Pedraz quiere juntar las causas de las «cloacas» del PSOE, que apuntan a Pedro Sánchez y su núcleo

La Audiencia Nacional se ha transformado en el escenario menos deseado para La Moncloa. El magistrado Santiago Pedraz tiene la intención de solicitar la unificación de los dos casos abiertos relacionados con las famosas «cloacas» del PSOE, una supuesta estructura para-policial y mediática diseñada para resguardar al partido y al Gobierno de Pedro Sánchez frente a sus frentes judiciales más complicados. No se trata simplemente de un movimiento técnico: esta decisión podría cambiar el panorama de riesgos penales y políticos que enfrenta el sanchismo.

Las investigaciones apuntan a una red que opera en la sombra, liderada por Leire Díez, quien ha sido identificada en los documentos judiciales como una especie de «fontanera» socialista con acceso a información delicada y capacidad para activar campañas mediáticas coordinadas. Hay indicios de corrupción política que salpican al núcleo del poder orgánico del PSOE y su aparato comunicativo.

Dos causas, un mismo ecosistema

En la Audiencia Nacional conviven hasta ahora dos procedimientos distintos sobre las presuntas «cloacas» socialistas. Ambos comparten actores, métodos y objetivos, lo que ha llevado a Pedraz a considerar su unificación buscando seguridad jurídica y eficacia procesal. El rompecabezas es el siguiente:

Una causa se centra en la presunta red de injerencia en procedimientos judiciales , con protagonismo de Leire Díez , el empresario Javier Pérez Dolset y el entorno del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán .

, con protagonismo de , el empresario y el entorno del exsecretario de Organización del PSOE, . La otra se enfoca en las derivadas mediáticas y en la utilización de estructuras del partido, recursos económicos y contactos policiales para desacreditar a la Guardia Civil, fiscales y jueces que investigaban asuntos sensibles para el PSOE.

Unificarlas permitiría trazar una única trama donde todas las piezas encajan: reuniones en Ferraz, financiación de proyectos comunicativos, filtraciones de sumarios y campañas dirigidas contra la UCO y otros investigadores. Según diversas publicaciones, Pedraz ha encontrado «elementos comunes» más que suficientes como para que ambos sumarios avancen juntos dentro de la Audiencia Nacional.

La «fontanera» Díez y la ingeniería política de las cloacas

El nombre de Leire Díez surge como eje central en esta arquitectura paralela. Los autos describen a una persona que, desde el seno del PSOE, habría coordinado contactos, encargos y operaciones con un objetivo claro: neutralizar investigaciones judiciales que pudieran comprometer al partido y al Gobierno.

Las anotaciones intervenidas por la Guardia Civil, mencionadas en los autos, sugieren un proyecto más ambicioso que una simple maniobra mediática. Se menciona una «Operación PSOE», concebida para «desestabilizar sistemáticamente» cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera perjudicar al partido o al Ejecutivo.

En este entramado, se le atribuye a Díez un papel crucial en:

La coordinación con empresarios y periodistas afines.

La planificación de contenidos contra mandos de la UCO y otros cuerpos policiales.

y otros cuerpos policiales. La promoción de titulares destinados a crear una especie de «UCO patriótica» contraria a los intereses del PSOE.

El enfoque va más allá del ámbito penal. Políticamente, el relato acerca de una «fontanera» operando desde las sombras choca frontalmente con el discurso oficial del PSOE sobre regeneración democrática y respeto hacia la independencia judicial.

La web de los 20.000 euros y la «operación PSOE»

Uno de los episodios más reveladores dentro de esta trama es la creación de una web por 20.000 euros, vinculada a dicha «operación PSOE». Según las pesquisas, esta plataforma digital fue ideada como herramienta para difundir informaciones destinadas a desacreditar procedimientos judiciales sensibles para el socialismo.

Los autos detallan que:

La red promovió el desarrollo de este proyecto digital como parte esencial de su estrategia.

Se habrían utilizado recursos del partido para financiar su creación y contenido.

El objetivo no era informar, sino influir: marcar agenda, condicionar investigaciones y desgastar a aquellos investigadores cuya labor afectara los intereses gubernamentales.

A esto se suma el supuesto pago cercano a los 20.000 euros, canalizado desde el PSOE mediante una campaña publicitaria destinada a financiar el digital Crónica Libre, pieza clave dentro del brazo mediático involucrado.

Crónica Libre: del periodismo combativo al papel como brazo mediático

El auto emitido por Pedraz atribuye a Crónica Libre un rol «preponderante» en la difusión de materiales e informaciones favorables a los intereses del PSOE en causas judiciales complejas. Este medio digital, dirigido por la periodista Patricia López, fallecida en 2025, fue mucho más que un medio crítico: se convirtió en una herramienta efectiva tanto jurídica como comunicativa.

Según las investigaciones:

La directora del medio se habría reunido con Leire Díez y Santos Cerdán para ofrecerse «a su disposición» en sus «investigaciones».

y para ofrecerse «a su disposición» en sus «investigaciones». El PSOE habría transferido al medio alrededor de 20.000 euros disfrazados como campaña publicitaria, gestionada por quien fuera director de Comunicación del partido, Ion Antolín .

. Parte del contenido estaba orientado a atacar a la UCO, fiscales y jueces implicados en casos sensibles para los socialistas, alimentando así la idea inversa de una supuesta «policía patriótica».

En esta información proporcionada por El Debate sobre la solicitud para unificar las causas relacionadas con las cloacas socialistas también se detalla cómo este engranaje mediático formaba parte integral de una estrategia más amplia destinada a interferir en procedimientos judiciales vigentes.

El coste político para el sanchismo

La dimensión política resulta tan significativa como la penal. Esta presunta trama afecta incluso a figuras clave dentro del organigrama del PSOE y plantea un escenario donde el partido habría utilizado sus recursos —personal, instalaciones en Ferraz y logística— al servicio de una estructura destinada a proteger tanto al Gobierno como su entorno ante posibles escollos legales.

Desde el punto vista narrativo público, este caso erosiona tres pilares fundamentales del discurso sanchista:

La defensa férrea hacia la independencia judicial , mientras altos funcionarios señalaban un supuesto «golpe judicial» proveniente desde los tribunales.

, mientras altos funcionarios señalaban un supuesto «golpe judicial» proveniente desde los tribunales. El mensaje sobre mantener una actitud de tolerancia cero ante la corrupción , frente a unos autos que describen una red organizada con fines específicos.

, frente a unos autos que describen una red organizada con fines específicos. La pretendida superioridad ética respecto a sus oponentes políticos mientras que ahora la Audiencia Nacional investiga pagos irregulares, campañas diseñadas desde Ferraz e intervenciones mediáticas coordinadas.

Irónicamente, mientras el Gobierno clama contra lo que denomina «lawfare», surge ahora la inquietante posibilidad de que dentro mismo del partido se organizara algo muy parecido a un lawfare invertido: una estructura creada para acosar investigadores e influir sobre causas judiciales desfavorables.

Si finalmente se lleva adelante esta unificación legal y avanza el sumario correspondiente, lo que antes eran meras metáforas sobre cloacas podría convertirse pronto en un problema muy concreto con nombres propios incrustados directamente en el corazón mismo dela política española.