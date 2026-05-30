El PP acusa a Zapatero de liderar ‘una organización criminal’ de alcance internacional

El Partido Popular ha elevado el tono de sus acusaciones contra el entorno socialista al asegurar que las recientes investigaciones judiciales apuntan a una supuesta estructura organizada de alcance internacional. El secretario general del PP, Miguel Tellado, sostuvo en Bilbao que los hechos conocidos en las últimas semanas reflejan un escenario de “extrema gravedad” que, a su juicio, marca el final del actual ciclo político.

Durante un encuentro con militantes junto al líder del PP vasco, Javier de Andrés, Tellado afirmó que se habría articulado una red interna financiada con recursos del propio PSOE para encubrir irregularidades y perseguir delitos vinculados al poder. Según su relato, esta supuesta estructura se habría activado en paralelo a decisiones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno.

El dirigente popular fue más allá al englobar diversos casos recientes —entre ellos los relacionados con Begoña Gómez, el denominado caso Koldo o las polémicas en torno a instituciones públicas— dentro de lo que calificó como una “misma trama”. En su interpretación, todas estas piezas formarían parte de una única causa política con un denominador común: la responsabilidad última del jefe del Ejecutivo.

En este contexto, Tellado descartó que una comparecencia parlamentaria sea suficiente y reclamó directamente la convocatoria de elecciones anticipadas. “El momento de dar explicaciones ha pasado; ahora corresponde que hablen los ciudadanos”, vino a señalar.

Sin embargo, gran parte de su intervención se centró en el papel del Partido Nacionalista Vasco. El número dos de Feijóo criticó duramente a la formación vasca por mantener su respaldo al Gobierno pese a sus declaraciones públicas, acusándola de incoherencia y de sostener un proyecto político que considera desacreditado.

También cargó contra el presidente del PNV, Aitor Esteban, cuestionando la utilidad de pedir elecciones sin promover activamente un cambio político. A su juicio, los partidos no deben limitarse a opinar, sino tomar decisiones que tengan consecuencias reales.

En la misma línea, Javier de Andrés reforzó el mensaje al presentar al PP como la única alternativa frente a un bloque que, según dijo, integra a socialistas, nacionalistas y otras fuerzas de izquierda. Además, acusó al PNV de haber diluido su identidad política al depender del PSOE en las principales instituciones.

Con este discurso, los populares intensifican su estrategia en el País Vasco, donde buscan captar votantes desencantados del centroderecha y erosionar la posición de los nacionalistas en un escenario político cada vez más polarizado.