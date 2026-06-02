Quién es realmente Juanfran Serrano, el diputado que Sánchez defiende, pero que es señalado por colaborar con la ‘fontanera del PSOE’ Leire Díez

La imagen de la reunión de la Ejecutiva del PSOE celebrada este lunes en Ferraz presenta un protagonista inesperado. Entre ministros, barones y altos cargos, se asoma un rostro que hasta hace poco era casi desconocido para el gran público: Juanfran Serrano, diputado por Jaén, ex número dos de Organización y actual secretario de Política Municipal. Sin embargo, en lo interno su papel habla por sí mismo: «la mano derecha de Santos Cerdán».

Y, desde esta semana, también se le conoce como la nueva mina antipersona en la que la Ejecutiva del PSOE se encuentra parada.

Su aparición en la mesa que presidía Pedro Sánchez se produce justo después de que el juez Santiago Pedraz lo mencionara en un auto como participante en reuniones con lo que se ha dado en llamar la «cloaca del PSOE», un grupo supuestamente encargado de espiar, presionar o influir sobre adversarios tanto internos como externos. La combinación es explosiva: un dirigente que ascende, un sumario incómodo y una dirección federal que intenta mantener las apariencias mientras el suelo tiembla bajo sus pies.

De Bedmar a Ferraz: el ascenso del protegido de Cerdán

Dentro del ecosistema socialista, Juan Francisco Serrano representa a una nueva generación de cuadros más formados en la organización que en debates ideológicos. Originario de Bedmar (Jaén), llegó al Congreso en 2019 y rápidamente se convirtió en una figura clave para Santos Cerdán, el influyente ex secretario de Organización actualmente bajo prisión preventiva por el caso Koldo.

Desde su posición, Serrano actuó como vínculo directo con las agrupaciones locales, supervisó los entresijos electorales y gestionó gran parte de la vida interna que rara vez se menciona durante los mítines: listas, equilibrios territoriales y la pacificación —o no— de federaciones rebeldes. En tiempos en que Cerdán tenía poder, Serrano era quien abría y cerraba las puertas del despacho.

A pesar de los pronósticos que lo daban por acabado tras la caída de su mentor, Sánchez decidió mantenerlo en la nueva Ejecutiva federal como secretario de Política Municipal, una cartera crucial que regula las relaciones con alcaldes y concejales, así como con la base territorial que sostiene el poder orgánico del PSOE. Que el presidente del Gobierno y líder del partido optara por conservarlo en su equipo habla mucho sobre la confianza depositada en él… y sobre los riesgos que está dispuesto a asumir.

El auto de Pedraz y la reunión en Ferraz

El cambio se produce cuando el juez Pedraz, dentro de la investigación sobre la llamada «cloaca del PSOE», menciona a Serrano por su participación en varias reuniones junto a Leire Díez y otros miembros de ese entramado. No se trata solo de una referencia casual; el magistrado lo integra dentro del mapa relacional que investiga la Audiencia Nacional.

El propio Serrano reconoció haberse reunido una vez con la ‘fontanera del PSOE’, junto a Cerdán y Antonio Hernando, y que en ese encuentro, le mostró un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE. Sin embargo, en esa declaración, también afirmó que «nunca vio un nivel de vida desproporcionado» en el exsecretario de Organización del PSOE y que en el partido no hay financiación ilegal y que tampoco se pagan sobresueldos.

En este contexto, el dato político más relevante estos días es que el secretario de Política Municipal ocupa un lugar en la Ejecutiva federal presidida por Sánchez, a pesar ya estar mencionado en el auto. No es un detalle menor: es una declaración clara sobre resistencia. Desde una perspectiva judicial, el juez no puede avanzar más por ahora porque Serrano es diputado y, por tanto, tiene condición de aforado; cualquier acción penal significativa requeriría la intervención del Tribunal Supremo. Esta circunstancia, que teóricamente protege su función parlamentaria, actúa aquí como un cortafuegos que retrasa decisiones pero no elimina el costo político.

El escenario ha sido analizado detalladamente por la periodista Ana Martín, quien señala cómo la presencia de Serrano genera tensión dentro de la cúpula socialista al mismo tiempo que su nombre circula entre los despachos de la Audiencia Nacional como posible pieza clave en un caso relacionado con espionaje interno, contratos y luchas internas por el poder. La disonancia entre las ceremonias oficiales y las implicaciones legales alimenta esa sensación inquietante: el PSOE juega con un reloj al cual no tiene control.

El factor Sánchez: aguantar, blindar, minimizar

La decisión de mantener a Serrano al frente se alinea con una estrategia conocida del sanchismo ante los escándalos:

Cerrar filas alrededor del señalado mientras no haya imputación formal.

alrededor del señalado mientras no haya imputación formal. Desacreditar cualquier narrativa sobre «cloacas» propias o ajenas como mera guerra judicial o mediática.

sobre «cloacas» propias o ajenas como mera guerra judicial o mediática. Ganar tiempo amparándose en su condición de aforado y las complejidades procesales.

Sin embargo, esta apuesta trae consigo efectos colaterales. Por un lado, envía un mensaje interno a las federaciones: aquellos leales a la dirección no serán sacrificados ante las primeras dificultades. Por otro lado, complica aún más la imagen pública ya deteriorada de una Ejecutiva marcada por los problemas relacionados con Ábalos, el caso Koldo y ahora estas nuevas revelaciones sobre lo oscuro dentro del partido.

Mantener a Serrano también dificulta cualquier intento creíble de renovación desde Ferraz. Si oficialmente se insiste en haber cerrado capítulos vinculados al abalonismo y a Cerdán, tener a su mano derecha ocupando un puesto clave choca frontalmente con las federaciones que exigen depurar responsabilidades políticas más allá del ámbito judicial.

El problema subyacente no radica solo en qué hizo o dejó hacer Serrano; también está cuánto más puede salir a relucir acerca de esa “cloaca del PSOE”, donde nombres, contratos y disputas internas están entrelazados. Cada nuevo avance complica aún más cualquier intento por minimizar el escándalo e impone a los líderes tomar decisiones difíciles entre cortar amarras o seguir blindando su entorno.