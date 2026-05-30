Las pistas sobre la activación de la ‘Mafia Ferraz’, que dio Sánchez tras sus 5 días de ‘reflexión’ como lloroso marido enamorado

El 29 de abril de 2024, Pedro Sánchez salió al jardín de La Moncloa con cara de circunstancias y leyó ante las cámaras uno de los discursos más calculados de su carrera política.

Cinco días de supuesta «reflexión existencial». El «marido enamorado» que había pensado en dimitir pero que finalmente decidía quedarse para luchar contra la conspiración judicial y mediática que acosaba a su familia.

El «punto y aparte» que transformaba la política española en un drama personal de resistencia heroica.

Era todo impostado. Una escenografía diseñada con precisión de guionista para lograr dos objetivos simultáneos: movilizar emocionalmente a su base electoral y proporcionar cobertura moral a una operación que ya estaba en marcha.

Porque mientras Sánchez se presentaba ante los españoles como víctima de una conjura, en Ferraz se ponía en marcha exactamente lo contrario de lo que el discurso describía.

Nos hemos adelantado… ¡Ya tenéis la canción del verano! ☀️😎 Y no creo que a Pedro Sánchez o al PSOE le haga mucha gracia… 😏 pic.twitter.com/gLKSXkch1c — Los Meconios (@LosMeconios) May 8, 2026

Lo que ocurrió al día siguiente

El juez Santiago Pedraz, en su investigación sobre la estructura de presión y descrédito conocida como Mafia Ferraz, ha situado el arranque operativo de la trama tres días antes del discurso presidencial, el 26 de abril de 2024, en la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Pero lo más revelador es lo que ocurrió inmediatamente después de que Sánchez anunciara que se quedaba. Según las investigaciones judiciales, por orden directa del presidente se reunieron en Ferraz un grupo selecto de personas con una misión muy concreta: Santos Cerdán, Leire Díez, Sergio Serrano, Antolín y Dolcet, entre otros, se sentaron a afinar la maquinaria.

El objetivo de esa reunión no tenía nada de romántico ni de defensivo. Era ofensivo en todos los sentidos del término: corromper a miembros de la Guardia Civil para obtener información sobre las investigaciones en curso, amedrentar a jueces que llevaban causas incómodas para el entorno socialista, atemorizar a fiscales que no seguían el guion deseado desde La Moncloa y sobornar o asustar a periodistas que publicaban información que el Gobierno quería enterrar.

El «marido enamorado» anunciaba su permanencia en el poder un día. Al siguiente, sus hombres se reunían para organizar la destrucción profesional y personal de quienes se atrevían a investigarle.

El discurso como manual de operaciones

Revisado hoy con lo que se sabe de la investigación judicial, el discurso del 29 de abril funciona casi como un manual de instrucciones para lo que vino después.

Sánchez presentó las críticas a su Gobierno como un golpe blando coordinado por el Poder Judicial y ciertos medios. Reforzó la idea de que cualquier investigación sobre su entorno era una ofensiva ilegítima, no un control democrático legítimo. Convirtió el argumento de que los españoles «no debían ir a las urnas» en una cuestión de interés nacional. Y estableció el marco que justificaba atacar a quienes contradecían el relato oficial como un acto de defensa de la democracia.

Ese marco se convirtió inmediatamente en coartada. La llamada Mafia Ferraz tenía precisamente ese objetivo: desprestigiar e intimidar a jueces, fiscales, guardias civiles y periodistas que investigaban el entorno socialista. El discurso del jardín de La Moncloa no solo proporcionaba cobertura emocional a esa operación. La legitimaba ante la base electoral del PSOE.

Óscar Puente y el manifiesto de los intelectuales

La estrategia se desplegó en dos planos simultáneos. En el institucional, el ministro Óscar Puente asumió el rol de portavoz agresivo no oficial, convirtiendo su cuenta de X en una plataforma de ataques sistemáticos contra jueces, fiscales y periodistas críticos con una intensidad y un tono que ningún ministro de una democracia consolidada habría considerado apropiado.

En el cultural, se activó un grupo de intelectuales y comunicadores que firmaron un manifiesto denunciando un supuesto «golpe de Estado judicial y mediático». El texto reforzaba el marco del acoso hacia el Gobierno, ponía en el punto de mira a magistrados y medios investigativos y normalizaba la idea de que combatir políticamente a la justicia era un acto legítimo de defensa democrática.

Mientras Puente atacaba en público, los hombres de Ferraz trabajaban en privado. Dos frentes coordinados con el mismo objetivo: neutralizar a quienes investigaban.

El «punto y aparte» como doctrina

La frase que Sánchez convirtió en símbolo de su discurso trascendió lo literario para convertirse en una declaración de poder en toda regla. No habrá adelanto electoral aunque el Congreso esté bloqueado. La corrupción en el entorno socialista no se gestionará con transparencia sino con guerra política contra los órganos reguladores. El relato emocional funcionará como escudo ante cualquier revés judicial. Y el presidente se erigirá permanentemente como víctima de una conspiración para justificar cualquier acción defensiva, por agresiva que sea.

Lo que los tribunales están documentando es que esa «acción defensiva» incluyó intentos de corromper a guardias civiles, presiones sobre jueces y fiscales y operaciones de intimidación contra periodistas. Todo ello organizado desde Ferraz, coordinado por personas de la máxima confianza del presidente y puesto en marcha en los días inmediatamente posteriores al discurso del jardín de La Moncloa.

El «marido enamorado» era el señuelo. La reunión del día siguiente era el plan real.

En un país acostumbrado a los guiones políticos elaborados, el 29 de abril de 2024 difícilmente será recordado como una escena romántica. Será recordado como el día en que Sánchez anunció que se quedaba para luchar contra la conspiración mientras sus colaboradores más cercanos se reunían para organizarla.