El pucherazo de Sánchez: sube la oferta a los ‘nietos del exilio’ y, además de pasaporte español, les dará 7.600 euros si alegan ser vulnerables

El Gobierno Sánchez ha abierto un nuevo frente político con una medida que combina memoria histórica, política social y aritmética electoral de una forma que la oposición no está dispuesta a dejar pasar sin debate.

La llamada «ley de nietos» no solo facilita la obtención de la nacionalidad española a los descendientes de exiliados sino que añade un incentivo económico de hasta 7.600 euros para quienes regresen a España y acrediten una situación de vulnerabilidad. El paquete total asciende a 8 millones de euros.

El PP y varios analistas lo llaman directamente un pucherazo.

La lógica del argumento es sencilla: quien obtiene la nacionalidad española obtiene también el derecho a voto.

Y en un panorama parlamentario donde las mayorías son ajustadas hasta el límite, cada voto cuenta y cada ampliación del censo tiene consecuencias políticas reales.

La combinación que genera la polémica

La medida tiene dos patas que por separado serían menos controvertidas pero que juntas resultan políticamente explosivas. La primera es la nacionalización de descendientes de españoles residentes en el extranjero, presentada como reparación de las heridas del exilio y la guerra civil. La segunda es el incentivo económico de hasta 7.600 euros para quienes decidan retornar, siempre que cumplan los criterios de vulnerabilidad establecidos.

Lo que el Gobierno presenta como acción social de reparación histórica, la oposición lo lee como una operación de ingeniería electoral: ampliar la base de votantes potenciales del PSOE mediante un camino que mezcla pasaporte, subvención y papeleta en la misma operación.

El debate tiene antecedentes. La Ley de Memoria Democrática y una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 ya habían facilitado el acceso a la nacionalidad a descendientes de españoles que abandonaron el país antes del estallido de la Guerra Civil, incluyendo casos catalogados como «falsos exiliados» según las críticas de OKDIARIO y otros medios. Las cifras de nacionalizaciones tramitadas al amparo de esa normativa no son triviales y el debate sobre su interpretación legal sigue abierto.

El cálculo que nadie nombra pero todos hacen

En política española, cuando el Gobierno habla de reparación histórica, la oposición responde con aritmética electoral. Menos épica y más estrategia.

La conjunción de pasaporte, ayudas públicas y derecho a voto convierte este asunto en terreno sumamente delicado en tres planos simultáneos. En el jurídico, quién puede ser considerado descendiente legítimo de exiliados y bajo qué criterios. En el presupuestario, cómo se justifica el uso de 8 millones de euros públicos para financiar este retorno. Y en el electoral, cuántos nuevos votantes potenciales genera la medida y hacia qué partido tienden a orientarse los descendientes del exilio republicano.

La respuesta a esa última pregunta es la que explica por qué la polémica no se apaga. Los descendientes del exilio republicano no son un electorado neutro en términos históricos, y el PSOE lo sabe perfectamente.

El contexto que lo hace más llamativo

Todo esto ocurre en un momento en que Sánchez necesita cada apoyo disponible para sostener una legislatura que avanza con mayorías mínimas y que depende de socios parlamentarios cuya lealtad requiere renovación constante. Cualquier ampliación del censo que pueda favorecer al bloque de izquierda no es un detalle menor en ese contexto.

Pasaporte en mano y subvención en la otra. Regresar a España con bono incluido. Una medida concebida para sanar viejas heridas que ha derivado en una batalla política muy contemporánea donde la memoria histórica y la táctica electoral resultan imposibles de separar.