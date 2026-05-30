Bildu es el socio más fiel de Sánchez frente la corrupción: los proetarras son el único cómplice que guarda silencio y ni siquiera pide explicaciones

Mientras Junts, el PNV y hasta algunos barones del PSOE empiezan a moverse incómodos ante la acumulación de escándalos judiciales que rodean al Gobierno, hay un actor que permanece inmóvil y leal: EH Bildu.

El socio abertzale no ha pedido explicaciones por la imputación de Zapatero en la Audiencia Nacional. No ha exigido aclaraciones por el registro de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz. No ha puesto plazos ni condiciones. Su posición oficial es que «no ha cambiado nada» para que su apoyo parlamentario continúe siendo el mismo.

Es el aliado más cómodo que Pedro Sánchez puede tener en medio de una tormenta judicial sin precedentes.

Y es también, como ha señalado repetidamente Rosa Díez, fundadora de Unión Progreso y Democracia y una de las voces más lúcidas del socialismo democrático que se negó a seguir ese camino, la mayor iniquidad política de los últimos veinte años de la izquierda española.

“La tríada oscura es un concepto de la psicología que agrupa tres rasgos de personalidad socialmente destructivos y malévolos a nivel subclínico: el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía”. Pedro Sánchez es un ejemplo de libro. https://t.co/y6eL7r6mmh — Rosa Díez (@rosadiezglez) May 27, 2026

Lo que Rosa Díez lleva años advirtiendo

Rosa Díez ha sostenido con una coherencia que pocos de sus antiguos compañeros del PSOE pueden reclamar que el abrazo de Zapatero primero y de Sánchez después a los herederos políticos del entorno etarra representa la traición más profunda a los valores que el socialismo democrático español decía defender.

No es una opinión menor. Díez vivió en primera persona el terrorismo de ETA en el País Vasco, conoce desde dentro lo que significó para miles de familias y para la propia militancia socialista vasca resistir durante décadas la presión, el miedo y la violencia. Ver cómo el partido que ella abandonó precisamente por este giro convierte a Bildu en su socio parlamentario más fiable, le otorga competencias penitenciarias, facilita beneficios para presos etarras y normaliza institucionalmente a quienes reivindican la herencia política de esa violencia es, en sus palabras, la mayor iniquidad que los líderes socialistas han cometido en democracia.

La evolución de Patxi López ilustra ese giro con una claridad que no necesita adornos: el hombre que fue símbolo de resistencia frente a ETA en el País Vasco, que vivió bajo escolta durante años, comparte hoy estrategia parlamentaria con Bildu sin que eso parezca generar en él ninguna contradicción visible.

El precio del silencio abertzale

El apoyo de Bildu a Sánchez no es gratuito ni desinteresado. Tiene un precio que el Gobierno ha ido pagando puntualmente y que explica por qué la formación abertzale no tiene ningún incentivo para exigir explicaciones sobre la corrupción socialista.

La transferencia de competencias penitenciarias al País Vasco fue la operación más significativa: permite a las instituciones vascas controlar la política carcelaria con los presos de ETA, facilitando terceros grados, acercamientos y beneficios que el sistema penitenciario estatal no habría concedido con la misma generosidad. El reconocimiento de Bildu como actor institucional clave en Navarra y en numerosos ayuntamientos vascos consolidó su normalización política. Y el respaldo parlamentario sistemático de Sánchez a cualquier iniciativa que Bildu considera prioritaria ha completado el intercambio.

El esquema es el más antiguo de la política: tú me apoyas, yo te doy lo que necesitas. Lo que distingue a este caso es que una de las partes del intercambio reivindica la herencia política de una organización que asesinó a más de 800 personas.

El contraste con los otros socios

Mientras Bildu arropa incondicionalmente al presidente, Junts y el PNV han empezado a desautorizarle cuando rechaza la idea de un adelanto electoral. Le recuerdan que su mayoría es frágil y que no permitirán ser arrastrados indefinidamente por una erosión provocada por escándalos judiciales. Sumar navega con su propia incomodidad interna.

Esa diferencia tiene una consecuencia política precisa: Bildu se ha convertido en el socio estructural de Sánchez mientras los demás son socios transaccionales que evalúan constantemente el coste de la asociación.

Desde el PP, la imagen del PSOE abrazado a quienes son considerados herederos políticos del entorno etarra tiene un valor simbólico que Génova explota con eficacia en cada debate sobre la corrupción socialista. La moción de censura permanece en la recámara como carta de presión mientras el partido prefiere por ahora el desgaste sostenido: mantener vivo el debate sobre la corrupción, obligar al Gobierno a defenderse semanalmente y dejar que sean los propios socios quienes erosionen a Sánchez desde dentro.

El lawfare como cobertura mutua

El apoyo de Bildu a la teoría del lawfare, la idea de que ciertos sectores del Poder Judicial utilizan los tribunales para perseguir políticamente al Gobierno, no es solo un gesto de lealtad hacia Sánchez. Se inscribe en una narrativa más amplia que Bildu lleva décadas cultivando sobre la persecución política de sus propios dirigentes por parte del Estado español.

Los dos relatos se refuerzan mutuamente: Sánchez habla de conspiración judicial y Bildu valida ese marco porque encaja perfectamente con su propia narrativa histórica. Es una cobertura mutua que explica por qué la coalición entre ambos es más sólida de lo que parece desde fuera.

Lo que Rosa Díez lleva años intentando que la opinión pública española entienda es que esa cobertura mutua no es solo una táctica política coyuntural. Es el resultado de una decisión estratégica que Zapatero tomó y Sánchez profundizó: la de considerar que los votos de Bildu valen más que la coherencia con los valores que el socialismo democrático español proclamó defender durante décadas.

El partido que resistió a ETA en el País Vasco durante treinta años necesita hoy los votos de quienes reivindican la herencia política de esa violencia para gobernar España.

Esa es la iniquidad de la que habla Rosa Díez. Y tiene razón.

Fuentes: