicadas.

Esa resolución coincidirá con los demás frentes judiciales que afectan al círculo cercano del presidente. En sectores progresistas e incluso dentro del propio PSOE hay preocupación por las repercusiones acumuladas: tener investigados simultáneamente a mujer, hermano y mentor político alimenta ese relato negativo sobre un “lodazal” repetido constantemente por la oposición.

Desde las filas socialistas subrayan que los informes filtrados sobre Gómez y Zapatero aún no ofrecen pruebas concluyentes. Aseguran también que una acusación tan grave requiere evidencias sólidas. Sin embargo, políticamente hablando, solo la existencia misma del procedimiento ya ha causado estragos: obliga a Sánchez a proteger su defensa respecto a tres figuras —Begoña, su hermano y Zapatero— y reabre viejas tensiones internas acerca de si agotar legislatura o buscar una salida anticipada.

El hermano del presidente: Badajoz como escenario nacional

El tercer vértice del triángulo es David Sánchez, cuyo juicio por supuesto enchufe en la Diputación Provincial de Badajoz ha adquirido relevancia nacional. La Audiencia Provincial ha programado vistas entre el 28 y 29 de mayo hasta principios de junio, con sesiones tanto matutinas como vespertinas.

Esta causa cuenta con once acusados; entre ellos se encuentra David Sánchez junto al exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, enfrentándose ambos a presuntos delitos relacionados con prevaricación administrativa y tráfico de influencias referidos a su contratación. Se prevé que David declare durante los últimos días del juicio, alrededor del 3 o 4 junio.

Aunque formalmente se trata solamente sobre la gestión provincial en cuestión, su lectura política no puede ser más clara:

Refuerza esa idea sobre un PSOE enfrentando “problemas internos”, tanto a nivel nacional como territorial.

El relato opositor conecta Badajoz con Moncloa dibujando una cultura política basada en enchufes y redes clientelistas.

Cada sesión judicial genera titulares dañinos para la credibilidad moral del presidente cuando exige ejemplaridad ajena.

Lo que se juega Sánchez en estas tres semanas

Este encadenamiento vertiginoso llega en medio de una situación caracterizada por una notable fragilidad parlamentaria. Sin Presupuestos generales aprobados y ante un calendario electoral apremiante donde cada paso debe medirse cuidadosamente, el Gobierno depende crucialmente del apoyo externo —Junts, ERC, PNV, Bildu— para sobrevivir. Cualquier atisbo de descomposición dentro del PSOE podría tener repercusiones serias para esos cálculos aritméticos.

En cuanto a la oposición, el PP navega entre dos caminos posibles: aprovechar al máximo este desgaste sufrido por Sánchez o optar por mantener una postura prudente frente a esta crisis monumental. Vox junto con otros partidos minoritarios ven oportunidades para demandar comisiones investigadoras o presentar mociones simbólicas; además buscan crear discursos regeneracionistas para presionar aún más sobre Moncloa.

Mientras tanto, los pasillos del Congreso ya murmuran acerca del “junio negro” vivido por el PSOE. Entre cafés e intercambios informales circula una broma amarga: si antes los políticos temían las elecciones ahora temen mucho más al temido BOE judicial, ese documento redactado mediante autos legales y citaciones.

Al final todo converge hacia tres fechas clave, tres nombres relevantes y una pregunta recurrente flotando sobre Ferraz: ¿quedará algo intacto del sanchismo cuando los jueces decidan levantar sus miradas fuera del sumario?