La mayoría de los españoles cree que Sánchez es el ‘One’ y que los delitos de Zapatero fueron posibles gracias al Gobierno Frankenstein

Hay una fecha que Pedro Sánchez no puede borrar de su historial político y que el auto del juez Santiago Pedraz ha convertido en una piedra angular de la investigación sobre la Mafia Ferraz: los cinco días de la gran pantomima.

Mientras el presidente se encerraba en La Moncloa en abril de 2024 representando el papel del marido enamorado que reflexionaba sobre si merecía la pena seguir gobernando, el hombre fuerte del PSOE en aquel momento, el luego cimoputado y hasta encarcelado preventivamente por corrupción Santos Cerdán, se reunía con Leire Díez para organizar una banda financiada con dinero negro y facturas simuladas cuyo único objetivo era lanzar una guerra sucia contra los fiscales, agentes del orden y periodistas que investigaban a familiares del presidente y a miembros del partido y el Gobierno Frankenstein.

La reflexión existencial era la cortina. Lo que ocurría detrás era la operación.

Y el auto de Pedraz cita al presidente socialista once veces.

Y los sondeos que publican hoy varios medios de comunicación son concluyentes.

Según la encuesta de GAD3 para ABC, el 55% de los españoles cree que Sánchez sabía lo que hacía Zapatero.

Seis de cada diez imputan responsabilidad en el caso al Ejecutivo y más de la mitad considera que el presidente estaba al tanto.

En la de Target Point para El Debate, el 25,8% de los encuestados considera que Zapatero terminará condenado por la Audiencia Nacional.

Y algo que estremece: Si imputaran a Sánchez, tendría que votarse en el Congreso de los Diputados el suplicatorio y si los compinches actuales del PSOE —incluyendo a PNV y Junts— votaran NO, el marido de Begoña quedaría todo impune.

Increíble pero cierto.

Lo veo venir pic.twitter.com/mIZmPOVRuB — Jaime de Berenguer (@jaimeberenguer) May 29, 2026

Once menciones que pesan

Las menciones al presidente en el auto judicial no implican responsabilidad penal directa, y eso es lo que La Moncloa repite cada vez que se le pregunta.

Pero en política, que un juez de la Audiencia Nacional cite once veces al jefe del Ejecutivo en un auto sobre una trama de corrupción y guerra sucia organizada desde las entrañas de su partido tiene consecuencias que van mucho más allá de lo estrictamente jurídico.

Sánchez es el marido de Begoña Gómez, investigada judicialmente. Es el jefe político de Cerdán, el organizador de la banda según Pedraz. Es el presidente bajo cuyo mandato se rescataron irregularmente los 53 millones de Plus Ultra con Zapatero como presunto catalizador de la operación. Y es el líder citado once veces en el auto que describe cómo una estructura organizada y financiada con dinero opaco intentó torpedear a quienes investigaban a su entorno.

En algún momento, la acumulación deja de ser coincidencia y se convierte en patrón.

Lo que la encuesta refleja

Una encuesta de Target Point publicada por El Debate mide el estado de ánimo de una ciudadanía que lleva meses procesando esta acumulación de escándalos.

El 25,8% de los encuestados considera que Zapatero terminará condenado por la Audiencia Nacional.

El dato más revelador, sin embargo, es que un 23% de los votantes del PSOE apoya la idea de presentar una moción de censura contra Sánchez. Casi uno de cada cuatro votantes socialistas quiere que su propio presidente sea derrocado por el Parlamento.

Esa fisura interna no puede ser gestionada con ruedas de prensa ni con la disciplina de partido que ha mantenido al PSOE unido hasta ahora. Cuando el descontento llega al núcleo del propio electorado, la narrativa del acoso judicial como explicación de todos los males empieza a tener rendimientos decrecientes incluso entre los convencidos.

El 50,7% de los españoles opina además que PNV y Junts deberían retirar su apoyo al Gobierno y facilitar una moción de censura. La mitad del país pide que se retire el andamiaje que sostiene al Ejecutivo.

Cuando esa percepción llega a los propios aliados parlamentarios, cada votación tiene un precio más alto y cada escándalo nuevo reduce el margen de maniobra disponible.

La losa que no desaparece

Lo que convierte la situación de Sánchez en estructuralmente diferente a otras crisis políticas que ha sobrevivido es la acumulación simultánea de frentes que no tienen fecha de caducidad próxima.

La investigación sobre Zapatero y Plus Ultra sigue abierta con 60 investigados, 40 empresas analizadas y cooperación judicial internacional activa. La causa sobre Begoña Gómez continúa su curso. El auto de Pedraz sobre la Mafia Ferraz tiene a Cerdán y Leire Díez como investigados centrales en una trama que el juez describe como estructura organizada financiada con dinero negro. Y el presidente aparece citado once veces en ese documento.

Sánchez ha sobrevivido a crisis que habrían hundido a cualquier otro presidente europeo. Tiene una capacidad de resistencia que sus adversarios han subestimado sistemáticamente. Pero la diferencia entre las crisis anteriores y la actual es que aquellas se podían gestionar políticamente. Esta tiene componentes judiciales que no responden a la disciplina de partido ni a las ruedas de prensa en La Moncloa.

Los tribunales no tienen jefe de gabinete. No tienen estrategia de comunicación. Y no se disuelven cuando el presidente decide tomarse cinco días de reflexión.

De un modo u otro, Sánchez acabará pasando por ellos. La pregunta ya no es si ocurrirá sino cuándo y en qué condiciones.