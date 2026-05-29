La fiscal desmonta el relato victimista y deja a David Sánchez solo ante el banquillo

La situación tenía un toque de ironía política. En un juicio que se ha convertido en un termómetro del sanchismo, quien dejó más expuesto a David Sánchez no fue ni la acusación popular ni la prensa de derechas, sino la propia Fiscalía. En la jornada inaugural del proceso por su contratación en la Diputación de Badajoz, la representante del Ministerio Público dejó claro que no encontraba razón alguna para socavar la causa ni para cuestionar la imparcialidad de la juez instructora, Beatriz Biedma.

El intento de la defensa por anular el procedimiento se sustentaba en dos argumentos: por un lado, denunciaban una supuesta “investigación prospectiva” motivada por el parentesco con el presidente y, por otro, cuestionaban a la magistrada por un presunto sesgo. Sin embargo, la fiscal, lejos de respaldar esa estrategia, enfatizó que “no hay duda de la imparcialidad” de Biedma y que “no se ha vulnerado ningún derecho” durante la instrucción, validando así la legalidad del proceso hasta llegar al juicio. De esta manera, dejó al hermano del presidente sin su coartada de persecución política en esta fase.

Un músico, una plaza a medida y un relato que ya no cuela

El caso se centra en el puesto de alta dirección que la Diputación de Badajoz habría creado específicamente para el hermano del presidente –conocido artísticamente como David Azagra– y las condiciones posteriores del cargo: teletrabajo desde Portugal, presencia mínima en el despacho y un diseño del puesto que difícilmente encaja con lo habitual en la burocracia provincial.

La defensa ha llegado a resumir su postura de forma casi caricaturesca: “no ir a trabajar no es delito”, una idea que el periodista Guillermo Izquierdo Entrambasaguas ha subrayado con ironía al señalar que el núcleo del argumento radica en desestimar cualquier relevancia penal sobre la ausencia física del acusado en su puesto. El dilema para Sánchez no es solo si asistía o no a su oficina; es que la acusación sostiene que dicha plaza fue confeccionada a medida y que se utilizaron recursos políticos e institucionales para proteger un enchufe con fondos públicos.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene una postura peculiar. Mezcla cierto alivio para el acusado con un golpe directo a su relato victimista:

Por un lado, considera que algunos posibles delitos están prescritos , por lo que no procede acusar en esos casos.

, por lo que no procede acusar en esos casos. Por otro lado, se alinea con la juez y con la Audiencia de Badajoz al afirmar que la instrucción se ha llevado a cabo con garantías y sin persecución política.

En otras palabras, aunque la fiscal no ve una causa general contra el hermano del presidente… tampoco percibe conspiración judicial.

La jugada de la Diputación de Badajoz con los testigos

La otra gran sombra política del caso proviene directamente de la propia Diputación de Badajoz, bajo control del PSOE. A medida que se acercaba el juicio, varios testigos clave relacionados con el entorno de Sánchez han ido encadenando ascensos y nombramientos sumamente oportunos.

Según han informado distintos medios, dicha institución ha:

Ascendido a dos cargos cuya declaración será relevante durante el juicio oral.

cuya declaración será relevante durante el juicio oral. Otorgado un puesto fijo por libre designación a José María Sánchez Sánchez, otro testigo propuesto por el asesor del hermano del presidente, en áreas como Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional.

El resultado es claro: a la Diputación de Badajoz le ha salido el tiro por la culata con su estrategia de “compra” de testigos. La maniobra de premiar a quienes deben declarar en un juicio por presunta prevaricación y tráfico de influencias alimenta precisamente esa narrativa sobre trato privilegiado que intentan desacreditar. Lo que podría interpretarse como un movimiento discreto para fidelizar internamente se ha convertido en munición para quienes denuncian contaminación política.

Paralelamente, el tribunal ha anunciado que examinará detenidamente los cinco ascensos vinculados a testigos clave, en un contexto donde ya han tenido que lidiar con otro problema: testigos ilocalizables o convertidos en “fantasmas” procesales, cuya citación ha requerido diligencias adicionales. El mensaje hacia la opinión pública resulta devastador para la imagen institucional: unos testigos ascienden mientras otros desaparecen, todo ello alrededor del hermano del presidente del Gobierno.

La estrategia de la defensa y el tablero político

Desde una perspectiva estrictamente penal, David Sánchez enfrenta acusaciones por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con peticiones de cárcel que en algunos escritos alcanzan los seis años. Sin embargo, donde realmente se libra una batalla crucial es en lo político:

Para el Gobierno y el PSOE, el objetivo es reducirlo a un asunto laboral y administrativo sin implicaciones éticas que puedan afectar a Pedro Sánchez .

. Para los partidos opositores, representa una oportunidad dorada para presentar este caso como símbolo de un sistema clientelar arraigado en provincias.

La jugada para solicitar la nulidad total del juicio buscaba principalmente generar titulares: “Todo era una cacería; ahora la justicia nos da razón”. La intervención de la fiscal ha desactivado esa narrativa desde su raíz. La afirmación “defendemos la legalidad de la investigación realizada” actúa como dinamita contra ese relato persecutorio porque proviene precisamente del mismo Estado al cual apela el sanchismo cuando habla de “lawfare” en otros contextos.

A su vez, esta combinación:

defensa centrada en argumentar que no es relevante estar físicamente presente,

ascensos continuos entre los testigos vinculados a Diputación,

y un tribunal forzado a buscar pistas sobre testigos desaparecidos,

refuerza esa percepción sobre un ecosistema político-administrativo funcionando bajo códigos propios muy alejados del ciudadano común.

Además, esta causa surge en un momento delicado para el Gobierno. El presidente reivindica regeneración democrática mientras denuncia ataques provenientes “de poderes oscuros”. Que sea ahora la Fiscalía quien se distancie de cualquier sospecha sobre Biedma y respalde lo actuado durante toda esta instrucción introduce una grieta incómoda dentro de ese discurso.

Detalles, gestos y paradojas de un juicio incómodo

Más allá del discurso grandilocuente, este caso está repleto de pequeños detalles reveladores sobre por qué este juicio se ha convertido en símbolo:

El hermano del presidente ocupa hoy el banquillo como alto cargo provincial supuestamente teletrabajando desde otro país.

supuestamente teletrabajando desde otro país. La defensa sostiene insistentemente que todo surgió tras dos exclusivas periodísticas; mientras tanto, la fiscal recuerda que ya hubo rechazo previo a esta nulidad por parte de la Audiencia de Badajoz .

. Los testigos ascendidos dentro de Diputación lo hacen “casualmente” poco antes de declarar.

Y todo esto envuelto en una paradoja: hoy parece ser precisamente esa Fiscalía –la misma entidad encargada de proteger potencialmente a David Sánchez alegando prescripción parcial– quien también ha socavado su relato como víctima ante el sistema judicial. En política, algunas veces los salvavidas vienen con letra pequeña.