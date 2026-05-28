El Supremo pone fin a las aspiraciones del prevaricador Baltasar Garzón de regresar a la judicatura

La búsqueda de rehabilitación de Baltasar Garzón ha llegado a su fin donde comenzó: en el Tribunal Supremo, y con un nuevo portazo. Después de catorce años desde su condena por prevaricación, el exjuez más conocido de la Audiencia Nacional ve cerrada la última puerta que le quedaba para regresar a la carrera judicial.

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado el recurso que Garzón había interpuesto con el objetivo de anular el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que en 2012 llevó a cabo su inhabilitación y expulsión definitiva del sistema judicial. De esta manera, el alto tribunal respalda sin reservas la postura del órgano que rige a los jueces: mientras la condena penal de 2012 siga vigente, no hay nada que se pueda revisar ni anular.

El Supremo y el CGPJ, en sintonía

Este caso llega ante la Sala III tras la negativa del Pleno del CGPJ, en octubre de 2025, a reabrir los acuerdos que llevaron a cabo la sentencia de 2012. El consejo consideró que la solicitud de Garzón carecía de “fundamento manifiesto”. Ahora, el Supremo confirma esta postura y avala la actuación del Consejo.

En su resolución, el tribunal destaca algunos aspectos clave:

Los acuerdos adoptados por el CGPJ en febrero de 2012 se limitaron a cumplir con la sentencia dictada por la Sala Segunda el 9 de febrero de 2012.

el 9 de febrero de 2012. Dicha sentencia impuso a Garzón once años de inhabilitación especial para ejercer como juez o magistrado, con pérdida definitiva de su plaza y honores asociados, así como incapacidad para desempeñar cualquier función jurisdiccional durante ese periodo.

para ejercer como juez o magistrado, con pérdida definitiva de su plaza y honores asociados, así como incapacidad para desempeñar cualquier función jurisdiccional durante ese periodo. Esa condena sigue plenamente vigente: ni el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han anulado dicha decisión.

El mensaje que emite el Supremo es claro: el CGPJ no puede “corregir” una sentencia firme proveniente del ámbito penal ni reinterpretarla basándose en un dictamen internacional. Su función se limita a ejecutarla, y eso fue lo que hizo en 2012.

Gürtel, escuchas y una caída estrepitosa

Todo comenzó en uno de los episodios más polémicos en la lucha contra la corrupción en España: las investigaciones relacionadas con el caso Gürtel. Durante esa instrucción, Garzón tomó la decisión de interceptar las comunicaciones entre varios investigados y sus abogados mientras se encontraban en prisión.

El Supremo calificó esa medida como un acto de prevaricación y interceptación ilegal, argumentando que autorizó una acción extraordinariamente invasiva sin suficiente base legal ni indicios concretos contra varios letrados. La sentencia llegó incluso a calificar su actuación como propia de un estilo “totalitario”, al apartarse completamente de los métodos interpretativos aceptables en Derecho.

Las consecuencias fueron devastadoras:

Suspensión cautelar decidida por el CGPJ en 2010.

Condena penal en 2012 e inhabilitación durante 11 años.

Expulsión definitiva del ámbito judicial mediante acuerdos ejecutivos del CGPJ.

Desde aquel momento, Garzón ha desarrollado una trayectoria paralela: estableció su propio despacho, adquirió presencia internacional y desempeñó un papel relevante en entornos políticos cercanos al sanchismo, manteniendo un constante regreso al debate público. Sin embargo, su anhelo por volver a vestir la toga queda ahora irremediablemente frustrado.

El dictamen de la ONU que no abrió puertas

El argumento central detrás de este último intento tenía una base internacional. La defensa de Garzón se apoyó en un dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2021. Este consideró que la condena del Supremo había vulnerado sus derechos fundamentales y fue fruto de un proceso “arbitrario”.

Con esta premisa, Garzón solicitó al CGPJ que:

Anulara los acuerdos que llevaron a su expulsión del ámbito judicial.

Le rehabilitara aunque solo fuera simbólicamente.

El CGPJ denegó esta solicitud y ahora el Supremo respalda esa negativa. El tribunal enfatiza un aspecto jurídico fundamental: los dictámenes emitidos por organismos internacionales sobre derechos humanos no anulan por sí mismos una sentencia penal firme. Pueden inspirar mecanismos para revisión, pero mientras esta revisión no se lleve a cabo dentro del sistema judicial español, la condena continúa plenamente vigente y el CGPJ debe ajustarse a ella.

En otras palabras, si Garzón deseaba que el dictamen de la ONU tuviese un impacto real sobre su inhabilitación, debía primero conseguir que se revisara su sentencia penal emitida en 2012. No lo ha logrado, y desde luego, el Supremo considera que sin esa revisión no es posible modificar los acuerdos ejecutivos del Consejo.

Implicaciones políticas y mensaje para la judicatura

Más allá del camino personal seguido por el exmagistrado, esta resolución tiene varias lecturas importantes para la política española y para las relaciones institucionales.

Por un lado, refuerza la idea de un Supremo cohesionado ante intentos por reescribir decisiones judiciales firmes, incluso cuando están respaldadas por organismos internacionales. La sentencia establece un estándar riguroso respecto al impacto real que los dictámenes internacionales pueden tener dentro del ordenamiento jurídico interno: son relevantes pero no automáticos ni autoejecutables.

Por otro lado, envía un mensaje claro hacia dentro del sistema judicial: los excesos cometidos durante las instrucciones penales —especialmente aquellos que afectan derechos fundamentales como la confidencialidad entre abogado y cliente— no pueden justificarse bajo causas mediáticas o banderas políticas. La lucha contra la corrupción no admite atajos ni justificaciones espurias.

Además, este episodio reabre —aunque sea tangencialmente— el debate sobre cómo interactúan las instituciones españolas con los organismos internacionales dedicados a derechos humanos. La respuesta dada por el Supremo es sobria pero contundente: existe respeto hacia esos dictámenes; sin embargo, la última palabra sobre cómo aplicar una condena contra un juez sigue estando en Madrid.

Un desenlace sin épica… pero con recordatorio

Con este fallo definitivo, las posibilidades judiciales de Garzón para buscar una rehabilitación quedan prácticamente agotadas. No hay vuelta atrás respecto a su expulsión pese al dictamen emitido por la ONU; tampoco ante su proyección internacional o sus conexiones con sectores cercanos al actual poder político.

No obstante, queda un recordatorio significativo:

La condena dictada en 2012 permanece intacta.

La inhabilitación especial sigue vigente tal como fue establecida.

Los acuerdos adoptados por el CGPJ continúan generando todos sus efectos.

Para un juez que llegó a simbolizar una cierta épica dentro del ámbito judicial español, este desenlace resulta prosaico: mientras el Supremo cierra definitivamente este capítulo y el CGPJ da carpetazo al expediente correspondiente, la toga de Baltasar Garzón queda relegada ya más al recuerdo histórico que como herramienta activa dentro del sistema judicial.

Fuentes: