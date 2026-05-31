El Govern compra la paz educativa a golpe de talonario

La Generalitat ha activado una de las mayores operaciones de contención política de los últimos años en el ámbito educativo. Tras meses de tensión creciente, protestas, huelgas y un profundo malestar en los centros, el Govern ha alcanzado un preacuerdo con la mayoría de sindicatos docentes que contempla mejoras salariales históricas y una inversión multimillonaria para intentar desactivar un conflicto que amenazaba con estallar en pleno final de legislatura.

Las cifras hablan por sí solas. Según los términos conocidos hasta ahora, los docentes podrían llegar a percibir incrementos cercanos a los 600 euros mensuales al sumar las mejoras autonómicas y estatales previstas durante los próximos años. Solo la parte asumida por la Generalitat rondaría los 400 euros mensuales una vez completada la aplicación del acuerdo.

Un Govern contra las cuerdas

La negociación se aceleró cuando el Ejecutivo catalán comprobó que el riesgo de un inicio de curso marcado por huelgas indefinidas era cada vez más real. El desgaste político provocado por el conflicto educativo comenzaba a convertirse en un problema de primer nivel para el Govern, incapaz hasta ahora de apagar el incendio abierto con buena parte del profesorado.

Durante meses, los docentes han denunciado pérdida de poder adquisitivo, exceso de burocracia, falta de recursos para atender la creciente complejidad de las aulas y una sensación generalizada de abandono institucional. A ello se suma el deterioro de la convivencia escolar y la percepción, compartida por amplios sectores educativos, de que las prioridades políticas del Departament d’Educació han estado demasiado alejadas de los problemas reales de los centros.

Más dinero, más plazas y una factura de miles de millones

El preacuerdo no se limita a los salarios. La Generalitat se compromete también a incorporar miles de profesionales de apoyo educativo, convocar nuevas plazas de cátedra y asumir una inversión global que supera los 2.700 millones de euros durante los próximos años.

La magnitud económica del pacto refleja hasta qué punto el Govern considera prioritario evitar una crisis educativa de gran alcance. Fuentes del sector interpretan el movimiento como un reconocimiento implícito de que el conflicto había alcanzado un nivel difícilmente sostenible tanto en términos políticos como sociales.

La amenaza sigue encima de la mesa

Pese al acuerdo alcanzado, el conflicto está lejos de cerrarse. Los sindicatos han suspendido parte de las huelgas previstas mientras el profesorado vota el contenido del pacto, pero varias organizaciones mantienen sus reservas y advierten de que la movilización podría reactivarse en cualquier momento.

La clave estará ahora en la consulta abierta entre los docentes. Si el resultado no respalda el preacuerdo, algunos sindicatos ya han advertido de que volverán a plantear una huelga indefinida que podría coincidir con el arranque del próximo curso.

El precio político de años de gestión cuestionada

El episodio deja una lectura difícil para el Ejecutivo catalán. Después de años defendiendo que la situación educativa estaba bajo control, la Generalitat se ha visto obligada a poner sobre la mesa una mejora salarial sin precedentes y un paquete multimillonario de medidas para contener el descontento acumulado.

La pregunta que empieza a extenderse en numerosos centros es inevitable: si existían recursos para asumir ahora este esfuerzo presupuestario, ¿por qué se esperó a que la amenaza de una huelga general educativa pusiera en jaque el inicio del curso?

Las próximas semanas determinarán si el Govern ha conseguido comprar tiempo o si simplemente ha aplazado una crisis que continúa latente en las aulas catalanas.