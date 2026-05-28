Las cloacas de Ferraz al descubierto: así opera la ‘Operación PSOE’ que acorrala a Cerdán, Leire y el amigo de Sánchez en Correos

La política en España ha tenido siempre su propia red de “fontaneros”, pero pocas veces un auto judicial ha dejado al descubierto nombres, cargos, empresas e incluso apodos tan comprometidos.

Y nunca con personas que formaban parte del Gobierno de turno.

La ‘Operación PSOE’ se ha convertido en algo más que un simple escándalo mediático; es un sumario que expone cómo una supuesta red de poder alternativa intentó interferir en investigaciones que afectan tanto al Gobierno como al entorno de Pedro Sánchez. ‘Casualmente’, después de los infames cinco días de reflexión del presidente tras conocer la imputación a su mujer Begoña Gómez.

En el epicentro de esta trama se sitúan figuras como Santos Cerdán, ex número tres del PSOE; la periodista y exmilitante Leire Díez; el veterano exdirigente andaluz Gaspar Zarrías; el empresario Javier Pérez Dolset y un elenco de nombres que remiten, en gran medida, al legado de José Luis Rodríguez Zapatero y a las oscuras entrañas de la política española reciente.

Cerdán, el ‘capo’ y la caja: facturas falsas y 4.000 euros al mes

El auto del juez Santiago Pedraz señala a Santos Cerdán como quien desempeña un “rol superior” en la trama: sería el responsable de la financiación y la coordinación de una operación diseñada para “desestabilizar los procedimientos judiciales” que involucran al PSOE y al Ejecutivo.

De acuerdo con la investigación Cerdán habría pactado pagar a Leire Díez unos 4.000 euros mensuales por su labor como “fontanera”, utilizando fondos del partido. Estos pagos habrían sido realizados mediante facturas falsas o simuladas, utilizando empresas vinculadas a varios de los investigados. Gaspar Zarrías habría ofrecido su empresa como vehículo para canalizar esos pagos y brindar “cobertura jurídica” a toda la operación.

No es casualidad que la Guardia Civil registrara tanto el domicilio de Cerdán en Navarra como las instalaciones de Ferraz, confiscando móviles y documentos contables desde 2024. La hipótesis central es contundente: una estructura partidaria utilizada como caja de resistencia para proteger al propio partido frente a los jueces.

Sin embargo, es imposible que el hombre de confianza de Sánchez montara semejante entramado sin que el ‘número 1’ no lo supiese.

La ‘fontanera’ Leire y los archivos de las cloacas

Uno de los personajes más inquietantes del caso es Leire Díez, exconcejal socialista y alta directiva en empresas públicas como ENUSA y Correos, donde alcanzó el cargo de directora de Relaciones Institucionales con un salario cercano a los 80.000 euros anuales.

Cuando trascendió su papel hace varios meses, se le describió sin ambages como “la fontanera de Ferraz”, pero el auto confirma un papel mucho mayor al que se estimaba.

Pedraz la investiga por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, tras intentar sobornar a fiscales y filtrar información que pudiera descarrilar causas sensibles para el PSOE.

La UCO la sitúa en maniobras destinadas a desacreditar a mandos de la Guardia Civil y Anticorrupción, especialmente aquellos responsables de pesquisas sobre corrupción. Ella misma admitió ante el juez la existencia de una carpeta en la nube llamada ‘Operación PSOE’, un repositorio con audios y documentos sensibles provenientes de las cloacas de Ferraz.

En las grabaciones que dieron origen al caso, Díez menciona a un misterioso “one”, quien debía ser protegido por encima de todo. Esta instrucción ha encendido todas las alarmas tanto en Moncloa como en Ferraz, ya que por primera vez un juez solicita explicaciones sobre el Programa de Cumplimiento Normativo del PSOE y abre la puerta para examinar si la cultura interna del partido favoreció o toleró estas prácticas.

Hirurok, el “comité de crisis” paralelo

Dentro del entramado aparece un núcleo representativo que ilustra bien esa mezcla entre política, empresas y viejos poderes socialistas: el grupo conocido como “Hirurok” (“los tres” en euskera).

Según las diligencias, estaba compuesto por: Leire Díez, actuando como operadora política y enlace con Ferraz, el exdirector de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, también detenido en relación con esta causa sobre contratos públicos y el empresario Antxón Alonso, otro actor clave en los intentos por influir en investigaciones judiciales o administrativas que pudieran afectar al Gobierno, así como con los pactos con Bildu para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy y lograr los votos para las investiduras de Sánchez.

El objetivo del grupo Hirurok consistía en intentar influir o torpedear investigaciones sobre corrupción y contratos públicos relacionados con organismos como la SEPI y Correos, siempre tratando de evitar cualquier salpicadura hacia el Ejecutivo o hacia el PSOE. Se trataba así de un “comité de crisis” no oficial, carente de membrete pero con acceso privilegiado a despachos y presupuestos.

Todos los hombres de Zapatero… y los hombres de Sánchez

La lista asociada a la ‘Operación PSOE’ evoca un cierto reencuentro generacional. En esta fotografía aparecen destacados miembros del zapaterismo, entre ellos Gaspar Zarrías, exvicepresidente andaluz condenado por su implicación en el caso ERE, ahora además imputado por su papel societario dentro esta trama.

A su lado desfilan:

Santos Cerdán , figura clave en el renacer político de Sánchez tras su caída en 2016.

, figura clave en el renacer político de Sánchez tras su caída en 2016. El empresario Javier Pérez Dolset , ya imputado por diversos casos ante la Audiencia Nacional y ahora señalado por cuestiones relacionadas con cohecho, tráfico de influencias, revelación indebida de secretos, falso testimonio e infracciones contra las instituciones del Estado, entre otros delitos.

, ya imputado por diversos casos ante la Audiencia Nacional y ahora señalado por cuestiones relacionadas con cohecho, tráfico de influencias, revelación indebida de secretos, falso testimonio e infracciones contra las instituciones del Estado, entre otros delitos. Colaboradores y cargos intermedios que, según Pedraz, habrían colaborado para ayudar a crear denuncias, inducir declaraciones o gestionar filtraciones.

En paralelo surge también el papel relevante de Juan Manuel Serrano, amigo cercano del presidente Pedro Sánchez, quien fue jefe del gabinete en Moncloa antesde asumir como presidente de Correos entre 2018 y 2023. La UCO lo ha señalado dentro investigaciones sobre presuntas irregularidades relacionadas con contratos firmados por Correos vinculados a empresas como Sortis o proveedores tecnológicos, muchos conectados con tramas previas del PSOE.

Según se ha informado, Serrano fue quien incorporó a Leire Díez a Correos, donde ascendió hasta ocupar puestos bien remunerados, los investigadores están rastreando contratos firmados bajo su gestión buscando evidencias sobre sobreprecios o adjudicaciones dirigidas, algunas conectadas con empresarios ya bajo investigación por corrupción. A pesar de sus insistentes afirmaciones acerca de su inocencia, los registros realizados muestran que Correos se ha convertido en un verdadero nudo crítico dentro esta red compleja.

Ferraz, los jueces y una sombra sobre Moncloa

Desde una perspectiva política más amplia, este caso va más allá del simple concepto asociado a una “operación fontanera”.

La Audiencia Nacional insinúa una auténtica organización criminal capaz de realizar pagos destinados a campañas difamatorias contra mandos policiales o fiscales; de canalizar fondos del partido hacia “servicios” enfocados en obstaculizar causas judiciales y de coordinar filtraciones o presiones dirigidas a influir sobre sumarios delicados.

Esto sucede mientras la oposición exige comisiones investigadoras relacionadas con la SEPI, Correos y las cloacas presentes en Ferraz. Se discute abiertamente si esta instrucción acabará afectando —o no— a los altos mandos del PSOE e incluso al propio presidente del Gobierno.

Entre los detalles más sorprendentes del sumario destaca uno: que esa carpeta secreta almacenada en la nube fuera denominada sin ningún tipo pudor como ‘Operación PSOE’, mientras que la supuesta “fontanera” hablaba sin tapujos del “one”, casi tratando todo este entramado político como si fuera parte del guion televisivo. El verdadero problema para quien gobierna España es que los jueces ya no perciben esto como pura ficción. Y parece que esta temporada apenas comienza.