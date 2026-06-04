La UCO señala a Pedro Sánchez como el «one» en los mensajes de Leire Díez

Ya no es una liebre periodística. Ya no es una interpretación de la oposición.

Es la conclusión de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que forma parte del sumario del caso Leire Díez: el misterioso «one» al que la fontanera del PSOE se refería en sus mensajes como el que ordenaba, el que supervisaba y el que había que proteger no puede ser otro que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

La UCO va más lejos. Concluye que Sánchez tenía «conocimiento de la actividad» de la red y que toda la operación estaba diseñada para «proteger» sus intereses políticos y los de su entorno familiar. Es la primera vez que un informe policial en el marco de una investigación judicial de la Audiencia Nacional vincula al presidente del Gobierno de forma directa con una estructura criminal organizada desde las entrañas de su partido.

La cadena jerárquica que la UCO ha reconstruido

El análisis lingüístico y jerárquico que los investigadores han realizado sobre las conversaciones interceptadas establece una cadena de mando con una claridad que el Gobierno no puede desacreditar con la coartada habitual de los «resentidos» y los «oportunistas».

Leire Díez se refiere a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, como «S», «Santi» o «jefe». Por encima de Cerdán aparece el «one», al que también se llama «el presi» o «el presidente» en diferentes conversaciones. La UCO es explícita: el único dirigente con suficiente rango para dar directrices a Cerdán en el contexto de las operaciones descritas en el sumario es el presidente del Gobierno.

Uno de los mensajes que la UCO cita como más reveladores muestra a Díez comunicando a un interlocutor que «ayer le dijo el ‘one’ a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo». La cadena es inequívoca: el «one» habla con Cerdán, Cerdán transmite el mensaje a Díez, Díez ejecuta. En otro fragmento, la investigada afirma que ciertas acciones se llevan a cabo «por orden del one», expresión que los agentes asocian con decisiones vinculadas a investigaciones sobre fraudes en hidrocarburos y otros asuntos sensibles para el entorno socialista.

El esquema piramidal que la UCO describe sitúa a Sánchez en el vértice, a Cerdán como intermediario operativo y a Díez como la ejecutora de las labores más delicadas: crear «ecosistemas de apoyo» al presidente y «destruir lo negativo», en sus propias palabras.

La coartada que se quiebra

La estrategia defensiva del PSOE desde que el sumario empezó a conocerse públicamente ha sido siempre la misma: presentar lo ocurrido como una serie de comportamientos individuales de «farsantes, oportunistas y resentidos» que actuaron por cuenta propia usando el nombre del partido «en vano y en falso». Cerdán como cortafuegos. Díez como la oveja negra. Sánchez ajeno a todo.

El informe de la UCO desmonta esa narrativa desde su primera página. La estructura que describe no es la de unos individuos que se extralimitaron. Es la de una organización jerárquica con cadena de mando, financiación con dinero negro y objetivos precisos: hostigar a jueces, fiscales y agentes de la propia UCO que investigaban al entorno del presidente, y neutralizar cualquier causa judicial que pudiera comprometer a la familia presidencial o al aparato del partido.

Que la UCO concluya que Sánchez tenía «conocimiento de la actividad» convierte en insostenible la versión del presidente que no sabía nada.

La Fiscalía, los ascensos prometidos y la obstrucción

El sumario no se limita a la Guardia Civil y al aparato orgánico del PSOE. La UCO ha documentado varias reuniones entre Leire Díez y la Fiscalía General del Estado durante 2025, bajo el mandato del fiscal general Álvaro García Ortiz. En esos encuentros, según el informe policial, Díez se jactaba de estar involucrada en una operación ordenada por Sánchez para obtener información sensible sobre Alejandro Luzón, fiscal jefe de Anticorrupción. Ofrecía ascensos y mejoras laborales a cambio de datos comprometedores sobre sus superiores jerárquicos.

De confirmarse esas actuaciones, encajan en patrones de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y uso partidista de instituciones del Estado que irían mucho más allá de lo que hasta ahora se había documentado en cualquier escándalo de corrupción de la democracia española.

La cúpula del Interior implicada

El escándalo alcanza también a los mandos de la institución que se supone debe investigarlo. El sumario vincula a Leonardo Marcos, director general de la Guardia Civil, y a Mercedes González, que dirigió el cuerpo hasta hace poco, con episodios de obstaculización a las labores de la UCO. Ambos fueron nombrados por Fernando Grande-Marlaska y ambos aparecen en el sumario en el contexto de una red que Díez presumía poder influir en destinos clave dentro del cuerpo y tener «contacto directo con la Dirección General».

La paradoja que el sumario dibuja con una crudeza que resulta difícil de procesar es esta: mientras el Gobierno de Sánchez denunciaba las «cloacas del Estado» heredadas de administraciones anteriores y prometía regeneración democrática, partes de la cúpula de la Guardia Civil habrían terminado atrapadas en las cloacas del propio PSOE, al servicio del Ejecutivo y su partido.

Lo que viene

La condición de aforado de Sánchez significa que cualquier investigación judicial sobre su persona tendría que pasar por el Tribunal Supremo. La presión para que sea llamado a declarar en ese ámbito crece con cada nuevo auto y con cada nuevo informe de la UCO que estrecha el cerco.

Los próximos meses estarán marcados por las desclasificaciones progresivas del sumario, que pueden aportar nuevos detalles sobre el alcance del conocimiento presidencial. Por la respuesta de la oposición, que tiene en el «one» y en el «conocimiento de la actividad» documentado por la UCO el argumento más sólido que ha tenido nunca para exigir responsabilidades directas al presidente. Y por la reacción del PSOE y sus socios parlamentarios ante una investigación que ya no puede circunscribirse a unos pocos nombres orgánicos.

El «one» ya no es una figura literaria ni un apodo críptico en mensajes interceptados. Es la conclusión de un informe policial en el sumario de la Audiencia Nacional.

Y el «one» es Pedro Sánchez.