El ‘Watergate’ de Sánchez: cloacas, facturas falsas y un presidente acorralado

La política en España ha amanecido con su propio Watergate. Esta vez, las grabaciones no se encuentran en el despacho oval, sino en Ferraz y en las oficinas donde se fraguaron facturas falsas, presiones a fiscales y maniobras contra jueces. El auto del juez Santiago Pedraz sobre la llamada trama de los fontaneros del PSOE revela un panorama explosivo: un partido que supuestamente habría financiado operaciones clandestinas para desestabilizar procedimientos judiciales que involucran a Pedro Sánchez, su familia y su propia formación.

No se trata únicamente de una controversia mediática, sino de un documento judicial que menciona organización criminal, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias, además de una estructura estable financiada con fondos del partido para interferir en casos sensibles. En cualquier democracia consolidada, una situación así no se resuelve con una rueda de prensa y un par de despidos discretos.

El auto de Pedraz: la fontanera, el número tres y las facturas falsas

El núcleo del caso gira en torno a Leire Díez, conocida como la fontanera, y a Santos Cerdán, quien ocupaba el puesto de número tres del PSOE. Según el auto, Díez y su equipo se dedicaron a desestabilizar sistemáticamente cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera perjudicar al PSOE o al Gobierno, centrándose especialmente en aquellos que afectaban a la familia del presidente.

Entre los aspectos que resalta el juez:

Una trama coordinada desde lo más alto del partido, con un “rol superior” asignado a Santos Cerdán en esta operación.

desde lo más alto del partido, con un en esta operación. Pagos encubiertos mediante facturas falsas por un total mínimo de 188.225 euros , destinados a abogados y operativos que actuaban contra jueces, fiscales, la UCO y otros investigadores.

por un total mínimo de , destinados a abogados y operativos que actuaban contra jueces, fiscales, la UCO y otros investigadores. Se mencionan 43.225 euros para Leire Díez a través de sociedades interpuestas, 125.000 euros para el abogado Jacobo Teijelo y 20.000 euros para la periodista Patricia López .

para Leire Díez a través de sociedades interpuestas, para el abogado y para la periodista . Un objetivo claro: neutralizar causas judiciales que involucraban al hermano de Sánchez y a su esposa Begoña Gómez.

Además, hay un aspecto especialmente preocupante: el intento de soborno y ofrecimiento de sumas importantes de dinero a testigos y funcionarios. Aunque este intento no llegó a concretarse, evidencia el acceso del grupo a fondos destinados a actividades ilícitas.

El “Watergate” de Ferraz: financiación oculta y sobornos frustrados

El paralelismo con el escándalo de Watergate trasciende lo meramente simbólico. La estructura recuerda a los plumbers de Nixon: un grupo informal sin cargo oficial encargado de realizar el trabajo sucio para proteger al líder.

En este caso español:

El PSOE habría elaborado una facturación engañosa , utilizando conceptos vagos para ocultar pagos destinados a las cloacas del partido.

, utilizando conceptos vagos para ocultar pagos destinados a las cloacas del partido. La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes , figura como firmante de esos encargos, lo que vincula la operación con la estructura administrativa del partido.

, figura como firmante de esos encargos, lo que vincula la operación con la estructura administrativa del partido. Un audio filtrado ya conocido en el proceso muestra cómo un miembro de la trama admite que el PSOE pagó 20.000 euros “en secreto” para financiar operaciones clandestinas contra jueces, fiscales y policías incómodos para Moncloa.

filtrado ya conocido en el proceso muestra cómo un miembro de la trama admite que el PSOE pagó para financiar operaciones clandestinas contra jueces, fiscales y policías incómodos para Moncloa. Ese dinero también se habría utilizado para adquirir los audios sobre las “saunas” del suegro de Sánchez, los cuales fueron utilizados durante los célebres cinco días de reflexión del presidente en abril de 2024 para reforzar la narrativa sobre una “guerra sucia”.

La imagen que surge es la de un partido empeñado no solo en controlar el relato público, sino también en influir discretamente en el funcionamiento de la Justicia.

Moncloa se lava las manos… y señala a Cerdán

La respuesta oficial desde Moncloa y del mismo PSOE ha sido rápida y uniforme: todo es responsabilidad de Santos Cerdán. Se le presenta como un elemento aislado, un secretario de Organización que actuaba por su cuenta, desvinculado del presidente y la dirección.

Según este relato:

Cerdán habría orquestado la operación sin conocimiento alguno por parte de Sánchez.

Se enfatiza que Leire Díez ya no es militante, como si eso borrara el hecho de que fue recibida personalmente por el número tres del partido al momento de entregarle su carné.

La responsabilidad se reduce casi a una especie de “cloaca autónoma” que nadie en la cúpula quiso ver.

Sin embargo, hay un problema evidente: el propio auto señala que Cerdán participaba hasta julio de 2025 en reuniones en Moncloa presididas por Sánchez, donde se analizaban los procedimientos judiciales relacionados con su entorno. Es decir, quien ahora es señalado como el supuesto cerebro detrás de esta trama era también el interlocutor privilegiado del presidente para gestionar precisamente aquellos casos que intentaba desactivar.

Sánchez en la cuerda floja: entre elecciones anticipadas y demandas dimisorias

Con este panorama sobre la mesa, el debate político va más allá de si debe o no adelantar las elecciones. Varios análisis editoriales publicados recientemente argumentan que simplemente convocar urnas no es suficiente; insisten en que el presidente debería dimitir por higiene democrática ante la gravedad de lo investigado y la cercanía temporal con los implicados.

Un editorial reciente defendía que frente a un caso donde se describen posibles delitos graves cometidos para proteger al presidente y su familia, el estándar de responsabilidad política no puede limitarse a esperar lo que decidan los jueces. Resaltando que “no basta con que Sánchez convoque elecciones: debe dimitir”, al menos como gesto mínimo hacia la institucionalidad ante lo ya revelado en esta causa.

El riesgo para Sánchez no es únicamente judicial —que por ahora parece apuntar más hacia su entorno— sino también político y moral. Si toda esta “mafia”, como califica la oposición al grupo implicado, termina sentada en el banquillo, surge una pregunta inquietante: ¿cuánto tiempo podrá sostenerse la narrativa sobre un “capo” ajeno completamente a lo ocurrido?

El PSOE bajo escrutinio normativo

Un aspecto particularmente novedoso del auto emitido por Pedraz es que por primera vez se analiza el Programa de Cumplimiento Normativo del PSOE. No es solo un detalle técnico; implica comenzar a investigar si el partido contaba con mecanismos eficaces para prevenir estos delitos o si más bien los toleró e incluso amparó.

Las consecuencias son significativas:

Podrían abrirse vías hacia una posible responsabilidad penal para el propio partido .

. Se refuerza la idea de un PSOE institucionalmente involucrado en financiar y coordinar esta trama.

en financiar y coordinar esta trama. El foco se desplaza desde las manzanas podridas hacia una posible podredumbre dentro del cesto.

Mientras tanto, la investigación continúa sumando elementos: intentos frustrados de soborno, ofertas económicas a testigos e iniciativas contra mandos policiales así como movimientos destinados a neutralizar causas relacionadas tanto con el hermano como con Begoña Gómez. Este “Watergate” español sigue añadiendo capítulos intrigantes; cada nuevo auto judicial parece presentar otro personaje inquieto mirando hacia arriba, hacia ese palco presidencial tan controvertido.