El auto que señala al ‘One’: las cloacas del PSOE de Pedro Sánchez se enfrentan al código penal

La imagen impacta: agentes de la Guardia Civil accediendo a las instalaciones de Ferraz, no para investigar un caso de financiación irregular de hace dos décadas, sino para desentrañar los hilos de una “trama criminal” que estaría operando bajo el mandato de Pedro Sánchez. El auto judicial que ha desencadenado esta situación no se limita a enumerar delitos; más bien, traza un mapa de poder, lealtades y temor en el que política y aparato estatal se observan con desconfianza.

El relato judicial se centra en una idea que, si se confirma, podría conmover los cimientos de nuestras instituciones: sectores del PSOE en el poder habrían hecho uso de recursos públicos y conexiones internas para hostigar a jueces, fiscales y a la Unidad Central Operativa (UCO) “por orden del ‘One’”, apodo con el que varios implicados se refieren al máximo mandatario, presumiblemente el presidente del Gobierno.

La nota de Leire y la ‘X’ de las cloacas

Entre los elementos más sorprendentes del sumario destaca una nota manuscrita atribuida a Leire, conocida como la “fontanera” de la operación. En este escrito, según menciona el auto, se señala a Sánchez como la “X de las cloacas del PSOE” y se incluye una frase que refleja el clima político-judicial vivido en estos años: “Sólo cuando ocurre lo de Begoña nos reciben”.

Esta línea establece una conexión entre dos aspectos:

Por un lado, la percepción dentro de la supuesta trama de que La Moncloa únicamente reacciona cuando la investigación toca directamente a Begoña Gómez .

cuando la investigación toca directamente a . Por otro lado, sugiere que el engranaje del partido y del Gobierno podría activarse selectivamente para proteger a la pareja presidencial, sin tener en cuenta el conjunto de las instituciones.

El auto interpreta esa nota como algo más que una simple queja: representa una pista sobre quién estaba dando o al menos autorizando las órdenes políticas finales. La “X” ya no es solo un término histórico asociado a los GAL; ahora es una pregunta recurrente sobre las cloacas del sanchismo.

Mensajes, reuniones y el papel de Hernando

Los mensajes interceptados entre la fontanera y otros implicados configuran una red de contactos donde se entrelazan altos cargos del PSOE, asesores cercanos y figuras vinculadas al entorno gubernamental. Lo relevante no es solo lo que se dice, sino también el contexto: estas conversaciones sugieren una coordinación que el juez considera incompatible con una mera iniciativa personal.

En este entramado destaca una referencia a una reunión fundacional en Ferraz, donde habría estado presente Antonio Hernando, figura clave en la comunicación del PSOE y hombre de total confianza del presidente. Su participación no implica automáticamente responsabilidad penal, pero sí plantea un dato político incómodo:

La operación no se habría gestado en despachos secundarios.

Se habría tejido en el mismo corazón de la sede socialista, con cuadros respondiendo directamente a la dirección.

El juez sostiene que esta estructura solo resulta creíble si cuenta, al menos, con el impulso político desde lo alto. De ahí proviene la constante mención de Sánchez en el auto y la reiteración sobre ese personaje conocido como “One”, al cual hacen referencia los investigados.

La galaxia de casos que rodea a Sánchez

Este escándalo no surge en un vacío. Llega justo cuando empieza a hablarse de una auténtica “galaxia de corrupción” alrededor del presidente: al menos nueve causas involucran a personas cercanas a su círculo político o personal, abarcando desde exministros y asesores hasta amigos íntimos, pasando por actividades investigadas relacionadas con su entorno familiar.

En este universo encontramos:

Procedimientos por tráfico de influencias y contratos públicos.

y contratos públicos. Indagaciones sobre empresas puente vinculadas con dirigentes o familiares.

vinculadas con dirigentes o familiares. Causas donde aparece un patrón relacionado con “llamadas desde arriba” que generaban presión sobre órganos administrativos y judiciales.

La tesis común entre los análisis más contundentes —incluyendo aquellos que afirman que ha llegado el momento en que “todos a la cárcel, Pedro también”, refiriéndose directamente a la responsabilidad política por esta trama— sostiene que no son casos aislados. Se trata más bien de un ecosistema de poder tolerante ante la colonización institucional y empresarial por parte de un núcleo sanchista muy reducido.

Uno de esos textos enfatiza que esta supuesta red no solo habría buscado desacreditar adversarios políticos; también habría intentado intimidar a la UCO, jueces y fiscales, condicionando así las investigaciones sobre ciertas causas, especialmente aquellas relacionadas con el entorno presidencial.

La “tupida trama criminal” y el intento de blindaje

El auto menciona una “tupida trama criminal” vinculada al PSOE y al Gobierno, lo cual complica cualquier estrategia defensiva basada en “yo no sabía nada”. A diferencia de otros escándalos tradicionales, aquí el juez describe:

Uso presunto de información confidencial procedente de cuerpos policiales.

procedente de cuerpos policiales. Filtraciones interesadas hacia medios para promover narrativas favorables.

hacia medios para promover narrativas favorables. Maniobras destinadas a señalar servidores públicos que obstaculizaban los planes establecidos por esta red.

La intención detrás de todo ello era claramente proteger a Sánchez y su círculo más cercano. Sin embargo, la propia complejidad del entramado hizo imposible lograrlo: cuanto mayor es el número involucrado, mayor es también el riesgo inherente a mensajes cruzados, notas e inconsistencias que dejan huellas.

Lo irónico es que ese intento por blindarse ha terminado generando todo lo contrario: ahora vemos un presidente rodeado por investigaciones constantes, autos devastadores y una narrativa pública donde el término “cloaca” ha pasado de ser un arma dialéctica a convertirse en parte integral del proceso judicial.

Lo que viene: política, togas y algo más

En lo inmediato, nos encontramos ante un escenario triple:

Judicial: ampliación de diligencias, nuevas declaraciones e incluso posible ampliación de imputaciones si se consolida la noción de organización criminal.

ampliación de diligencias, nuevas declaraciones e incluso posible ampliación de imputaciones si se consolida la noción de organización criminal. Político: creciente presión por parte de la oposición, fracturas internas silenciosas dentro del PSOE y un relato cada vez más complicado para sostenerse únicamente apelando a “la reacción ante la derecha y ultraderecha”.

creciente presión por parte de la oposición, fracturas internas silenciosas dentro del PSOE y un relato cada vez más complicado para sostenerse únicamente apelando a “la reacción ante la derecha y ultraderecha”. Mediático: filtraciones cruzadas, informantes temerosos y una opinión pública ya acostumbrada a ver cómo desfila siglas policiales junto con siglas partidistas.

No es nuevo ver cómo conviven las cloacas con la política española; sin embargo, pocas veces hemos visto cómo el foco apunta tan cerca del despacho presidencial en La Moncloa. En Ferraz muchos comienzan a cuestionarse si verdaderamente es un problema estructural o si hay un culpable específico: ¿será acaso el fontanero en jefe?