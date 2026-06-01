Alerta en el CNI por Zapatero: su diplomacia paralela con Venezuela y China activa todas las alarmas

La situación podría parecer casi cómica si no fuera por su impacto en el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en operaciones delicadas en Venezuela y en la relación con China. Un expresidente que se mueve como pez en el agua en la geopolítica latinoamericana, unas anotaciones comprometedoras y un creciente malestar entre agentes que arriesgan su vida sobre el terreno: todo ello crea una mezcla explosiva.

El foco vuelve a centrarse en José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha asumido desde hace años el papel de mediador no oficial en Caracas y se ha convertido en un rostro amable ante Pekín.

La novedad que adelanta Libertad Digital no radica tanto en su incesante actividad exterior, sino en la sospecha de que podría estar manejando información sensible proveniente del propio CNI, relacionada con asuntos que afectan directamente a la seguridad nacional española.

El origen del incendio: las anotaciones de Julio Martínez

El último sobresalto en la comunidad de inteligencia surge a raíz de las anotaciones atribuidas a Julio Martínez, cercano colaborador de Zapatero en Venezuela.

Estos apuntes incluyen referencias muy concretas a liberación de presos venezolanos, posibles intervenciones del CNI en Venezuela y escenarios sobre la repatriación forzosa del presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia

La precisión con la que se presentan estos datos ha encendido todas las alarmas. Fuentes del CNI citadas por el periodista Miguel Ángel Pérez afirman que «las anotaciones de Julio Martínez solo pueden proceder de información obtenida por Zapatero», lo que implica que alguien con acceso privilegiado a conversaciones o informes reservados está detrás.

El problema va más allá de lo superficial. Si un entorno político-partidista o personal tiene acceso a detalles sobre operaciones, estrategias o escenarios de un servicio de inteligencia, la frontera entre la diplomacia discreta y la vulneración de secretos de Estado se difumina peligrosamente.

Un CNI indignado y sin investigación interna

Las fuentes consultadas subrayan la indignación interna existente. El panorama que describen es desolador: agentes desplegados en países como Venezuela, Colombia o Cuba arriesgan su vida día tras día, mientras que en Madrid habría ocurrido una «fuga de información» que acaba en manos de un expresidente con intereses propios.

El malestar se resume en una frase contundente:

«Es una vergüenza que no se haya abierto una investigación reservada dentro del propio CNI para esclarecer la fuga de información que ha llegado al entorno de Zapatero».

La crítica se dirige hacia la cúpula del servicio, liderada por la directora Esperanza Casteleiro, pero también toca, indirectamente, al Gobierno, responsable último del control del CNI. Las mismas fuentes establecen un paralelismo incómodo:

«Es similar a lo sucedido en la Policía Nacional cuando se produjo un chivatazo antes del estallido del caso Plus Ultra».

Aquella filtración previa a la polémica operación para rescatar a Plus Ultra dejó una sensación inquietante: parecía existir una red protectora alrededor de decisiones sensibles. El eco de aquel episodio resuena ahora entre los espías.

Zapatero, Casteleiro y la hipótesis de los canales directos

Las sospechas internas plantean dos posibles caminos:

Que Zapatero tenga acceso directo a agentes del CNI .

. Que utilice como interlocutora a la propia directora, Esperanza Casteleiro.

En ambos casos, el problema trasciende lo personal. La cuestión crucial es si un expresidente puede seguir recibiendo información operativa, no solo general o histórica, sino sobre operaciones activas o agentes encubiertos en Latinoamérica.

De acuerdo con las mismas informaciones, no se descarta que Zapatero esté al tanto de datos sobre operaciones y agentes encubiertos en países como Venezuela, Colombia o Cuba, así como información relevante acerca de China, nación con la que mantiene una relación cada vez más estrecha. Es aquí donde el asunto deja atrás su carácter doméstico y entra a formar parte del ámbito político exterior y la seguridad europea.

Venezuela y China: donde la diplomacia paralela se convierte en riesgo estratégico

La figura de Zapatero en Venezuela no es nueva. Ha sido mediador en procesos dialogantes, interlocutor habitual del chavismo y presencia constante durante las grandes crisis políticas del país. Lo novedoso ahora para el CNI es que si maneja información operativa, esa mediación puede afectar:

La posición oficial de España dentro de la Unión Europea, la coordinación con socios como Estados Unidos y la seguridad de fuentes y colaboradores locales vinculados a la inteligencia española.

En lo que respecta a China, el riesgo opera a otro nivel. La posibilidad de que un actor político nacional, desvinculado oficialmente del Gobierno pero con gran proyección internacional, tenga acceso a datos sensibles sobre esta relación bilateral suscita interrogantes sobre la coherencia en la política exterior española y sobre cómo se controla el flujo informativo estratégico.

En medios especializados ya se señala cómo el denominado “caso ZP” empaña la capacidad del ministro José Manuel Albares para proyectar una política exterior clara, especialmente dentro del eje Pekín-Caracas-Madrid. La sensación es que mientras tanto, la diplomacia oficial juega con desventaja frente a una diplomacia oficiosa más rápida y menos transparente.

Qué está en juego para el Estado

Más allá del ruido político generado por esta situación, el caso abre tres debates esenciales:

Límites del papel de los expresidentes ¿Debería regularse con mayor rigor cómo los exlíderes interactúan con los servicios secretos?

¿Es razonable que mantengan acceso a ciertos canales tras dejar su cargo? Control parlamentario del CNI Este episodio refuerza las voces que demandan un control más efectivo desde el Congreso; sin embargo, también reaviva temores sobre convertir a los servicios secretos en arma partidista. Protección de operaciones exteriores En escenarios inestables como Venezuela o Cuba, una filtración puede poner gravemente en peligro a agentes informantes y opositores .

. La mera sospecha ya erosiona considerablemente la credibilidad española como socio fiable.

Mientras el Gobierno guarda silencio y el CNI intenta contener internamente esta indignación creciente, el tablero político observa cautelosamente. Si algo une tanto a veteranos del servicio como a diplomáticos experimentados es su convicción: los secretos estatales no comprenden nostalgias presidenciales.

Este nuevo capítulo relacionado con el “Zapatero internacional” reafirma una constante preocupante en la política española reciente: los problemas más delicados relacionados con seguridad ya no solo se dirimen entre despachos oficiales; también tienen lugar dentro las agendas privadas de aquellos que alguna vez ocuparon posiciones relevantes.

Fuentes: análisis basado en información publicada por Libertad Digital respecto a la alerta en el CNI por posible acceso de Zapatero a información sensible sobre Venezuela y China.