Todas las tramas del PSOE apuntan a Sánchez como el ‘señor X’

La política en España ha entrado en una etapa donde cada semana se abre una nueva puerta y deja la anterior entreabierta. En este contexto, el nombre de Pedro Sánchez se convierte en un hilo conductor de diversas tramas que, aunque no son idénticas, comparten una lógica común: cercanía al poder, utilización política del entorno y una sensación persistente de impunidad. El resultado es un cuadro perturbador, más propio de una novela de intrigas que de una democracia que se jacta de su regeneración.

La cuestión central no solo radica en lo sucedido en cada uno de estos casos, sino en por qué tantos episodios problemáticos convergen en el mismo círculo. Desde el asunto de Begoña Gómez hasta el de David Sánchez, pasando por las maniobras atribuidas a Leire Díez, el fiscal general Álvaro García Ortiz, el rescate de Plus Ultra o las indagaciones que involucran a la vieja guardia socialista, el mapa político se va llenando con puntos que, juntos, señalan hacia un mismo centro neurálgico: La Moncloa.

El relato del “escalafón uno”

El giro más sorprendente lo ha propiciado Víctor de Aldama, quien ha colocado al presidente en el “escalafón uno” de una supuesta trama y ha afirmado haber entregado dinero al PSOE, aunque sin proporcionar pruebas que respalden una acusación tan grave. Su declaración ha contribuido a incrementar un clima ya denso, pero también ha puesto de manifiesto algo crucial: en política, una acusación carente de respaldo puede generar ruido, pero no reemplaza la evidencia.

No obstante, el daño está hecho porque el contexto favorece la sospecha. Cuando un comisionista, un exasesor ministerial y varios intermediarios giran en torno a contratos, favores y mensajes cruzados, el ciudadano promedio no distingue fácilmente entre lo probado y lo plausible. Y es ahí donde el Gobierno comienza a perder la batalla narrativa, especialmente cuando cada nuevo episodio se suma al anterior sin que ninguno sea aclarado del todo.

Begoña Gómez, David Sánchez y la sombra del parentesco

Los casos de Begoña Gómez y David Sánchez tienen una particularidad evidente: no pueden entenderse sin su relación con el presidente. La pregunta política es clara, aunque incómoda: ¿habrían tenido sus posiciones profesionales, apoyos institucionales o exposición pública igual si no fueran la esposa y el hermano del jefe del Ejecutivo? Esa duda por sí sola ya erosiona la confianza, aunque no sustituye a una sentencia ni a un informe definitivo.

En lo relacionado con la Complutense, la polémica sobre la cátedra extraordinaria avivó la percepción de privilegio. En cuanto a Badajoz, las dudas sobre la contratación de David Sánchez y su supuesto estilo laboral han sido utilizadas por la oposición como prueba de amiguismo estructural. El problema para el Gobierno no es solo la existencia de estos expedientes; es su acumulación. Una trama aislada puede discutirse; varias en paralelo comienzan a parecer un sistema.

El fiscal Ortiz, Leire Díez y el ruido de fondo

Aún más delicado resulta el frente que afecta al fiscal general. Las críticas hacia Álvaro García Ortiz por su papel en la difusión de información sensible han colocado a la Fiscalía en medio de una tormenta política y judicial. Si además se añade la guerra de desconfianzas entre jueces, fiscales y responsables políticos, el mensaje que recibe la opinión pública es devastador: nadie confía ya en nadie.

Simultáneamente, las maniobras atribuidas a Leire Díez han reforzado la idea de que existió una estrategia para desgastar a la UCO y ciertos investigadores incómodos. Este tipo de operaciones —sean reales o no— actúan como gasolina sobre un fuego que lleva tiempo ardiendo. En España, cuando el humo persiste, el problema trasciende lo judicial y se convierte claramente en reputacional.

Zapatero, Plus Ultra y el viejo músculo del poder

El rescate de Plus Ultra también ha vuelto al centro del debate como ejemplo de cómo ciertos movimientos estatales generan preguntas difíciles de olvidar. La mención a José Luis Rodríguez Zapatero en este contexto añade otra capa compleja porque conecta lo actual con una red de influencias histórica que el PSOE nunca ha logrado desactivar completamente.

Una cosa es defender políticamente medidas controvertidas.

Otra muy distinta es que cada decisión sensible termine interpretándose como favorecimiento a los mismos círculos.

Y lo más dañino es que el partido responda tarde y mal, dejando una sensación de cierre incompleto.

Lo que queda en pie

El gran desafío para Sánchez no radica únicamente en la suma total de escándalos. Es también el efecto acumulativo que todos ellos generan. Cuando una misma figura aparece vinculada —aunque sea indirectamente— a tantas áreas oscuras, su adversario ya no necesita hacer mucho esfuerzo: le basta con señalar ese patrón.

Además hay un detalle casi novelístico en todo este embrollo: dentro del lenguaje interno de ciertos sectores del PSOE y sus cloacas, al presidente se le conocía como “El One”, un apodo que hoy resuena menos como etiqueta y más como síntoma del autoexamen del poder. Mientras las causas avanzan judicialmente, la política española permanece atrapada en una paradoja muy propia: cuanto más promete regenerarse, más tiempo dedica a explicar por qué precisamente necesita esa regeneración.

Fuentes: El Debate: Aldama y la trama que sitúa a Sánchez en el centro del caso