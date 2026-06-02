Sánchez y el gran experimento argentino: el censo electoral como obra pública

La política española ha hallado un nuevo kilómetro cero. No se ubica en la Puerta del Sol, sino en el Consulado General de España en Buenos Aires. Desde este punto, el Gobierno ha lanzado una operación que entrelaza la Ley de Memoria Democrática, nacionalizaciones a gran escala y DNI digitales, con un fin político muy claro: modificar el mapa electoral de las próximas elecciones generales utilizando el voto exterior como herramienta.

De acuerdo con una exclusiva de la periodista Isabel Durán, publicada en El Debate, el Ejecutivo ha decidido desligar del control directo de los funcionarios la gestión de las nacionalidades bajo la conocida Ley de Nietos en Argentina y subcontratar este proceso para los 645.052 solicitantes que están registrados únicamente en el Consulado de Buenos Aires. Este movimiento tiene gran relevancia: se trata del mayor foco de solicitudes a nivel mundial bajo la Ley de Memoria Democrática, y posee un potencial significativo para alterar resultados en provincias clave.

De la memoria democrática al cálculo electoral

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en 2022 con el apoyo crucial de Bildu, abrió las puertas a una avalancha de solicitudes de nacionalidad por parte de descendientes de españoles en el extranjero. La mencionada Ley de Nietos ha permitido que más de 2,3 millones de personas soliciten la nacionalidad española, siendo Argentina la fuente principal con alrededor de un millón de expedientes. Solo en Buenos Aires se agrupan esos 645.052 solicitantes, a los que hay que sumar cientos de miles más en otros consulados del área.

El dato político más relevante es otro: el Gobierno busca que esta avalancha genere un número significativo de nuevos electores españoles que sea superior a la población total de ciudades como Málaga, Murcia o Palma, integrados al censo desde el exterior y todo ello en un periodo muy breve. No se trata simplemente de un dato demográfico, sino que implica una inyección masiva de potenciales votantes en circunscripciones donde unos pocos miles pueden decidir escaños.

No es solo cuestión de conceder nacionalidades, sino también cerrar todo el circuito: nacionalidad + inscripción en el Registro Civil + alta en el censo + DNI digital. Tal como ha indicado El Debate, el Ejecutivo ha creado una auténtica “cadena de producción” para nuevos españoles: automatización de expedientes, Registro Civil digital (DICIREG) y red consular preparada para expedir DNIs sin necesidad de pisar suelo español. Todo esto está orientado, en esencia, a modificar el perímetro político del país mediante un cambio acelerado del censo.

Buenos Aires, el granero electoral del PSOE

En este esquema, Argentina no es solo un país amigo; es, como subrayan los analistas, el granero electoral histórico del PSOE fuera del país. La comunidad española allí ha demostrado ser tradicionalmente muy activa y mayoritariamente inclinada hacia la izquierda. Además, cabe recordar que el peso del voto exterior puede ser determinante en provincias menos pobladas: unos pocos miles pueden otorgar o quitar un escaño que podría cambiar la mayoría en el Congreso.

Por esta razón, la operación llevada a cabo en Buenos Aires tiene una dimensión estratégica:

Es el principal foco global para solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática.

para solicitudes bajo la Ley de Memoria Democrática. Proporciona el mayor número potencial de nuevos electores desde fuera.

Tiene capacidad para modificar resultados provinciales en diversas circunscripciones peninsulares.

En este contexto, acelerar la nacionalización masiva desde Buenos Aires —en vez de considerar la lentitud administrativa como un desafío y reforzar los medios públicos internos— se interpreta con tintes políticos: no solo se resuelven expedientes; se está activando un dispositivo electoral remoto.

Ineco, enchufes y externalización exprés

El componente que ha generado todas las alarmas es la elección de Ineco, una ingeniería pública dependiente del Ministerio de Transportes, como responsable principal para esta operación masiva de nacionalización en Argentina. Esta misma empresa donde fue colocada Jésica, hija de la pareja del presidente Pedro Sánchez, toma ahora protagonismo en una tarea mucho más delicada: gestionar efectivamente parte del proceso que culmina con la concesión masiva de nacionalidades y DNIs.

Según lo revelado por Isabel Durán, se ha diseñado una especie de “turbo” administrativo: Ineco asumirá funciones que antes eran responsabilidad exclusiva de funcionarios cualificados, con la intención clara de acelerar inminentemente la expedición digitalizada del DNI desde el Consulado General en Buenos Aires. Esta rapidez representa, prácticamente hablando, una externalización exprés del núcleo mismo del proceso: verificación y gestión documental relacionada con solicitudes nacionales que terminan traduciéndose en votos.

El salto cualitativo no reside solo en agilidad sino también en una evidente pérdida del control funcionarial directo. Históricamente, tanto los expedientes sobre nacionalidad como los censos electorales han sido áreas protegidas por fuertes garantías y supervisión pública. Al introducir a esta empresa pública instrumental dentro del circuito administrativo, se rompe un tabú y se abre paso a una zona gris donde las responsabilidades pueden diluirse.

Inteligencia artificial, fábricas de DNI y la nueva frontera del poder

Este movimiento también se suma a otra innovación poco visible: implementar inteligencia artificial para gestionar las solicitudes nacionales junto con auténticas “fábricas de DNI”, tal como señala El Debate. Desde 2022, un robot desarrollado por el Ministerio de Justicia ha triplicado su capacidad para resolver expedientes, generando ya más de 3.873.784 procesos automatizados y unas aproximadas **3.000 propuestas diarias para concesión nacional. Más allá han sido aprobadas más 780.000 concesiones por residencia dentro este marco automatizado.

Paralelamente, un nuevo Real Decreto equipara tanto al DNI físico como al digital y permite que tanto embajadas como consulados puedan expedirlo directamente. Esto transforma a los consulados en auténticos centros expendedores identitarios nacionales; así desde Buenos Aires puede obtenerse tanto nacionalidad como documento sin necesidad alguna viajar hasta España, siempre que haya coordinación técnica entre Interior y Exteriores.

El resultado es una rápida reconfiguración del censo, ya no limitado únicamente por dinámicas internas nacionales sino también por decisiones administrativas y tecnológicas adoptadas por el Gobierno desde redes exteriores. El poder ya no está definido por fronteras geográficas concretas; ahora se reconfigura según límites digitales y documentales bajo control preciso desde Moncloa.

Lo que viene: otros consulados, más DNIs y muchas incógnitas

La experiencia vivida en Buenos Aires no será un caso aislado. El Ejecutivo contempla ya extender este modelo hacia otros consulados donde hay fuerte demanda sobre solicitudes especialmente entre países latinoamericanos donde la Ley ha provocado colas interminables desbordando capacidades administrativas. La misma fórmula —Ineco, IA, expedición digitalizada— podría replicarse igualmente en lugares como La Habana, Ciudad México o São Paulo donde también hay cientos miles esperando respuestas.

A corto plazo surge así una pregunta central no tanto jurídica sino política:

¿Realmente esta nueva forma impulsará controles suficientes?

¿Quién tendrá bajo su supervisión algoritmos o procesos administrativos?

¿Cómo garantizarán neutralidad y confianza cuando esta nueva “fábrica” operativa esté situada a 10.000 kilómetros bajo gestión semiprivada?

Mientras estas inquietudes permanecen sin debate público serio ni control parlamentario acorde a su impacto real; lo cierto es que durante la próxima noche electoral habrá que fijar mirada menos hacia colegios electorales barriales y concentrarse más bien hacia despachos consulares situados precisamente aquí mismos Buenos Aires. Allí está jugando su partida nada despreciable parte importante sobre cómo se repartirá poder dentro España.

Como curiosidad final: ese nuevo “cinturón rojo” podría terminar no emergiendo desde área metropolitana madrileña sino precisamente desde esas colas formadas frente al consulado porteño; todo un barrio electoral impregnado por mate tango junto al flamante DNI digital recién emitido.