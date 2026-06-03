Feijóo considera muerta la moción instrumental contra Sánchez: descarta ir Waterloo a arrodillarse ante Puigdemont

La política española ha encontrado su metáfora más elocuente en un lugar del mapa: Waterloo. Mientras Junts demanda que Alberto Núñez Feijóo cruce la frontera para discutir una moción de censura, el líder del PP responde que eso no va a suceder y, de paso, da por cerrada la famosa “moción instrumental” contra Pedro Sánchez.

Lo que comenzó como una prueba del PP para evaluar el descontento de los aliados del Gobierno ha derivado en un enfrentamiento directo sobre la legitimidad de dialogar con un fugitivo y sobre quién asumirá el coste político por mantener a la actual mayoría parlamentaria.

El desafío de Turull y la negativa de Feijóo

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha elevado el desafío al máximo: si el PP desea hablar realmente sobre una moción de censura instrumental, Feijóo debe ir a Waterloo y presentar sus planes directamente a Carles Puigdemont. No se trata de una reunión virtual ni de intermediarios discretos; lo que se exige es una imagen política con gran carga simbólica, el líder de la derecha española sentado con quien lleva huido de la Justicia desde 2017.

La respuesta del PP ha sido clara. Fuentes cercanas a la dirección popular aseguran que Feijóo «jamás pisará el refugio belga de Puigdemont» y que no tiene intención de negociar “con un prófugo” que ya en 2023 planteó “condiciones inaceptables” cuando se consideró un acercamiento tras las elecciones generales. El mensaje es contundente: rechazo moral a dialogar con el expresident y negativa a normalizar el discurso sobre “anomalía democrática” que utiliza el independentismo para justificar incluso reuniones políticas en el extranjero.

En términos prácticos, el desafío de Turull se interpreta en Génova como un portazo encubierto: si la condición para dialogar es una fotografía que el PP no puede permitirse, cualquier negociación está condenada al fracaso. De ahí que haya decidido dar por finalizada la moción instrumental, al menos por ahora.

La “moción instrumental”, de herramienta temporal a arma propagandística

La propuesta inicial de Feijóo contemplaba una moción de censura con objetivos muy concretos: desalojar a Sánchez, “limpiar la Administración”, “recuperar la decencia” y convocar elecciones inmediatas. Para ello necesitaba lograr un acuerdo delicado:

Votos del PP y de Vox , dispuestos a apoyar aunque no entraran en el Gobierno resultante.

, dispuestos a apoyar aunque no entraran en el Gobierno resultante. Al menos la abstención de Junts y del PNV, quienes reclaman elecciones pero excluyen cualquier papel para Vox en el poder.

Sin embargo, ese encaje ha resultado inviable. Junts y PNV insisten en que “no está sobre la mesa apoyar una moción de censura”, manteniendo como línea roja que la extrema derecha no participe en esta operación. Feijóo, por su parte, rechaza presentar una moción sin votos garantizados y ha pasado a observar desde fuera: “Estoy muy interesado en ver qué hacen los socios del Gobierno”.

En las últimas horas ha dado un paso más: durante su intervención en el Cercle d’Economia, en Barcelona, evitó mencionar mociones, Waterloo o candidatos “instrumentales”, enfocando su discurso en temas como vivienda, clase media, servicios públicos, productividad e inmigración. El objetivo parece ser desplazar deliberadamente el foco del tacticismo parlamentario hacia una imagen alternativa de gobierno.

“Devolver la decencia al país, con ayuda o sin ella”

En ese mismo encuentro, Feijóo resumió su estrategia con una frase medida: “Devolveré la decencia a mi país. Y lo haré con o sin ayuda”. No era solo palabrería vacía. Esta declaración encierra tres ideas clave del relato popular:

El problema no radica únicamente en Sánchez; hay un deterioro institucional que necesita ser revertido. El PP no está dispuesto a convertirse en rehén de vetos cruzados entre Junts, PNV y Vox. La salida realista pasa por nuevas elecciones, no por fórmulas parlamentarias complejas.

Desde la dirección popular sostienen que apoyar o seguir sosteniendo a Sánchez perjudica tanto a Junts como al PNV ante sus votantes, quienes llevan meses escuchando llamados a elecciones anticipadas por parte de sus líderes. El PP busca convertir cada nuevo escándalo gubernamental o crisis en un boomerang que también golpee a sus socios.

El tiempo como aliado: encuestas y perspectivas post-electorales

La estrategia de Feijóo se basa en una premisa clara: el tiempo juega a favor del PP. Los sondeos nacionales recientes muestran un panorama donde los populares siguen siendo la primera fuerza, con una ventaja estable sobre el PSOE y un bloque derechista que supera ampliamente al izquierdista.

Algunos estudios recientes sitúan al PP por encima del 31% del voto, mientras que el PSOE ronda alrededor del 28% y Vox se mueve entre el 17-18%. Por su parte, Sumar baja hasta un 5-6% y Podemos permanece cerca del mínimo histórico.

Este escenario permite al PP imaginar dos posibles salidas:

Gobernar en solitario , si la fragmentación del resto del arco parlamentario les otorga suficientes escaños.

, si la fragmentación del resto del arco parlamentario les otorga suficientes escaños. O hacerlo con apoyo externo de Vox, evitando negociaciones con independentistas o nacionalistas.

En Génova repiten una idea: “Después de las próximas elecciones no necesitaremos ni al PNV ni a Junts”. La negativa mutua entre Vox y los nacionalismos periféricos refuerza esta lógica: nadie espera realmente pactos entre ellos; así las cosas, el PP prefiere esperar un momento donde las cifras le sean más favorables.

Waterloo como símbolo y trampa

La exigencia por parte de Junts para convertir Waterloo en escenario negociador tiene también una dimensión teatral. El partido liderado por Puigdemont busca:

Reafirmar su narrativa sobre “exilio” y “anomalía democrática”.

Marcar distancia tanto respecto al PSOE como al PP: “no estamos aquí para poner ni quitar gobiernos”.

Mantener atención mediática sobre Puigdemont mientras se espera resolución sobre la aplicación de la amnistía en los tribunales.

Para el PP, aceptar esa imagen significaría destruir años de discurso sobre respeto al Poder Judicial y normalizar un interlocutor al que siguen considerando “prófugo”. Ceder ante esta presión podría movilizar al electorado voxista pero también incomodar a buena parte del electorado moderado que ve en Feijóo una opción más institucional frente a Sánchez.

Por ello Waterloo se ha convertido en un símbolo cargado de riesgo político: asistir sería interpretado como una humillación; no ir permite al PP presentarse firme y coherente mientras coloca sobre Junts y PNV la responsabilidad de explicar por qué mantienen aún a Sánchez en La Moncloa.