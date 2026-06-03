Peinado aplaza al 15 de junio la cita clave de Begoña Gómez y recalienta la batalla política

La agenda judicial de Begoña Gómez se ha convertido en un claro indicador del pulso político, tan sensible como el CIS. La reciente decisión del juez Juan Carlos Peinado —mover al 15 de junio la audiencia preliminar que originalmente estaba prevista para el día 9— vuelve a agitar un caso que ya está influyendo en el debate público y en las estrategias de los partidos.

De acuerdo con lo que han informado diversos medios, el magistrado ha aceptado prácticamente el aplazamiento solicitado por la defensa de la esposa del presidente del Gobierno, quien argumentó un conflicto de agenda de su abogado con otro compromiso en un juzgado de Peñarroya-Pueblonuevo. Esta nueva fecha conserva su carga simbólica: se trata de una vista previa al posible juicio con jurado popular por delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

De la citación del 9 de junio al aplazamiento del 15

Este cambio no puede entenderse sin recordar el auto anterior emitido por Peinado. En aquella ocasión, el juez convocó a Begoña Gómez a una audiencia preliminar el 9 de junio a las 11:00 horas y la declaró formalmente acusada. Esta vista no era un mero trámite: el juez advirtió que, si no se presentaba, podría ser conducida por la fuerza pública y que durante el acto se analizarían posibles medidas cautelares personales, dadas las severas penas solicitadas por la acusación popular, que llegan hasta los 24 años de prisión.

La defensa reaccionó pidiendo la suspensión de esa vista y solicitando una nueva fecha, alegando que su letrado estaba comprometido con otro procedimiento y que tampoco podía asistir el 10 de junio. Este movimiento encajó con una estrategia ya visible en otros escritos: impugnar la “vistilla” sobre medidas cautelares y cuestionar la rapidez del instructor, a quien acusan de actuar con una celeridad inusual en este proceso.

Finalmente, el juez ha reestructurado el calendario y ha fijado la nueva comparecencia para el 15 de junio, manteniendo tanto el formato de audiencia preliminar como la citación para los otros dos acusados: la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Así, la defensa logra ganar tiempo; mientras tanto, el juez mantiene intacto el mecanismo que podría llevar a adoptar medidas restrictivas si así lo considera necesario.

Impacto político: Moncloa a la defensiva, oposición en modo campaña

El ajuste en las fechas no altera el panorama: el caso Begoña Gómez se ha incrustado profundamente en el entramado político español como un factor desgastante para el Gobierno. El propio diseño de esta audiencia —que prepara un posible juicio con jurado e incluye la amenaza explícita de intervención policial— ha incrementado notablemente la tensión institucional.

En este tablero político se cruzan diversas líneas:

Desde Moncloa , intentan presentar este procedimiento como una ofensiva judicial y mediática contra el presidente, enfatizando la presunción de inocencia y denunciando “lawfare”.

, intentan presentar este procedimiento como una ofensiva judicial y mediática contra el presidente, enfatizando la presunción de inocencia y denunciando “lawfare”. La oposición , por su parte, aprovecha cada novedad procesal para reforzar su narrativa sobre una “erosión ética” del Ejecutivo y para exigir transparencia sobre los vínculos empresariales investigados.

, por su parte, aprovecha cada novedad procesal para reforzar su narrativa sobre una “erosión ética” del Ejecutivo y para exigir transparencia sobre los vínculos empresariales investigados. En el ámbito judicial, considerar un jurado popular para la esposa del presidente multiplica el impacto mediático y anticipa una instrucción bajo escrutinio público.

El aplazamiento al 15 de junio permite al Gobierno navegar una semana especialmente incómoda; sin embargo, prolonga también la vida política del caso. Cada nuevo auto emitido por Peinado genera titulares, provoca preguntas en Congreso y alimenta un debate constante acerca de los límites entre responsabilidad penal y responsabilidad política.

Qué está en juego en la audiencia del 15 de junio

La vista no solo determinará si se avanza hacia un juicio con jurado; también puede influir en cómo se desarrollará lo que queda de legislatura:

Se precisará qué tan graves son realmente las acusaciones sobre tráfico de influencias y corrupción en los negocios , relacionadas con contratos públicos y proyectos donde estuvo involucrado Barrabés.

y , relacionadas con contratos públicos y proyectos donde estuvo involucrado Barrabés. Podrían discutirse o implementarse medidas cautelares , desde obligaciones periódicas hasta opciones más restrictivas dependiendo del riesgo que haya sobre fuga o destrucción de pruebas.

, desde obligaciones periódicas hasta opciones más restrictivas dependiendo del riesgo que haya sobre fuga o destrucción de pruebas. La narrativa política acerca del supuesto uso indebido del entorno institucional presidencial podría fortalecerse o debilitarse según lo que se haga público durante esta sesión.

En este contexto, ese detalle procesal como un aplazamiento se convierte en un elemento estratégico. Los calendarios judiciales y políticos se entrelazan; lo que normalmente pasaría desapercibido —un cambio por incompatibilidad— se transforma aquí en materia prima para tertulias, encuestas y discursos parlamentarios.

Mientras tanto, ya hay espacio reservado para el 15 de junio en las agendas tanto de partidos como de periodistas y analistas. No todos los días una audiencia preliminar en un juzgado madrileño tiene capacidad para alterar todo un clima político nacional; pero este caso parece decidido a ser esa excepción que confirma la regla.

Fuentes: cobertura detallada en medios nacionales, incluyendo un análisis sobre cómo Peinado retrasa al 15 de junio la audiencia preliminar de Begoña Gómez previa al juicio con jurado, así como información ampliada sobre las decisiones judiciales relativas al cambio de fecha y contenido citatorio.