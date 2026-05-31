¡Los autónomos estallan en Barcelona!

Barcelona se convirtió este domingo en el epicentro del malestar de los trabajadores autónomos. Cientos de profesionales recorrieron las calles del centro de la ciudad para denunciar lo que califican como una situación de “asfixia económica” provocada por el aumento de los costes, la presión fiscal, la burocracia y la falta de medidas efectivas que garanticen la viabilidad de sus negocios.

La movilización, convocada por la Confederación Española de Profesionales Autónomos (CEPA) y la Plataforma 30N, reunió a representantes de numerosos sectores que alertan de una realidad cada vez más preocupante: el cierre constante de pequeños negocios, la pérdida de poder adquisitivo y la creciente dificultad para emprender o mantener una actividad económica por cuenta propia.

Bajo lemas como «Autónomos al límite», «Menos impuestos y más ayudas» o «Basta de asfixia fiscal», los manifestantes recorrieron diversas calles del centro de Barcelona hasta llegar a la plaza Sant Jaume, donde se leyeron varios manifiestos en defensa del colectivo.

“Nos están llevando al límite”

Durante la concentración, el presidente de CEPA, Daniel Vosseler, denunció que los autónomos se sienten cada vez más abandonados por las administraciones y advirtió de que la situación está provocando el cierre de miles de actividades económicas en toda España.

Según explicó, el colectivo afronta una combinación de factores que amenaza su supervivencia: incremento de cotizaciones, presión tributaria creciente, costes energéticos elevados, inflación y una carga burocrática que dificulta el desarrollo normal de cualquier actividad empresarial.

“Los autónomos son uno de los pilares fundamentales de la economía española, pero se sienten ignorados por quienes deberían protegerlos”, afirmó.

Daniel Vosseler responde a una pregunta de este medio sobre Sarah Santaolalla

Durante la cobertura de la manifestación, este medio preguntó a Daniel Vosseler por las recientes declaraciones de la comunicadora y activista Sarah Santaolalla sobre los autónomos. En respuesta, el presidente de CEPA mostró su rechazo a unas palabras que considera injustas y alejadas de la realidad que viven millones de trabajadores por cuenta propia.

Vosseler lamentó además que miembros del Gobierno hayan aplaudido o respaldado públicamente mensajes de esta naturaleza, algo que, a su juicio, evidencia una preocupante falta de sensibilidad hacia un colectivo que sostiene una parte esencial de la economía española.

El dirigente de los autónomos defendió que quienes emprenden, arriesgan su patrimonio y generan empleo merecen respeto institucional y reconocimiento social, especialmente en un contexto económico complejo para miles de pequeños negocios.

Cada vez menos autónomos

Uno de los mensajes más repetidos durante la protesta fue la preocupación por la pérdida progresiva de autónomos y pequeños empresarios. Los organizadores alertan de que cada vez más profesionales abandonan la actividad debido a los elevados costes, la presión administrativa y la falta de incentivos para emprender.

Según denunciaron, esta tendencia supone una amenaza para el comercio de proximidad, el empleo y la actividad económica de numerosas ciudades y municipios.

Las organizaciones convocantes reclaman una política económica que favorezca el emprendimiento, reduzca la burocracia y permita a los autónomos desarrollar su actividad en condiciones sostenibles.

Una llamada de atención a las administraciones

La protesta celebrada en Barcelona forma parte de una movilización coordinada en más de una veintena de provincias españolas y pretende trasladar un mensaje claro a las administraciones: los autónomos exigen ser escuchados.

Los convocantes aseguran que la situación ha llegado a un punto crítico y advierten de que, sin reformas estructurales y un mayor apoyo institucional, miles de profesionales seguirán abandonando la actividad, con el consiguiente impacto sobre el empleo, el comercio local y la economía del país.

La manifestación concluyó con una llamada a la unidad del colectivo y con el compromiso de mantener las reivindicaciones hasta que se adopten medidas que permitan garantizar el futuro de los autónomos y de la pequeña empresa en España.