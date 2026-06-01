El ultimátum que acorrala a Sánchez: PNV y Junts marcan el fin de su tiempo en La Moncloa

La legislatura de Pedro Sánchez ya no se debate en los pasillos del Congreso, sino en las oficinas de Sabin Etxea y en la sede de Junts en Barcelona. Lo que comenzó como un simple aviso ha escalado hasta convertirse en un ultimátum claro: o se convocan elecciones este año o la tensión alcanzará niveles insostenibles.

De acuerdo con un análisis detallado publicado por La Razón, Sánchez enfrenta un ultimátum definitivo que podría costarle La Moncloa.

Según cuenta el diario, el movimiento del PNV no es solo una reacción momentánea, sino el inicio de una estrategia bien pensada para no sucumbir junto al sanchismo en medio de una ola judicial y de corrupción que amenaza al entorno socialista.

El PNV deja claro su postura: no es un farol

En el nacionalismo vasco, los números pesan más que las pancartas. En el seno del PNV crece la certeza de que la situación judicial del entorno socialista “no ha llegado a su punto más crítico” y que, por el contrario, todo puede empeorar: nuevos informes policiales, declaraciones judiciales y mayor atención sobre la financiación y las prácticas del partido.

Este temor tiene una implicación muy concreta: el calendario electoral. El PNV no quiere ni oír hablar del “superdomingo” de 2027, donde coincidirán elecciones generales con municipales y forales. En Bilbao y Vitoria, no se trata solo de reducir unos meses la legislatura, sino de garantizar su supervivencia política. Un plebiscito nacional sobre Sánchez, la corrupción y la continuidad del Gobierno podría devastar el ecosistema vasco donde los jeltzales han forjado su hegemonía.

La hoja de ruta que trazan fuentes nacionalistas es clara:

Primero, alertar sobre el agotamiento de la legislatura.

Luego, hacer declaraciones públicas exigiendo elecciones generales en 2026.

Y ahora, plantear algo más delicado: no pueden permitir que el calendario dependa únicamente de las “necesidades personales y judiciales” de Sánchez.

En privado, dirigentes del PNV reconocen que están dispuestos a “llegar hasta el final” si desde La Moncloa no se toma acción sobre la convocatoria electoral. Esto implica aumentar la presión “hasta donde sea necesario”, sin mencionar mociones de censura, pero dejando claro que su actitud parlamentaria podría cambiar.

Junts se une a la ofensiva… pero sin regalar La Moncloa al PP

El otro pilar fundamental de la mayoría de investidura, Junts, ha decidido que es hora de distanciarse. Su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, exige a Sánchez disolver las Cortes y convocar elecciones “de inmediato”, o enfrentarse a una cuestión de confianza ante la evidente debilidad del Gobierno.

La postura de Junts tiene un doble filo:

Por un lado, busca limpiar su imagen tras haber sido socio esencial para mantener a Sánchez en el poder a cambio de la amnistía y desjudicialización del procés.

y desjudicialización del procés. Por otro lado, no quieren quedar asociados a un Gobierno que consideran políticamente tóxico, rodeado por “sospechas de financiación ilegal y corrupción”.

El mensaje lanzado por Nogueras resume este dilema: “Nuestros votos nunca servirán para dar poder a Vox”. Junts presiona hacia las urnas mientras se distancia del desgaste político actual, estableciendo una línea roja: no facilitar un Ejecutivo formado por PP y Vox. La situación se complica; pueden derribar a Sánchez, pero no están dispuestos a apoyar lo que hoy marcan las encuestas como alternativa.

La oleada de escándalos y el giro demoscópico

Mientras el PNV establece plazos y Junts ajusta su relato, los sondeos comienzan a dibujar un panorama devastador para el bloque progresista. Un barómetro elaborado por GAD3, coincidiendo con el escándalo tras la entrada de la UCO en la sede del PSOE y nuevas imputaciones dentro de su círculo cercano, sitúa a PP y Vox por encima de los 200 escaños.

Este dato tiene dos dimensiones:

El bloque conservador alcanzaría una mayoría amplia para gobernar sin necesidad del apoyo nacionalista.

El PSOE, por su parte, se mantiene apenas “justo por encima de los 100 diputados”, pero esto no es mérito propio; es resultado del desplome casi total de Sumar y Podemos.

La izquierda situada más allá del PSOE se hunde debido al desgaste gubernamental así como por fragmentaciones internas y luchas internas. Los socialistas logran resistir como segunda fuerza gracias al colapso del espacio político que antaño llamaron “frente amplio”. Este mapa parlamentario que sugieren los sondeos explica parcialmente la inquietud tanto del PNV como de Junts: sostener a Sánchez puede tener costos letales en sus territorios.

Presión creciente… mientras Moncloa mira hacia otro lado

Públicamente, La Moncloa intenta proyectar serenidad. Sánchez ha restado importancia tanto a las advertencias del PNV como a los movimientos procedentes de Junts catalogándolos como maniobras temporales propias del ruido habitual entre bloques políticos. Oficialmente se insiste en la estabilidad legislativa y en la “honorabilidad” del PSOE, pese al goteo incesante de casos que afectan tanto a antiguos dirigentes como a miembros actuales.

Sin embargo, según análisis internos reflejados en medios como La Razón, el optimismo brilla por su ausencia. En el equipo presidencial hay quienes consideran el desafío vasco como un “órdago fake” destinado al olvido; sin embargo, algunas voces dentro del propio PSOE y entre sus aliados advierten que esta vez puede ser serio.

Algunos aspectos clave para observar en las próximas semanas son:

El tono utilizado por el PNV durante sus intervenciones tanto en el Congreso como en el Senado.

La coordinación —ya sea explícita o tácita— entre PNV y Junts respecto a sus mensajes sobre las próximas elecciones.

La evolución judicial relacionada con los casos que afectan al entorno socialista y cómo repercutirán mediáticamente durante la campaña.

Si esta presión persiste sin cambios en el calendario electoral, podría consolidarse un escenario donde la legislatura agoniza sostenida solo por inercia; además del temor generalizado entre los socios sobre ser señalados como responsables de entregar poder al PP y Vox.